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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3819382038213822
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:59

Почему меня много именно в одной (в данном случае в этой ветке) объяснение простое -- практически почти все форумчане уже давно на форуме, уже многократно пересекались, знают)) друг друга.
Поэтому все темы - это по сути продолжение прежних дискуссий-споров.
С, как правило, прежними!!! фундаментами форумчан, прежними претензиями, обвинениями и т.д.

Поэтому в одной теме очень удобно продолжать дискуссии с *недоброжелательными*, назову их так оппонентами. Да и с нормальными.
Чтобы можно было легко поднять-посмотреть их выверты, а у нормальных - обоснования.

Мои мнения тоже здесь. И легко можно предложить найти мои *тонны лжи*. Я только за.

Я вчера вон сколько раз ткнул допысувача в его ...
Тщательно и аргументированно.

З.Ы. извиняюсь за лишний пост.
Но обосновать своё мнение, на мой взгляд, было необходимо.
В одном сообщении почему я уже давно не вижу смысла в придерживании темы, вынесенной в заглавие, в любом топике, кроме информативных (как валютный рынок, недвижимость и т.д.).

Разве что спрошу у панства -- лимит делать по времени (пара-тройка сообщений в день), по количеству на странице или ещё как?
И как быть, если спокойно дискутируешь, как вчера с коллегой lapay.
В середине дискуссии сказать: лимит закончился.
Или другому кому не ответить, потому что лимит закончился.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03

Тракторист
Не понял Вашу мысль.

Угрозы же к нам, а не от нас!
Если от нас, то кому наша миролюбивая Украина угрожать-то может?!

Сорри, лимит заканчивается))
detroytred
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  #<1 ... 3819382038213822
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