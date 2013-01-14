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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:59
Почему меня много именно в одной (в данном случае в этой ветке) объяснение простое -- практически почти все форумчане уже давно на форуме, уже многократно пересекались, знают)) друг друга.
Поэтому все темы - это по сути продолжение прежних дискуссий-споров.
С, как правило, прежними!!! фундаментами форумчан, прежними претензиями, обвинениями и т.д.
Поэтому в одной теме очень удобно продолжать дискуссии с *недоброжелательными*, назову их так оппонентами. Да и с нормальными.
Чтобы можно было легко поднять-посмотреть их выверты, а у нормальных - обоснования.
Мои мнения тоже здесь. И легко можно предложить найти мои *тонны лжи*. Я только за.
Я вчера вон сколько раз ткнул допысувача в его ...
Тщательно и аргументированно.
З.Ы. извиняюсь за лишний пост.
Но обосновать своё мнение, на мой взгляд, было необходимо.
В одном сообщении почему я уже давно не вижу смысла в придерживании темы, вынесенной в заглавие, в любом топике, кроме информативных (как валютный рынок, недвижимость и т.д.).
Разве что спрошу у панства -- лимит делать по времени (пара-тройка сообщений в день), по количеству на странице или ещё как?
И как быть, если спокойно дискутируешь, как вчера с коллегой lapay.
В середине дискуссии сказать: лимит закончился.
Или другому кому не ответить, потому что лимит закончился.
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detroytred
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03
Тракторист
Не понял Вашу мысль.
Угрозы же к нам, а не от нас!
Если от нас, то кому наша миролюбивая Украина угрожать-то может?!
Сорри, лимит заканчивается))
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detroytred
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:38
BIGor написав:
Ветка превратилась в монолог имени detroytred
. Неинтересно - отписываюсь. Реально нужно делать ограничения на количество постов в одной ветке!
По существу вашего поста.
Если строго придерживаться темы ветки "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?", то ветка давно бы ушла в небытие, т.к. ответ "за окном".
По сути ветка превратилась в свободное обсуждение различных тем, те что неинтересны, быстро прекращаются, те, что интересны - начинается дискуссия с выражением мнений пользователей.
"В споре рождается истина" (с)
Становятся неинтересными (все аргументы и мнения высказаны), тоже прекращаются.
То, что detroytred
"очень много", так он объяснял - слабый Инет, часто рвется, чтобы не набирать снова и снова то же самое, отписывается несколькими сообщениями. Ну и никто не отменял требование "сатисфакции" на необоснованные обвинения.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:54
detroytred написав:
Тракторист
Не понял Вашу мысль.
Угрозы же к нам, а не от нас!
Если от нас, то кому наша миролюбивая Украина угрожать-то может?!
Сорри, лимит заканчивается))
мысль проста - главная угроза не внешняя, а внутренняя...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24
Разве что спрошу у панства -- лимит делать по времени (пара-тройка сообщений в день), по количеству на странице или ещё как?
Тільки по кількості повідомлень на сторінці в одній темі
Людина може що хочеш писати в якій хочеш кількості тем, тому якщо буде обмеження 3(максимум) 2 (нормально) повідомлень на одній сторінці то
а - жодного дописувача на сторінці не буде багато
б - якщо йому хочеться відповісти а ліміт вичерпаний-нехай почекає поки й інші щось скажуть по цій темі , якщо ніхто нічого не пише-то тема не цікава і нічого підтримувати галявину для двох графоманів
в - кількість повідомлень в темах для топікстартера може бути збільшена на 1
г - якщо на сторінці в тебе тільки 2 повідомлення, то розумний не буде їх витрачати на пояснення чого і хто його не любить.Розумний буде вносити нові теми для обговорення.Спробаж всім хто з тобою не погоджується відповісти що ти білий і пухнастий приводить до засирання сторінок
ПС
Радує що моя пропозиція потихеньку набирає підтримку,думаю не зща горами той час коли вона буде реалізована.
ППС
Зверніть увагу- я боровся за те щоб Волгарю не давали займатись протизаконними(на мій погляд )діями на цих сторінках...
Мені апелювали
ви не праві
хоче хай говорить
сбу не назвала його ворогом ,а там не дурні
адміністрація не назвала його ворогам а там не дурні...
почекаємо керівних вказівок які назвуть його ворогом...
І де тепер Волгарь
А тому
Якщо спочатку хтось висловлює думку,яка з часом доводить справедливість цієї думки - може до цієї людини варто уважніше прислухатись?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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