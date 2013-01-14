Додано: Суб 17 бер, 2018 12:59

Почему меня много именно в одной (в данном случае в этой ветке) объяснение простое -- практически почти все форумчане уже давно на форуме, уже многократно пересекались, знают)) друг друга.

Поэтому все темы - это по сути продолжение прежних дискуссий-споров.

С, как правило, прежними!!! фундаментами форумчан, прежними претензиями, обвинениями и т.д.



Поэтому в одной теме очень удобно продолжать дискуссии с *недоброжелательными*, назову их так оппонентами. Да и с нормальными.

Чтобы можно было легко поднять-посмотреть их выверты, а у нормальных - обоснования.



Мои мнения тоже здесь. И легко можно предложить найти мои *тонны лжи*. Я только за.



Я вчера вон сколько раз ткнул допысувача в его ...

Тщательно и аргументированно.



З.Ы. извиняюсь за лишний пост.

Но обосновать своё мнение, на мой взгляд, было необходимо.

В одном сообщении почему я уже давно не вижу смысла в придерживании темы, вынесенной в заглавие, в любом топике, кроме информативных (как валютный рынок, недвижимость и т.д.).



Разве что спрошу у панства -- лимит делать по времени (пара-тройка сообщений в день), по количеству на странице или ещё как?

И как быть, если спокойно дискутируешь, как вчера с коллегой lapay.

В середине дискуссии сказать: лимит закончился.

Или другому кому не ответить, потому что лимит закончился.