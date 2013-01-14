Тракторист
Не понял Вашу мысль.
Угрозы же к нам, а не от нас!
Если от нас, то кому наша миролюбивая Украина угрожать-то может?!
Сорри, лимит заканчивается))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:03
Тракторист
Не понял Вашу мысль.
Угрозы же к нам, а не от нас!
Если от нас, то кому наша миролюбивая Украина угрожать-то может?!
Сорри, лимит заканчивается))
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:38
По существу вашего поста.
Если строго придерживаться темы ветки "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?", то ветка давно бы ушла в небытие, т.к. ответ "за окном".
По сути ветка превратилась в свободное обсуждение различных тем, те что неинтересны, быстро прекращаются, те, что интересны - начинается дискуссия с выражением мнений пользователей.
"В споре рождается истина" (с)
Становятся неинтересными (все аргументы и мнения высказаны), тоже прекращаются.
То, что detroytred "очень много", так он объяснял - слабый Инет, часто рвется, чтобы не набирать снова и снова то же самое, отписывается несколькими сообщениями. Ну и никто не отменял требование "сатисфакции" на необоснованные обвинения.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:54
мысль проста - главная угроза не внешняя, а внутренняя...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24
Тільки по кількості повідомлень на сторінці в одній темі
Людина може що хочеш писати в якій хочеш кількості тем, тому якщо буде обмеження 3(максимум) 2 (нормально) повідомлень на одній сторінці то
а - жодного дописувача на сторінці не буде багато
б - якщо йому хочеться відповісти а ліміт вичерпаний-нехай почекає поки й інші щось скажуть по цій темі , якщо ніхто нічого не пише-то тема не цікава і нічого підтримувати галявину для двох графоманів
в - кількість повідомлень в темах для топікстартера може бути збільшена на 1
г - якщо на сторінці в тебе тільки 2 повідомлення, то розумний не буде їх витрачати на пояснення чого і хто його не любить.Розумний буде вносити нові теми для обговорення.Спробаж всім хто з тобою не погоджується відповісти що ти білий і пухнастий приводить до засирання сторінок
ПС
Радує що моя пропозиція потихеньку набирає підтримку,думаю не зща горами той час коли вона буде реалізована.
ППС
Зверніть увагу- я боровся за те щоб Волгарю не давали займатись протизаконними(на мій погляд )діями на цих сторінках...
Мені апелювали
ви не праві
хоче хай говорить
сбу не назвала його ворогом ,а там не дурні
адміністрація не назвала його ворогам а там не дурні...
почекаємо керівних вказівок які назвуть його ворогом...
І де тепер Волгарь
А тому
Якщо спочатку хтось висловлює думку,яка з часом доводить справедливість цієї думки - може до цієї людини варто уважніше прислухатись?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:22
Эти откровенно глупые несуществующие связи допысувача изрядно веселят.
С таким же успехом я мог бы написать, что предлагал и долго боролся с ложью, клеветой Первого, Бинимовича и т.д. в мой адрес.
И где сейчас Бинимович, Первый и т.д.?
"А тому
Якщо спочатку хтось висловлює думку,яка з часом доводить справедливість цієї думки - може до цієї людини варто уважніше прислухатись?"
Но я же ведь не пишу подобную чушь...
Для обладающего плохой способностью к мышлению (понимания второго-третьего слоёв мысли) объясняю по буквам --- против выпадов в мой адрес и даже намёков проехаться на мне (пускай и косвенно, в виде графоманив, засирати сторинки, совкофилов, совкодрочеров, свзязи с модераторами и т.п.) я навряд ли смогу придерживаться каких-то лимитов.
Причин множества моих сообщений, как минимум, три. Нападки, много сам поднимаю вопросов, периодически плохой инет. Вот по последним двум (это мои проблемы) -- приложу все усилия к ограничению.
Поэтому если допысувач желает видеть на страницах меньше моих сообщений, то пусть с этого момента полностью ограничит свои даже косвенные связи любых вопросов в мой адрес.
А то цитирует меня (имея в подписи запись об игноре), да ещё и пишет о своих досягненнях и советует прислушиваться к себе такому вумному и добившемуся результата в нападках на меня.
Проще: не принимайте мою доброту и желание идти на компромиссы за слабость
Я такую реакцию у ... регулярно наблюдаю в жизни.
Но не думал, что допысувач настолько топорно мыслит, чтобы столь прямо показывать свою ..., да ещё и радость.
Радує його
Ну нельзя! Нельзя быть настолько ...
З.Ы. Я у порядочного панства спрашивал, а не у аля допысувача))
И о лимитах для себя говорил относительно обсуждаемых вопросов.
Специально не брал на себя жёстких однозначных ограничений, потому что подсознательно предполагал трудность сдержаться от допысувача и Ко.
Почему пишу в таком формате (хотя он ещё и мягок, очень мягок), потому что извинений за прямую клевету и ложь от допысувача в мой адрес я не видел.
З.З.Ы. Волгарь же пропал не потому что с ним боровся допысувач (непонятно как боровся и выборов? Если Волгарю давали писать на этом форуме. В вечный бан не отправляли. А банили за противоправные действия и без допысувача!!! Сами модераторы -- это их прямая работа и обязанность).
Волгарь пропал, потому что практически все участники ветки не соглашались с его мнениями, отражающими рашкованов --- от Украина вот-вот крахнется, громаднейших успехов рашки, Киевской Руси и до шустрых ракет.
а кроме этого, ему по сути обсуждать-то и было нечего.
Вот он сколько мог попоказывал-попоказывал))) и ушёл.
А допысувач себе лавры присвоил и наваял, що може треба уважнише прислухатися -- так прямым тектом и наваял.
yanyura очень точно позавчера указал на причину.
Более яркого проявления и не найдёшь. Упоминаемая допысувачем треуголка)). Факт, а не с потолка.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:44
Ctrl+C
notepad
Ctrl+V
"Птица-Говорун отличается умом и сообразительностью"?
Высокий IQ, если он без реальных навыков - ничто в этом жестоком мире
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:49
justit
Когда с планшета на Андроиде.
То зависает так, что приходится перезагружать планшет.
С компьютера же даже в буфер не нужно брать при разрыве связи))
Попробуйте в планшете большое сообщение раза три и больше поперенабирать -- так будете и по одному слову отправлять.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:52
И там (на Андроиде) есть блокнот.
Проблема глобальная - никто не хочет учиться.
Или не получается.
Мнение личное, основано на многолетних наблюдениях именно в данной сфере.
Не буду, ибо не хочу сам себе казаться недалеким.
ответ в первой строке.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:57
justit
Ну и...
Набираете и копируете в блокнот частями?
Выделять текст не очень-то приятно на малом экране.
Мне было легче этими частями сразу отправлять.
Кому оно мешает-то?
Я же не думал, что пустой подсчёт числа играет такую важную роль?!
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 бер, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:57
Это мне напоминает "У вас нож торчит в ноге, вам больно, так примите обезболивающее. А нож не вынимайте"
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