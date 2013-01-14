Додано: Суб 17 бер, 2018 18:22

непонятно как боровся и выборов? Если Волгарю давали писать на этом форуме. В вечный бан не отправляли. А банили за противоправные действия и без допысувача!!! Сами модераторы -- это их прямая работа и обязанность

Эти откровенно глупые несуществующие связи допысувача изрядно веселят.С таким же успехом я мог бы написать, что предлагал и долго боролся с ложью, клеветой Первого, Бинимовича и т.д. в мой адрес.И где сейчас Бинимович, Первый и т.д.?"А томуЯкщо спочатку хтось висловлює думку,яка з часом доводить справедливість цієї думки - може до цієї людини варто уважніше прислухатись?"Но я же ведь не пишу подобную чушь...Для обладающего плохой способностью к мышлению (понимания второго-третьего слоёв мысли) объясняю по буквам --- против выпадов в мой адрес и даже намёков проехаться на мне (пускай и косвенно, в виде графоманив, засирати сторинки, совкофилов, совкодрочеров, свзязи с модераторами и т.п.) я навряд ли смогу придерживаться каких-то лимитов.Причин множества моих сообщений, как минимум, три. Нападки, много сам поднимаю вопросов, периодически плохой инет. Вот по последним двум (это мои проблемы) -- приложу все усилия к ограничению.Поэтому если допысувач желает видеть на страницах меньше моих сообщений, то пусть с этого момента полностью ограничит свои даже косвенные связи любых вопросов в мой адрес.А то цитирует меня (имея в подписи запись об игноре), да ещё и пишет о своих досягненнях и советует прислушиваться к себе такому вумному и добившемуся результата в нападках на меня.Проще: не принимайте мою доброту и желание идти на компромиссы за слабостьЯ такую реакцию у ... регулярно наблюдаю в жизни.Но не думал, что допысувач настолько топорно мыслит, чтобы столь прямо показывать свою ..., да ещё и радость.Радує йогоНу нельзя! Нельзя быть настолько ...З.Ы. Я у порядочного панства спрашивал, а не у аля допысувача))И о лимитах для себя говорил относительно обсуждаемых вопросов.Специально не брал на себя жёстких однозначных ограничений, потому что подсознательно предполагал трудность сдержаться от допысувача и Ко.Почему пишу в таком формате (хотя он ещё и мягок, очень мягок), потому что извинений за прямую клевету и ложь от допысувача в мой адрес я не видел.З.З.Ы. Волгарь же пропал не потому что с ним боровся допысувач ().Волгарь пропал, потому что практически все участники ветки не соглашались с его мнениями, отражающими рашкованов --- от Украина вот-вот крахнется, громаднейших успехов рашки, Киевской Руси и до шустрых ракет.а кроме этого, ему по сути обсуждать-то и было нечего.Вот он сколько мог попоказывал-попоказывал))) и ушёл.А допысувач себе лавры присвоил и наваял, що може треба уважнише прислухатися -- так прямым тектом и наваял.очень точно позавчера указал на причину.Более яркого проявления и не найдёшь. Упоминаемая допысувачем треуголка)). Факт, а не с потолка.