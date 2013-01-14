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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:04
justit написав:
detroytred .... так он объяснял - слабый Инет, часто рвется, чтобы не набирать снова и снова то же самое, отписывается несколькими сообщениями. Ну и никто не отменял требование "сатисфакции" на необоснованные обвинения.
Ctrl+C
notepad
Ctrl+V
"Птица-Говорун отличается умом и сообразительностью"?
Высокий IQ, если он без реальных навыков - ничто в этом жестоком мире -(
Дурницю про інтернет який рве - нехай залишать при собі і для дурнів - розумні просто подивляться
а - на кількість повідомлень
б - на розмір повідомлень
в - на суть повідомлень....
І прийдуть до висновку що
1 Не може бути розумною людина яка місяцями повинна багато писати( напевно платять добре і за кількість як знаків так і повідомлень) використовуючи не зручний інструмент
2 70% всіх повідомлень це типова калькаде докази
я не казав
всі тридеваси я дартаньян
всі брешуть
всі нападають - я захищаюсь
я вказую ...
Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:05
Есть проблема - частые обрывы, что приводит к неудобставам с набором и отправлениям сообщений?
detroytred написав:
Набираете и копируете в блокнот частями?
Выделять текст не очень-то приятно на малом экране.
Частями?
Весь задуманный пост!
Мысль оформлена, сохранена - доноси другим.
detroytred написав:
Мне было легче этими частями сразу отправлять.
Кому оно мешает-то?
Никому не мешает.
Но есть решение вроде как простое и очевидное - храни мысли свои, то бишь Ctrl+S жми, если не желаешь много раз делать одно и тоже
p.s. я посоветовать хотел, ибо полагал, что Вы просто не знаете.
но из диалога получается, что Вы и знать-то не желаете.
можно все по старинке делать, но лучше ли от этого?
p.p.s.
budivelnik написав:
Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.
Не звинувачую людей, яких не знаю.
Ну не люблю я так.
Підтрунити, потроллити - то так.
Звинувачувати - ні.
Востаннє редагувалось justit
в Суб 17 бер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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justit
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:14
Опять логика дописувача.
Причин того, что сообщений много -- несколько.
И краткие сообщения по причине выбивающего инета в период написания с планшета -- только одна из них.
кроме того, я ещё раньше указывал и на такую - что иногда дополняю свою мнение. С планшета функции "редактировать" -- не вижу. (вполне возможно, что это моя малая грамотность, как пользователя).
Кроме того, я ещё раньше указывал - что сообщения удобно разбивать для выделения.
Всё это есть.
А не искаженная логика допысувача.
Прикопались к количеству сообщений?
Факт. Я его не отрицаю. Но логика развертывания дальше --- как всегда допысувачевская))).
Генерируйте нападки дальше.
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detroytred
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:22
justit написав:
p.s. я посоветовать хотел, ибо полагал, что Вы просто не знаете.
Да за советы спасибо.
Я поступал, как проще.
при работе с андроидом.
Без проблем приму и признаю, что не уделил этому вопросу внимания.
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detroytred
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:27
Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.
Ага))
почитайте суть моих сообщений.
Там в большинстве именно от нападок допысувача.
И не с потолка, а обстоятельно.
Дописувач же нападки генерирует, потому что объяснить, как он боровся и добился результата с Волгарём --- трудно.
поэтому только генерация новых (старых) претензий в мой адрес.
Прислухатися
Ну да))
70% всіх повідомлень це типова калька
де докази
я не казав
всі тридеваси я дартаньян
всі брешуть
всі нападають - я захищаюсь
я вказую ...
Это я с потолка беру, а не отбиваюсь от сгенерированных голословных !!!нападок в мой адрес и перекрученных моих мнений?
Например, из последних - одни только эти чего стоят: с потолка - плата за посты, связь с модераторами и полное перекручивание - специальные))) лифты для селян (даже после поданной допысувачу статьи).
Кстати, можете показать цитаты-доказы?
На просьбы молчите, лишь генерируете новые.
З.Ы. Допысувач не в силах осознать, что иногда людина пользуется планшетом, иногда ноутом-компом.
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detroytred
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