Додано: Суб 17 бер, 2018 20:14

Опять логика дописувача.



Причин того, что сообщений много -- несколько.

И краткие сообщения по причине выбивающего инета в период написания с планшета -- только одна из них.



кроме того, я ещё раньше указывал и на такую - что иногда дополняю свою мнение. С планшета функции "редактировать" -- не вижу. (вполне возможно, что это моя малая грамотность, как пользователя).

Кроме того, я ещё раньше указывал - что сообщения удобно разбивать для выделения.



Всё это есть.

А не искаженная логика допысувача.



Прикопались к количеству сообщений?

Факт. Я его не отрицаю. Но логика развертывания дальше --- как всегда допысувачевская))).



Генерируйте нападки дальше.