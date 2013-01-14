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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3820382138223823
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:04

  justit написав:
detroytred .... так он объяснял - слабый Инет, часто рвется, чтобы не набирать снова и снова то же самое, отписывается несколькими сообщениями. Ну и никто не отменял требование "сатисфакции" на необоснованные обвинения.
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notepad
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"Птица-Говорун отличается умом и сообразительностью"?
Высокий IQ, если он без реальных навыков - ничто в этом жестоком мире -(
Дурницю про інтернет який рве - нехай залишать при собі і для дурнів - розумні просто подивляться
а - на кількість повідомлень
б - на розмір повідомлень
в - на суть повідомлень....
І прийдуть до висновку що
1 Не може бути розумною людина яка місяцями повинна багато писати( напевно платять добре і за кількість як знаків так і повідомлень) використовуючи не зручний інструмент
2 70% всіх повідомлень це типова калька
де докази
я не казав
всі тридеваси я дартаньян
всі брешуть
всі нападають - я захищаюсь
я вказую ...
Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:05

Есть проблема - частые обрывы, что приводит к неудобставам с набором и отправлениям сообщений?

  detroytred написав:Набираете и копируете в блокнот частями?
Выделять текст не очень-то приятно на малом экране.


Частями?
Весь задуманный пост!
Мысль оформлена, сохранена - доноси другим.

  detroytred написав:Мне было легче этими частями сразу отправлять.
Кому оно мешает-то?


Никому не мешает.
Но есть решение вроде как простое и очевидное - храни мысли свои, то бишь Ctrl+S жми, если не желаешь много раз делать одно и тоже :)

p.s. я посоветовать хотел, ибо полагал, что Вы просто не знаете.
но из диалога получается, что Вы и знать-то не желаете.
можно все по старинке делать, но лучше ли от этого?

p.p.s.
  budivelnik написав:Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.


Не звинувачую людей, яких не знаю.
Ну не люблю я так.
Підтрунити, потроллити - то так.
Звинувачувати - ні.
Востаннє редагувалось justit в Суб 17 бер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:14

Опять логика дописувача.

Причин того, что сообщений много -- несколько.
И краткие сообщения по причине выбивающего инета в период написания с планшета -- только одна из них.

кроме того, я ещё раньше указывал и на такую - что иногда дополняю свою мнение. С планшета функции "редактировать" -- не вижу. (вполне возможно, что это моя малая грамотность, как пользователя).
Кроме того, я ещё раньше указывал - что сообщения удобно разбивать для выделения.

Всё это есть.
А не искаженная логика допысувача.

Прикопались к количеству сообщений?
Факт. Я его не отрицаю. Но логика развертывания дальше --- как всегда допысувачевская))).

Генерируйте нападки дальше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:22

  justit написав:p.s. я посоветовать хотел, ибо полагал, что Вы просто не знаете.

Да за советы спасибо.

Я поступал, как проще.
при работе с андроидом.

Без проблем приму и признаю, что не уделил этому вопросу внимания.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:27

Ясно що перейшовши на зменшену кількість - збільшити суть не можливо, от і приходиться бідненькому заради власного его чи графоманства чи робочого завдання - засирати все куди потрапив.

Ага))
почитайте суть моих сообщений.
Там в большинстве именно от нападок допысувача.
И не с потолка, а обстоятельно.

Дописувач же нападки генерирует, потому что объяснить, как он боровся и добился результата с Волгарём --- трудно.

поэтому только генерация новых (старых) претензий в мой адрес.
Прислухатися :lol:

70% всіх повідомлень це типова калька
де докази
я не казав
всі тридеваси я дартаньян
всі брешуть
всі нападають - я захищаюсь
я вказую ...

Ну да))
Это я с потолка беру, а не отбиваюсь от сгенерированных голословных !!!нападок в мой адрес и перекрученных моих мнений?
Например, из последних - одни только эти чего стоят: с потолка - плата за посты, связь с модераторами и полное перекручивание - специальные))) лифты для селян (даже после поданной допысувачу статьи).


Кстати, можете показать цитаты-доказы? :lol:
На просьбы молчите, лишь генерируете новые.
какие проблемы привести цитату, с моим высказыванием?
Конкретную цитату с конкретным мнением.
Но молчит допысувач, лишь генерит новые.

З.Ы. Допысувач не в силах осознать, что иногда людина пользуется планшетом, иногда ноутом-компом.
Кроме того, я зручно-то и пользовался - при плохой связи отправлял короткие сообщения. Допысувач и тут перекрутил.

З.З.Ы. Зато у допысувача може бути розумною людина, яка генерирует потоки лжи и клеветы в адрес незнакомого человека 8)
а на просьбу подтвердить --- лишь новые потоки.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 бер, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:03

Пример наочный всему панству:
прошу у допысувача, например, привести доказательства его утверждений (клеветы!!!) о моей связи с администрацией форума, модераторами.

смотрите на допысувача, что он будет в ответ.
Что сгенерирует.

На сгенерированную допысувачем клевету в мой адрес, я в очередной раз прошу доказательств.
что тут такого?
За голословные обвинения нужно отвечать-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:15

Насчёт логики допысувача о плате за посты.
В которой единственный аргумент -- количество сообщений!

Если платят за посты, то какой смысл тому, кому платят, самому брать на себя обязательства на лимит сообщений и предлагать допысувачу полностью прекратить нападки в свой адрес, чтобы не отвечать на них?
Какой смысл???

Нападки (к тому же голословные, с потолка) - это повод для ответа на них.
Не пиши нападки, не давай повода (тем более, что в подписи запись об игноре, то есть не лги хотя бы самому себе) и всё. Сам же допысувач нападками захламляет ветку...

То есть опять искривленная логика допысувача.

З.Ы. это не говоря о том за что платят-то?
За поддержку мною европейских ценностей, европейского напрямку развития, необходимости увеличить темпы реформ, слушать, что советуют западные партнеры и т.д.?!

Аргумент -- много постов))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:21

самому брать на себя обязательства на лимит сообщений
Збрехати що взяв - можна
От тільки не видно де виконав те про що збрехав
Навіть на останній сторінці жодного ліміту.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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  #<1 ... 3820382138223823
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