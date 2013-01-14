Додано: Суб 17 бер, 2018 22:15

Насчёт логики допысувача о плате за посты.

В которой единственный аргумент -- количество сообщений!



Если платят за посты, то какой смысл тому, кому платят, самому брать на себя обязательства на лимит сообщений и предлагать допысувачу полностью прекратить нападки в свой адрес, чтобы не отвечать на них?

Какой смысл???



Нападки (к тому же голословные, с потолка) - это повод для ответа на них.

Не пиши нападки, не давай повода (тем более, что в подписи запись об игноре, то есть не лги хотя бы самому себе) и всё. Сам же допысувач нападками захламляет ветку...



То есть опять искривленная логика допысувача.



З.Ы. это не говоря о том за что платят-то?

За поддержку мною европейских ценностей, европейского напрямку развития, необходимости увеличить темпы реформ, слушать, что советуют западные партнеры и т.д.?!



Аргумент -- много постов))