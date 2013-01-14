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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3821382238233824
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:02

1. Посмотрели -- от допысувача насчёт его клеветы о моей связи с модераторством молчание. Полное.
2. Насчёт боротьбы допысувача с Волгарем (он боролся неизвестно как, а *всi чекали*) - тоже тишина.
3. Зато выдернул насчёт предложенного мною самоограничения, опустив, что лимит не касается выпадов в мой адрес.
И проигнорировал вопрос за что платят-то?
Добавлю: и кто платит-то?

Подскажите, где и кто платит за то, что ... допысувачу подробно и основательно указывается на его конкретные ошибки (начиная с *ВВП - сумма цен всех товаров...*), искажения (например, *специальные лифты*), ложь (например, что детройт завжди перший напаэ), клевету (например, плата за посты, модерация)?
Где и кто?

Вот в этом и разница.
Что одно дело на просьбы подтвердить свои вымышленные претензии-обвинения конкретными фактами отмалчиваться или генерить новые и другое дело -- отвечать за свои, мягко говоря, непорядочные поступки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:35

layer80
Хорошие предложения.
По мне, так лучше полностью исключить личные выпады в любой форме. Только обсуждение поднятых вопросов.

Тогда не будет *усиления* своего мнения оскорблениями в любой форме и генерации претензий-обвинений.
То есть кто-то лишится своего такого примитивного инструмента *боротьбы* и самовыдуманных целей участия в форуме.
Будет именно обмен думками.
Только думками.

Кстати, и глупое постоянное меряние *я..., а ты...*, как аргумент)), тоже исчезнет.

С реализацией, правда, проблемы.
Односторонне?
Так тогда допысувачи будут генерить не поток, а лавины-цунами *выпадов*.
detroytred
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Повідомлень: 19896
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  #<1 ... 3821382238233824
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