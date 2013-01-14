Додано: Нед 18 бер, 2018 08:02

1. Посмотрели -- от допысувача насчёт его клеветы о моей связи с модераторством молчание. Полное.

2. Насчёт боротьбы допысувача с Волгарем (он боролся неизвестно как, а *всi чекали*) - тоже тишина.

3. Зато выдернул насчёт предложенного мною самоограничения, опустив, что лимит не касается выпадов в мой адрес.

И проигнорировал вопрос за что платят-то?

Добавлю: и кто платит-то?



Подскажите, где и кто платит за то, что ... допысувачу подробно и основательно указывается на его конкретные ошибки (начиная с *ВВП - сумма цен всех товаров...*), искажения (например, *специальные лифты*), ложь (например, что детройт завжди перший напаэ), клевету (например, плата за посты, модерация)?

Где и кто?



Вот в этом и разница.

Что одно дело на просьбы подтвердить свои вымышленные претензии-обвинения конкретными фактами отмалчиваться или генерить новые и другое дело -- отвечать за свои, мягко говоря, непорядочные поступки.