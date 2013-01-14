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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:02
1. Посмотрели -- от допысувача насчёт его клеветы о моей связи с модераторством молчание. Полное.
2. Насчёт боротьбы допысувача с Волгарем (он боролся неизвестно как, а *всi чекали*) - тоже тишина.
3. Зато выдернул насчёт предложенного мною самоограничения, опустив, что лимит не касается выпадов в мой адрес.
И проигнорировал вопрос за что платят-то?
Добавлю: и кто платит-то?
Подскажите, где и кто платит за то, что ... допысувачу подробно и основательно указывается на его конкретные ошибки (начиная с *ВВП - сумма цен всех товаров...*), искажения (например, *специальные лифты*), ложь (например, что детройт завжди перший напаэ), клевету (например, плата за посты, модерация)?
Где и кто?
Вот в этом и разница.
Что одно дело на просьбы подтвердить свои вымышленные претензии-обвинения конкретными фактами отмалчиваться или генерить новые и другое дело -- отвечать за свои, мягко говоря, непорядочные поступки.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 08:35
layer80
Хорошие предложения.
По мне, так лучше полностью исключить личные выпады в любой форме. Только обсуждение поднятых вопросов.
Тогда не будет *усиления* своего мнения оскорблениями в любой форме и генерации претензий-обвинений.
То есть кто-то лишится своего такого примитивного инструмента *боротьбы* и самовыдуманных целей участия в форуме.
Будет именно обмен думками.
Только думками.
Кстати, и глупое постоянное меряние *я..., а ты...*, как аргумент)), тоже исчезнет.
С реализацией, правда, проблемы.
Односторонне?
Так тогда допысувачи будут генерить не поток, а лавины-цунами *выпадов*.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:11
layer80 написав:
ПС Интересно, кого-то насильно заставляют читать посты/сообщения?
Или отвечать на них?
Поэтому ветка загибается, ибо остался только Дестроид, который продолжает сутками штамповать свои монологи. На этом откланиваюсь, ибо тут по сути об ОРДИЛО уже никто не пишет, да и возврат этих территорий на ближайшее десятилетие невероятен.
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BIGor
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:01
О как))
Потому что Детройт))
А то, что писавшего из оккупированных территорий о ситуации там YKK и ещё пару форумчан допысувачи затюкали, то таке..
То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..
Причин загибания веток много. Основную указал уже yanyura.
Лихо...
Сгенерил претензии в мой адрес.
И откланялся.
Вот и вся суть-содержание появления.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:27
detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
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BIGor
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