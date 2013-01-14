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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:02
1. Посмотрели -- от допысувача насчёт его клеветы о моей связи с модераторством молчание. Полное.
2. Насчёт боротьбы допысувача с Волгарем (он боролся неизвестно как, а *всi чекали*) - тоже тишина.
3. Зато выдернул насчёт предложенного мною самоограничения, опустив, что лимит не касается выпадов в мой адрес.
И проигнорировал вопрос за что платят-то?
Добавлю: и кто платит-то?
Подскажите, где и кто платит за то, что ... допысувачу подробно и основательно указывается на его конкретные ошибки (начиная с *ВВП - сумма цен всех товаров...*), искажения (например, *специальные лифты*), ложь (например, что детройт завжди перший напаэ), клевету (например, плата за посты, модерация)?
Где и кто?
Вот в этом и разница.
Что одно дело на просьбы подтвердить свои вымышленные претензии-обвинения конкретными фактами отмалчиваться или генерить новые и другое дело -- отвечать за свои, мягко говоря, непорядочные поступки.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 08:35
layer80
Хорошие предложения.
По мне, так лучше полностью исключить личные выпады в любой форме. Только обсуждение поднятых вопросов.
Тогда не будет *усиления* своего мнения оскорблениями в любой форме и генерации претензий-обвинений.
То есть кто-то лишится своего такого примитивного инструмента *боротьбы* и самовыдуманных целей участия в форуме.
Будет именно обмен думками.
Только думками.
Кстати, и глупое постоянное меряние *я..., а ты...*, как аргумент)), тоже исчезнет.
С реализацией, правда, проблемы.
Односторонне?
Так тогда допысувачи будут генерить не поток, а лавины-цунами *выпадов*.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:11
layer80 написав:
ПС Интересно, кого-то насильно заставляют читать посты/сообщения?
Или отвечать на них?
Поэтому ветка загибается, ибо остался только Дестроид, который продолжает сутками штамповать свои монологи. На этом откланиваюсь, ибо тут по сути об ОРДИЛО уже никто не пишет, да и возврат этих территорий на ближайшее десятилетие невероятен.
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BIGor
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:01
О как))
Потому что Детройт))
А то, что писавшего из оккупированных территорий о ситуации там YKK и ещё пару форумчан допысувачи затюкали, то таке..
То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..
Причин загибания веток много. Основную указал уже yanyura.
Лихо...
Сгенерил претензии в мой адрес.
И откланялся.
Вот и вся суть-содержание появления.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:27
detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
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BIGor
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:38
Ага, вру))
Вы по буквам прочитайте слово *сейчас* появившись.
Насчёт YKK он поддерживал Украину и осуждал агрессию, но допысувачи его так завыпадали, что да -- потом он уже, сгоряча, довольно резко высказывался в адрес Украины и властей, отождествляя Украину с допысувачами.
А по буквам *сейчас* -- прочитайте.
Вот на таких искажения (лжи!!!) базируются нападки допысувачив.
Жду извинений.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:48
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
freeze написав: BIGor написав:freeze
что за бред пишешь? Зачем перескакиваешь на другую тему? Террористы с ОРДИЛО должны сидеть в тюрьме. Это я писал, а ты тут пишешь о огнестрелах??? Манипулятор ты наш.
Всё, друг, извини, этот флуд переходит все рамки.
Для меня главное вернуть территорию и людей под управление Украиной и украинскими вооруженными силами.
Для тебя главное, чтобы террористы сидели в тюрьме.
Мы не можем с тобой договорится. Давай не засорять эфир флудом.
Тем более от нас с тобой ничего персонально не зависит, если тетушка Меркель и дедушка Трамп захотят, то ни тебя не спросят, ни меня ни спросят.
Всё, можешь плюнуть опять в мой адрес какую-то гадость, я уже не включаю автоответчик, надоело, ответа не будет. Удачи в боях )))
цитата, Добавлено: Сб 17 фев, 2018 19:31 стр.3721.
Как принято у порядочных людей. Без голословия.
З.Ы. теперь, BIGor, посмотрите с кем и как Вы дискутировали (назад и вперед от указанного сообщения) и как было в реальности
это Ваше "Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО
, о которой я написал."
З.З.Ы. ну всё же есть на ветке!!!
Найти не проблема!!!
Свои выпады всегда нужно знать, что сможешь подтвердить!!!
Генераторы лжи...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 бер, 2018 11:58, всього редагувалось 3 разів.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:57
layer80 написав:
Савченко, Саакашвили, Згуладзе, Бальчун, Сакварелидзе... Не сильно много "ошибок"? У нас Героя Украины уже агентам кремля дают?
Не помиляється той, хто нічого не робить.
Варяги, в результаті, нічого не дали, але, як піар, в основному для Заходу, додали бали (кредити) для України. Місцеві варяги (з низів), як Савченко, Парасюк, Гаврилюк і т.д., теж були для піару партій, і теж з малим вихлопом.
Слабенький ефект від ліфтів, по драбині добираються більш якісні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 18 бер, 2018 11:01
BIGor
И посмотрите обсуждение на той указанной странице и последующей --- никакого монолога Детройта, обсуждение по теме ОРДИЛО, нормальное спокойное.
Ибо)) нет голословных нападок...
З.Ы. правда Вам до допысувача далеко. Он умудряется выдвигать претензии о *збрехати, збрехав* (о взятых обязательствам, по лимитам), отвечая на сообщение - имея в подписи запись об игноре.
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detroytred
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Додано: Нед 18 бер, 2018 11:41
BIGor
Добавлено: Сб 17 фев
, 2018 19:26
BIGor написав:
5 манипуляций в 4 предложениях браво! Вам надо преподавать на курсах: "как ложь выдавать за истину".
Добавлено: Сб 17 мар
, 2018 11:58
BIGor написав:detroytred
я полностью уважаю Ваше мнение, но Вас тут очень много. Очень подозрительно и нездорово выглядит.
Это был пример Вашей одной манипуляции. С подтверждением.
Плюс вторая манипуляция --- об игнорировании ключевого слова "сейчас" (появившись на ветке).
А не голословных 5 из 4 в мой адрес --- и полной тишиной в ответ, на просьбу указать хоть одну:
detroytred написав:BIGor
Раскройте хотя бы одну манипуляцию из 5.
"Пытается" и "как-будто" -- я применил специально, чтобы смягчить.
Не быть столь категоричным в обозначении Ваших действий.
З.Ы. "Я полностью уважаю Ваше мнение" и "ибо остался только Дестроид, который продолжает сутками штамповать свои монологи."
В ответ на голословные и подвывернутые нападки допысувачив.
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detroytred
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