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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 бер, 2018 12:36
lapay написав:
Не помиляється той, хто нічого не робить.
Варяги, в результаті, нічого не дали, але, як піар, в основному для Заходу, додали бали (кредити) для України. Місцеві варяги (з низів), як Савченко, Парасюк, Гаврилюк і т.д., теж були для піару партій, і теж з малим вихлопом.
Слабенький ефект від ліфтів, по драбині добираються більш якісні.
Это совмещение дикой некомпетентности (психически здоров - просто дурак) и какого-то запредельного цинизма, когда каждая возможная ситуация воспринимается как повод для пиара. (Один из примеров - когда в проинспектированном детском лагере, гибнут дети).
И просто запредельной глупости. Вброс Юги про "добивание депутатов", удивительным образом не шокировал, а повеселил. В лучшем случае. Такое впечатление, что этот идиот подбрасывает идеи. В итоге "Ситуация с Савченко разделила украинцев на 2 лагеря - одни за то, что бы добивать депутатов топорами, а другие считают, что лопатами" - стало очень популярной шуткой.
А сейчас любые заколоты, могут вбить кол в Украину. Власть нужно менять только на выборах. (хотя даже за такую мысль могут сейчас обвинить). Или Юга хочет увидеть Савченко президентом?
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layer80
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Додано: Нед 18 бер, 2018 12:45
lapay написав: layer80 написав:
Савченко, Саакашвили, Згуладзе, Бальчун, Сакварелидзе... Не сильно много "ошибок"? У нас Героя Украины уже агентам кремля дают?
Не помиляється той, хто нічого не робить.
Варяги, в результаті, нічого не дали, але, як піар, в основному для Заходу, додали бали (кредити) для України. Місцеві варяги (з низів), як Савченко, Парасюк, Гаврилюк і т.д., теж були для піару партій, і теж з малим вихлопом.
Слабенький ефект від ліфтів, по драбині добираються більш якісні.
Корисні (для педерації) ідіоти(для України) - можуть згенерувати море ссилок на помилки , які зробили патріоти.....
Але навіть ці корисні ідіоти не в стані змінити ні хід історії , ні результатів,до яких цей хід привів
Результати наступні
1 В кінці 2013 в вищих ешеленах влади нами керували люди ,які сьогодні на 90% знаходяться в москві бувші(президент,премєр,голова вр,голова СБУ,міністр мвд, міністр оборони)
2 В 2017 найвищим посадовцем якого було звинувачено в роботі на росію - був перекладач Гройсмана
3 В 2018 ми перейшли до посадовців набагато нижчого рівня - тобто депутатів.
Таким чином
Наша робота на протязі 4 років по створенню Держави Україна,якою керують державні мужі які повязують з цією Державою своє майбутнє - на лице.
А те що помаленьку і на кожному рівні
на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря)
в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося.
в державних відносинах ,перший раз юридично доведено що не ми росії,а росія нам винна мільярди доларів за газ і підняті ставки тарифу на транзит в 2-3 рази
Тобто саме це і показує успішність нашої Держави і політики
Тому спочатку відкриті консерви знищують ,а потім потихеньку прийдемо й до того що знищемо і власних корисних ідіотів...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Нед 18 бер, 2018 12:50
layer80 написав:
Это совмещение дикой некомпетентности (психически здоров - просто дурак) и какого-то запредельного цинизма, когда каждая возможная ситуация воспринимается как повод для пиара. (Один из примеров - когда в проинспектированном детском лагере, гибнут дети).
И просто запредельной глупости. Вброс Юги про "добивание депутатов", удивительным образом не шокировал, а повеселил. В лучшем случае. Такое впечатление, что этот идиот подбрасывает идеи. В итоге "Ситуация с Савченко разделила украинцев на 2 лагеря - одни за то, что бы добивать депутатов топорами, а другие считают, что лопатами" - стало очень популярной шуткой.
А сейчас любые заколоты, могут вбить кол в Украину. Власть нужно менять только на выборах. (хотя даже за такую мысль могут сейчас обвинить). Или Юга хочет увидеть Савченко президентом?
Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 12:55
lapay написав:
Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.
)))
Я так понимаю, поскольку и выборы в Раду и/или переворот ведут к ухудшению ситуации, то выход один - продлить полномочия действующей власти. Четвертый вариант не могу придумать.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 12:56
lapay написав:
Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.
Тут і розуміти нічого
Чим нам гірше- тим педераційникам і їх прихвостням краще.
Тому педераційники з прихвостнями й л"ють крокодилячі сльози за різних там надь....
При чому,якщо хтось мені пообіцяє адекватно оцінити мої пошуки ,я витягну з сторінок цього форума річної( а може й дворічної) давності своє повідомлення суть якого була в наступному (це не цитата ,але близько до оригінала)- Я поважаю льотчицю як людину яка змогла гідно себе вести в тюрмі, але при цьому саме внаслідок її такої тюремної поведінки вважаю ,що в неї відсутні перспективи по політичній карєрі, бо як правило тільки люди з певними психологічними властивостями (грубо скажемо не гнучкі,або ще грубіше-тупі) в стані легко переносити незручності які накладаються перебуванням в тюремній камері.... , і саме тому , негнучкість-тупість це саме той набір властивостей який не допустимий для політика..
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 18 бер, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:02
freeze написав: lapay написав:
Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.
)))
Я так понимаю, поскольку и выборы в Раду и/или переворот ведут к ухудшению ситуации, то выход один - продлить полномочия действующей власти. Четвертый вариант не могу придумать.
Я щось не розумію
1 Чому всі бачать погіршення ситуації ?
Отже коли ми підписали і виконували договір по транспортуванню/споживанню газу і для того щоб зігідно цього договору нам давали цей газ по 300 замість 400 , а ми в свою чергу де-юре віддали Крим - це виявляється було добре
А коли ми
а - купуємо газ максимум по 220-240
б - виграємо в суді кілька мільярдів
Це чомусь погіршення
2 Як думаєте ,путін йде на репутаційні і санкційні збитки підтримуючи війну в ОРДЛО з власного бажанні і знаючи що цим не заважає Україні?
Чи все таки війна в ОРДЛО це один з факторів на який надіється ворог і витрачає власні ресурси для того щоб нас знищити?
Якщо пуйло вважає що ОРДЛО може нас знищити, але ми не знищені - чи не є це доказом того , що при відсутності витрат на ОРДЛО наше життя було б різко покращене.
Ще раз зверніть увагу
Ми воюємо - а претензії до влади в тому що життя покращується не так швидко
як би нам хотілось
Покращується - а не погіршується,як би могло бути в державі яка воює.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:14
freeze написав:
Я так понимаю, поскольку и выборы в Раду и/или переворот ведут к ухудшению ситуации, то выход один - продлить полномочия действующей власти. Четвертый вариант не могу придумать.
Реально відмінити вибори дуже важко. Таке тільки при абсолютній монархії може бути. Інша справа - зрубати конкурента негативом. Садового - сміттям, Тимошенко - контрактом і Савченко, і т.д.
budivelnik написав:
При чому,якщо хтось мені пообіцяє адекватно оцінити мої пошуки ,я витягну з сторінок цього форума річної( а може й дворічної) давності своє повідомлення суть якого була в наступному (це не цитата ,але близько до оригінала)
- Я поважаю льотчицю як людину яка змогла гідно себе вести в тюрмі, але при цьому саме внаслідок її такої тюремної поведінки вважаю ,що в неї відсутні перспективи по політичній карєрі, бо як правило тільки люди з певними психологічними властивостями (грубо скажемо не гнучкі,або ще грубіше-тупі) в стані легко переносити незручності які накладаються перебуванням в тюремній камері.... , і саме тому , негнучкість-тупість це саме той набір властивостей який не допустимий для політика..
Для неї найкращий варіант був - депутат ПАРЄ. Вона вибрала, через свою впертість (тупість), долю збитої льотчиці (камікадзе).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:15
budivelnik написав:
При чому,якщо хтось мені пообіцяє адекватно оцінити мої пошуки ,я витягну з сторінок цього форума річної( а може й дворічної) давності своє повідомлення суть якого була в наступному (це не цитата ,але близько до оригінала)
- Я поважаю льотчицю як людину яка змогла гідно себе вести в тюрмі, але при цьому саме внаслідок її такої тюремної поведінки вважаю ,що в неї відсутні перспективи по політичній карєрі, бо як правило тільки люди з певними психологічними властивостями
Помню в период борьбы за освобождение Савченко, я на форуме сказал, ребята, вас дурят столько голодать по времени физически невозможно. На эту фальсификацию тогда никто не обращал внимания.
Савченко типичная засланная консерва. Это не исключает, что они искренний человек, любящий Украину, готовый жизнь в боях отдать за Украину. Проста она засланная слепая консерва.
Психологи путинских спецслужб быстро раскусили психотип Савченко, начали работать в этом направлении и раскручивать тему. Широкий показ в СМИ суда, причем только исключение было сделано для нужного суда, подбор нужных адвокатов, доступ на суд всех желающих из Украины, всё грамотно продумано, тщательно выполнено.
В результате что получилось? Часть жителей Украины рьяно поддерживают Героя Украины Савченко в стремлении разрушить купол Рады минометами, другая часть чувствует себя откровенно обманутыми, часть западных друзей опять удивятся бардаку в Украине, то Рада не работает часами - поют песни и стоят в футболках Free Savchenko, то та же Рада сейчас проголосует на пожизненную статью для той же Савченко.
По итогу нанесен моральный ущерб стране, что и добивались путинские спецслужбы.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 18 бер, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:18
budivelnik написав:
Ми воюємо - а претензії до влади в тому що життя покращується не так швидко як би нам хотілось
Покращується - а не погіршується,як би могло бути в державі яка воює.
Претензії, бо стало гірше ніж було до другого Майдану, а не стало краще, як після першого.
Наші люди думають, що це влада, а не економіка (зовнішні ринки), дають пенсії, зарплати і курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:26
freeze написав:
По итогу нанесен моральный ущерб стране, что и добивались путинские спецслужбы.
Фейси тут взагалі ні дочого. Вона як потрапила в полон? Пішла визволяти Луганськ, бо продажне командування (добробат, до речі) не хотіло це робити. Перед цим звільнилась з ЗСУ, бо теж продажне командування.
Стала депутом - все по другому колу. Продажне командування не хоче піднімати Україну - я сама піду і зірву Раду. В неї ж не випадково було, на Майдані, псевдо Куля. Тобто - тільки вперед, на своїй хвилі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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