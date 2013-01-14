Додано: Нед 18 бер, 2018 13:02

freeze написав: lapay написав: Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні. Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні. )))

Я так понимаю, поскольку и выборы в Раду и/или переворот ведут к ухудшению ситуации, то выход один - продлить полномочия действующей власти. Четвертый вариант не могу придумать. )))Я так понимаю, поскольку и выборы в Раду и/или переворот ведут к ухудшению ситуации, то выход один - продлить полномочия действующей власти. Четвертый вариант не могу придумать.

Я щось не розумію1 Чому всі бачать погіршення ситуації ?Отже коли ми підписали і виконували договір по транспортуванню/споживанню газу і для того щоб зігідно цього договору нам давали цей газ по 300 замість 400 , а ми в свою чергу де-юре віддали Крим - це виявляється було добреА коли миа - купуємо газ максимум по 220-240б - виграємо в суді кілька мільярдівЦе чомусь погіршення2 Як думаєте ,путін йде на репутаційні і санкційні збитки підтримуючи війну в ОРДЛО з власного бажанні і знаючи що цим не заважає Україні?Чи все таки війна в ОРДЛО це один з факторів на який надіється ворог і витрачає власні ресурси для того щоб нас знищити?Якщо пуйло вважає що ОРДЛО може нас знищити, але ми не знищені - чи не є це доказом того , що при відсутності витрат на ОРДЛО наше життя було б різко покращене.Ще раз зверніть увагуМи воюємо - а претензії до влади в тому що життяяк би нам хотілосьПокращується - а не погіршується,як би могло бути в державі яка воює.