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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3823382438253826
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:26

freeze
Нюанс -- не столько эта Савченко вознеслась, как ее вознесли.
Кто? Цитаты я давал.
Теперь ещё и свою ошибку начали исправлять -- посмотрим с какими последствиями.

lapay
Так на ком ответственность, что такие могут прийти на смену?
Кто оттолкнул наливайченок-гриценок? А не подготовил себе на смену.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:39

  detroytred написав:Так на ком ответственность, что такие могут прийти на смену?
Кто оттолкнул наливайченок-гриценок? А не подготовил себе на смену.

Не можуть. Порошенко - це сучасний Кучма. Зміна буде тільки після другого терміну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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