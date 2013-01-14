Додано: Нед 18 бер, 2018 18:19

detroytred написав: То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу , а выдвинул о Детройте, то тоже таке.. То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО,, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..

BIGor написав: detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место. Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.

все

Кстати, кремлеботы, что там с обновлением подвижного состава (трамваи/троллейбусы) в ОРДИЛО?

Жду извинений за ложь.То, что Вашивнесенные вопросы по ОРДИЛО игнорировались, я не утверждал.Поэтому ссылка о затронутом Вами вопросе (трамваях) и игнорировании со стороны форумачан --- что именно должна мне показать?Какую мою ложь?!К тому же, поднять вопрос в форме:и ожидать, что кто-то из форумчан на него ответитВы форум с рашкованским перепутали.Пример Вашей дискуссии по указанной мною ссылке я привёл к тому, чтобы Вам (Вам!!) показать, что форумчане (по-Вашему, "местные графоманы") обратили внимание на поднятую Вами проблему и дискутировали с Вами по ней.З.Ы. Зачем перекручиваете-то?И почему сделали вид, что не заметили моё сообщение с акцентированием на слове "сейчас" и манипуляции с Вашей стороны насчёт моего "вранья".Ведь видно всё.Читайте по буквам.Поэтому Вы и не привели мою цитату, а просто указали пример, когда ответило 0.0 человек.Но я-то к этому каким боком?К тому что Вас проигнорировали по данным трамваям.Особенно после обращения "кремлеботы"Особенно под сообщением форумчанинао трамваях.З.З.Ы. И что за обращение "нелживый" Вы наш".Зачем генерировать дальше?Чем больше выкручиваетесь, тем только хуже-то.ключевое слово --- "сейчас".и жду извинений. От уважающего моё мнениеСообщения по выпадам в лимит не входят.