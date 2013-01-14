BIGor
detroytred написав:
То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу
, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..
BIGor написав:detroytred
Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
Жду извинений за ложь.
То, что Ваши все
внесенные вопросы по ОРДИЛО игнорировались, я не утверждал.
Поэтому ссылка о затронутом Вами вопросе (трамваях) и игнорировании со стороны форумачан --- что именно должна мне показать?
Какую мою ложь?!
К тому же, поднять вопрос в форме:
Кстати, кремлеботы, что там с обновлением подвижного состава (трамваи/троллейбусы) в ОРДИЛО?
и ожидать, что кто-то из форумчан на него ответит
Вы форум с рашкованским перепутали.
Пример Вашей дискуссии по указанной мною ссылке я привёл к тому, чтобы Вам (Вам!!) показать, что форумчане (по-Вашему, "местные графоманы") обратили внимание на поднятую Вами проблему и дискутировали с Вами по ней.
З.Ы. Зачем перекручиваете-то?
И почему сделали вид, что не заметили моё сообщение с акцентированием на слове "сейчас" и манипуляции с Вашей стороны насчёт моего "вранья".
Ведь видно всё.
Читайте по буквам.
Поэтому Вы и не привели мою цитату, а просто указали пример, когда ответило 0.0 человек.
Но я-то к этому каким боком?
К тому что Вас проигнорировали по данным трамваям.
Особенно после обращения "кремлеботы"
Особенно под сообщением форумчанина Кудрявого
о трамваях.
З.З.Ы. И что за обращение "нелживый" Вы наш".
Зачем генерировать дальше?
Чем больше выкручиваетесь, тем только хуже-то.
ключевое слово --- "сейчас".
и жду извинений. От уважающего моё мнение
Сообщения по выпадам в лимит не входят.