Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..
BIGor написав:detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
Жду извинений за ложь.
То, что Ваши все внесенные вопросы по ОРДИЛО игнорировались, я не утверждал. Поэтому ссылка о затронутом Вами вопросе (трамваях) и игнорировании со стороны форумачан --- что именно должна мне показать? Какую мою ложь?! К тому же, поднять вопрос в форме:
Кстати, кремлеботы, что там с обновлением подвижного состава (трамваи/троллейбусы) в ОРДИЛО?
и ожидать, что кто-то из форумчан на него ответит Вы форум с рашкованским перепутали.
Пример Вашей дискуссии по указанной мною ссылке я привёл к тому, чтобы Вам (Вам!!) показать, что форумчане (по-Вашему, "местные графоманы") обратили внимание на поднятую Вами проблему и дискутировали с Вами по ней.
З.Ы. Зачем перекручиваете-то? И почему сделали вид, что не заметили моё сообщение с акцентированием на слове "сейчас" и манипуляции с Вашей стороны насчёт моего "вранья". Ведь видно всё. Читайте по буквам.
Поэтому Вы и не привели мою цитату, а просто указали пример, когда ответило 0.0 человек. Но я-то (мои высказывания!) к этому каким боком? К тому что Вас проигнорировали по данным трамваям. Особенно после обращения "кремлеботы" Особенно под сообщением форумчанина Кудрявого вскользь затронувшего трамваи.
З.З.Ы. И что за обращение "нелживый" Вы наш". Зачем генерировать дальше? Чем больше выкручиваетесь, тем только хуже-то. ключевое слово --- "сейчас". и жду извинений. От уважающего моё мнение
BIGor написав:detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
BIGor написав:detroytred каую ложь? Вы ее сами придумали, и теперь обвиняете меня, хотя сами тут сидите сутками и генерируете поток лживой и исковерканной информации. Манипулятор Вы наш.
Не годуйте троля , він же ж невинуватий що або хворий , або на зарплаті. Нам з Вами від цього не легше. Але при цьому Ви даєте йому змогу займатись тим чим він займався, але тепер вже не як хворо-проплачений, а як дарданьян.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Голословно САМИ генерят по очереди нападки в мой адрес. По сути прямо троллят!!! И при этом называют меня троллем, або хворим, або на зарплати. (кстати, прогресс налицо: раньше дописувач называл троллем, и хворим, и на зарплате. Теперь уже - або)
Ведь всё же видно, кто кого троллит.
Но ещё смешнее, когда один дописувач другому советует не нападать, не троллить То, о чём я их уже многократно прошу.
BIGor Ну это Вы уже просто на примитивные грубости скатились. Это не лучше, чем спрыгнуть-уклониться.
Вы же ушли. Тут неинтересно, как Вы указали. Какой вопрос по теме за два эти дня подняли?!)) Или в дискуссии форумчан на предыдущей странице поучаствовали)) Я-то отбиваюсь-то от нападок... Ответы на нападки у меня не в лимите, я предупредил.
Весь интерес (появился) -- нападки на Детройта? Дописувачив по этому поводу хлебом не корми.., генерят на раз.