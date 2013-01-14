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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3824382538263827>
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:26

freeze
Нюанс -- не столько эта Савченко вознеслась, как ее вознесли.
Кто? Цитаты я давал.
Теперь ещё и свою ошибку начали исправлять -- посмотрим с какими последствиями.

lapay
Так на ком ответственность, что такие могут прийти на смену?
Кто оттолкнул наливайченок-гриценок? А не подготовил себе на смену.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:39

  detroytred написав:Так на ком ответственность, что такие могут прийти на смену?
Кто оттолкнул наливайченок-гриценок? А не подготовил себе на смену.

Не можуть. Порошенко - це сучасний Кучма. Зміна буде тільки після другого терміну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:27

detroytred "нелживый" Вы наш, по теме развития/упадка общественного гор. транспорта в ОРДИЛО ответило 0,0 человек:

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:трамваи на мусорниках Германии(при том фактически по ценам нового)

Что за бред? Новый трамвай стоит 30 тыс.уе? Ты не в ту методичку глянул :mrgreen: .

Кстати, кремлеботы, что там с обновлением подвижного состава (трамваи/троллейбусы) в ОРДИЛО?

ПС: нашел статью за 2016 год, кому интересно: http://informator.media/archives/148381


Видно, никому это неинтересно, куда лучше обсуждать украинских политиков. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:19

BIGor

  detroytred написав:То, что сам выразивший претензию о том, что не обсуждается ОРДИЛО, сам, появившись на ветке сейчас, ничего не предложил к обсуждению по этому вопросу, а выдвинул о Детройте, то тоже таке..


  BIGor написав:detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.

Жду извинений за ложь.


То, что Ваши все внесенные вопросы по ОРДИЛО игнорировались, я не утверждал.
Поэтому ссылка о затронутом Вами вопросе (трамваях) и игнорировании со стороны форумачан --- что именно должна мне показать?
Какую мою ложь?!
К тому же, поднять вопрос в форме:
Кстати, кремлеботы, что там с обновлением подвижного состава (трамваи/троллейбусы) в ОРДИЛО?

и ожидать, что кто-то из форумчан на него ответит :lol:
Вы форум с рашкованским перепутали.


Пример Вашей дискуссии по указанной мною ссылке я привёл к тому, чтобы Вам (Вам!!) показать, что форумчане (по-Вашему, "местные графоманы") обратили внимание на поднятую Вами проблему и дискутировали с Вами по ней.

З.Ы. Зачем перекручиваете-то?
И почему сделали вид, что не заметили моё сообщение с акцентированием на слове "сейчас" и манипуляции с Вашей стороны насчёт моего "вранья".
Ведь видно всё.
Читайте по буквам.

Поэтому Вы и не привели мою цитату, а просто указали пример, когда ответило 0.0 человек.
Но я-то (мои высказывания!) к этому каким боком? 8)
К тому что Вас проигнорировали по данным трамваям.
Особенно после обращения "кремлеботы"
Особенно под сообщением форумчанина Кудрявого вскользь затронувшего трамваи.

З.З.Ы. И что за обращение "нелживый" Вы наш".
Зачем генерировать дальше?
Чем больше выкручиваетесь, тем только хуже-то.
ключевое слово --- "сейчас".
и жду извинений. От уважающего моё мнение :lol:

Сообщения по выпадам в лимит не входят.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:51

detroytred каую ложь? Вы ее сами придумали, и теперь обвиняете меня, хотя сами тут сидите сутками и генерируете поток лживой и исковерканной информации. Манипулятор Вы наш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:54

BIGor
Да хоть годами.

Укажите, где именно и в чём именно я соврал.
  BIGor написав:detroytred Зачем врете? Я тут по теме отписывался, но местные графоманы (пальцем указывать не буду) обратили ноль целых ноль десятых внимания на проблему ОРДИЛО, о которой я написал. А YKК писал антиукраискую пропаганду, так что ему на украинском форуме не место.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:58

  BIGor написав:detroytred каую ложь? Вы ее сами придумали, и теперь обвиняете меня, хотя сами тут сидите сутками и генерируете поток лживой и исковерканной информации. Манипулятор Вы наш.
Не годуйте троля , він же ж невинуватий що або хворий , або на зарплаті.
Нам з Вами від цього не легше.
Але при цьому Ви даєте йому змогу займатись тим чим він займався, але тепер вже не як хворо-проплачений, а як дарданьян.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:02

Занятные допысувачи.

Голословно САМИ генерят по очереди нападки в мой адрес. По сути прямо троллят!!!
И при этом называют меня троллем, або хворим, або на зарплати.
(кстати, прогресс налицо: раньше дописувач называл троллем, и хворим, и на зарплате. Теперь уже - або)

Ведь всё же видно, кто кого троллит.

Но ещё смешнее, когда один дописувач другому советует не нападать, не троллить :lol:
То, о чём я их уже многократно прошу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:16

detroytred у ваты вижу голова торкнулась, лихорадит всякими "дописывателями". Надумало себе что-то, и давай городить и обвинять всех неугодных.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:20

BIGor
Ну это Вы уже просто на примитивные грубости скатились.
Это не лучше, чем спрыгнуть-уклониться.

Вы же ушли.
Тут неинтересно, как Вы указали.
Какой вопрос по теме за два эти дня подняли?!))
Или в дискуссии форумчан на предыдущей странице поучаствовали))
Я-то отбиваюсь-то от нападок...
Ответы на нападки у меня не в лимите, я предупредил.

Весь интерес (появился) -- нападки на Детройта? :lol:
Дописувачив по этому поводу хлебом не корми.., генерят на раз.
detroytred
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