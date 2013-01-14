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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3824382538263827
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Корисні (для педерації) ідіоти(для України) - можуть згенерувати море ссилок на помилки , які зробили патріоти.....
Але навіть ці корисні ідіоти не в стані змінити ні хід історії , ні результатів,до яких цей хід привів

Ай да молодец, ай да красавиц. Судя потому что я ссылался на "ошибки" - я "полезный идиот"? Прикольно это от человека с откровенно расистскими постами, считающего 90% украинцев тупыми
  budivelnik написав:Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти.

и сторонник идей "генетической предрасположенности"
  budivelnik написав:Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення

Мне эт за комплимент. Естественно, патриоты критикуют "злочынну панду" - до сих пор, а солнцеликого исключительно агенты кремля.
Силы путина в Украине уже победили. Просто кого победили - те и силы путина.
  budivelnik написав:Таким чином
Наша робота на протязі 4 років по створенню Держави Україна,якою керують державні мужі які повязують з цією Державою своє майбутнє - на лице.
А те що помаленьку і на кожному рівні
на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря)
в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося.
в державних відносинах ,перший раз юридично доведено що не ми росії,а росія нам винна мільярди доларів за газ і підняті ставки тарифу на транзит в 2-3 рази

Тобто саме це і показує успішність нашої Держави і політики
Тому спочатку відкриті консерви знищують ,а потім потихеньку прийдемо й до того що знищемо і власних корисних ідіотів...

Эх, теперь заааживееем.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.

По-моему все написано предельно ясно.
  layer80 написав:А сейчас любые заколоты, могут вбить кол в Украину. Власть нужно менять только на выборах.
layer80
 
Повідомлень: 941
З нами з: 12.03.09
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  #<1 ... 3824382538263827
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