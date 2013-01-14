Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Корисні (для педерації) ідіоти(для України) - можуть згенерувати море ссилок на помилки , які зробили патріоти..... Але навіть ці корисні ідіоти не в стані змінити ні хід історії , ні результатів,до яких цей хід привів
Ай да молодец, ай да красавиц. Судя потому что я ссылался на "ошибки" - я "полезный идиот"? Прикольно это от человека с откровенно расистскими постами, считающего 90% украинцев тупыми
budivelnik написав:Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти.
и сторонник идей "генетической предрасположенности"
budivelnik написав:Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення
Мне эт за комплимент. Естественно, патриоты критикуют "злочынну панду" - до сих пор, а солнцеликого исключительно агенты кремля. Силы путина в Украине уже победили. Просто кого победили - те и силы путина.
budivelnik написав:Таким чином Наша робота на протязі 4 років по створенню Держави Україна,якою керують державні мужі які повязують з цією Державою своє майбутнє - на лице. А те що помаленьку і на кожному рівні на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря) в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося. в державних відносинах ,перший раз юридично доведено що не ми росії,а росія нам винна мільярди доларів за газ і підняті ставки тарифу на транзит в 2-3 рази
Тобто саме це і показує успішність нашої Держави і політики Тому спочатку відкриті консерви знищують ,а потім потихеньку прийдемо й до того що знищемо і власних корисних ідіотів...
Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».
freeze написав:Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».