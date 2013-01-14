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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3824382538263827
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Корисні (для педерації) ідіоти(для України) - можуть згенерувати море ссилок на помилки , які зробили патріоти.....
Але навіть ці корисні ідіоти не в стані змінити ні хід історії , ні результатів,до яких цей хід привів

Ай да молодец, ай да красавиц. Судя потому что я ссылался на "ошибки" - я "полезный идиот"? Прикольно это от человека с откровенно расистскими постами, считающего 90% украинцев тупыми
  budivelnik написав:Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти.

и сторонник идей "генетической предрасположенности"
  budivelnik написав:Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення

Мне эт за комплимент. Естественно, патриоты критикуют "злочынну панду" - до сих пор, а солнцеликого исключительно агенты кремля.
Силы путина в Украине уже победили. Просто кого победили - те и силы путина.
  budivelnik написав:Таким чином
Наша робота на протязі 4 років по створенню Держави Україна,якою керують державні мужі які повязують з цією Державою своє майбутнє - на лице.
А те що помаленьку і на кожному рівні
на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря)
в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося.
в державних відносинах ,перший раз юридично доведено що не ми росії,а росія нам винна мільярди доларів за газ і підняті ставки тарифу на транзит в 2-3 рази

Тобто саме це і показує успішність нашої Держави і політики
Тому спочатку відкриті консерви знищують ,а потім потихеньку прийдемо й до того що знищемо і власних корисних ідіотів...

Эх, теперь заааживееем.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Щось я не зрозумів - Ви за вибори чи переворот? Після виборів будуть ті самі, а місцями (в Раді) ще гірші. Після переворота такі, як Савченко, тобто, повністю неадекватні.

По-моему все написано предельно ясно.
  layer80 написав:А сейчас любые заколоты, могут вбить кол в Украину. Власть нужно менять только на выборах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:10

Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».

http://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-za ... ny-083646/
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:01

  freeze написав:Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».

http://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-za ... ny-083646/

и что из этого следует?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38

Корисні ідіоти себе інтендифікували, тому можна перейти до пояснень моїх думок
1 На отримання вищої освіти - мають право всі (так само як на отримання олімпійської медалі)
Отримають вищу освіту (реальну а не паперову) - не всі.
По кількох причинах
а - двірнику,робітнику,солдату,селянину,шоферу,продавцю - вища освіта не потрібна
б - досвід років розвитку цивілізації показав що на 7 працівників - достатньо одного керівника, таким чином наявність більше 15% від населення керівників - це дарма витрачені час/гроші
2 Вища освіта у вигляді папірчика при відсутності знань робить медвежу послугу тому хто її отримав , адже
а - він не піде на посаду яку можна займати без вищої освіти
б - його виженуть з посади в якій потрібні знання а не диплом
3 Вся істерія по освіті/ліфтах і так далі - не що інше як стратегічна розробка тухлих московських консерв , адже її не можна спростувати...
Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти
Багато фахівців - до влади не пускають з низів....

Ба більше, після того як я привів статистику з якої за останні 70 років до влади в Україні приходили виключно сини селян/рорбітників/вчителів/інженерів... один з корисних(для росії) ідіотів(для України) заявив що до влади в Україні прийшов банкір Ющенко і Олігарх порошенко , а не син вчителів Ющенко і син інженера/бухгалтера Порошенко....
А що хтось знає приклади коли людина 30-50 років була селянином/робітником і одним махом стала президентом успішної країни ?
Як на мене , кожен хто йде знизу повинен пройти всі щабелі...
В армії
солдат(курсант)ком взводу-ком роти-комбат-ком див-командарм-маршал...
Чи корисні ідіоти вважають солдат-маршал ?
Так само і в цивільному житті
селянин-фермер-латифундист-президент
робітник-майстер-нач цеху-директор заводу-
син вчителів-студент-бухгалтер ощадкаси-керівник банку-керівник НБУ-премєр-Президент
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:25

*3 Вся істерія по освіті/ліфтах і так далі - не що інше як стратегічна розробка тухлих московських консерв , адже її не можна спростувати...
Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти
Багато фахівців - до влади не пускають з низів....* -- так пишет дописувач.



Ткнем носом, носом в истерию и стратегичну розробку тухлых московских консерв, как считает допысувач.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... 0-let.html

И это Гройсман указал на часть лифта -- с местной власти в центральную.
А ещё есть проблемы соцлифта на местном уровне.

Но факт!
Проблему премьер видит, указывает, что она есть. Говорит о ней.

А допысувач голосит чушь о *тухлих московских консервах*, стратегической разработке, истерии.

З.Ы. ну а то, что ему уже три раза указали -- банкиром и олигархом соответственно Ющенко и Порошенко стали, поднявшись на соцлифтах лихих 90-х, которых УЖЕ НЕТ СЕЙЧАС, а речь идет о сегодняшних соцлифтах, поэтому примеры их неуместны, то допысувачу не осилить.

Пусть хоть Гройсмана по буквам прочитает.
Или погуглит Кличко о социальных лифтах для молодёжи (собирается сделать).

Но допысувачу главное голосить о *истерия, розробки, консервы*.
Жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:31

*тоже ъъ легко спростувати*

Логикой допысувача всё можна спростувати)))
Поэтому его нужно только в факты и носом.
А не копаться в его логике и *умозаключениях*)))

зЫ. Не лимит. Потому что допысувач голосил о истерии, консервах, розробках - личные выпады чистой воды.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти
Багато фахівців - до влади не пускають з низів....

Путь от слесаря до премьера - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/25/7106676/
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