Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Корисні (для педерації) ідіоти(для України) - можуть згенерувати море ссилок на помилки , які зробили патріоти..... Але навіть ці корисні ідіоти не в стані змінити ні хід історії , ні результатів,до яких цей хід привів
Ай да молодец, ай да красавиц. Судя потому что я ссылался на "ошибки" - я "полезный идиот"? Прикольно это от человека с откровенно расистскими постами, считающего 90% украинцев тупыми
budivelnik написав:Адже 90% платників просто не має в голові місця. куди знання достойні вищої освіти можна скласти.
и сторонник идей "генетической предрасположенности"
budivelnik написав:Розумовою працею по своїх психо-фізичних параметрах може займатись не більше 10% населення
Мне эт за комплимент. Естественно, патриоты критикуют "злочынну панду" - до сих пор, а солнцеликого исключительно агенты кремля. Силы путина в Украине уже победили. Просто кого победили - те и силы путина.
budivelnik написав:Таким чином Наша робота на протязі 4 років по створенню Держави Україна,якою керують державні мужі які повязують з цією Державою своє майбутнє - на лице. А те що помаленьку і на кожному рівні на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря) в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося. в державних відносинах ,перший раз юридично доведено що не ми росії,а росія нам винна мільярди доларів за газ і підняті ставки тарифу на транзит в 2-3 рази
Тобто саме це і показує успішність нашої Держави і політики Тому спочатку відкриті консерви знищують ,а потім потихеньку прийдемо й до того що знищемо і власних корисних ідіотів...
Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».
freeze написав:Сегодня в Николаеве в своей квартире застрелился известный украинский летчик, кавалер ордена «За мужество» III степени Владислав Волошин — тот самый украинский офицер, которого российская пропаганда, обеляя своих зенитчиков, пыталась обвинить в уничтожении малайзийского «Боинга».
Корисні ідіоти себе інтендифікували, тому можна перейти до пояснень моїх думок 1 На отримання вищої освіти - мають право всі (так само як на отримання олімпійської медалі) Отримають вищу освіту (реальну а не паперову) - не всі. По кількох причинах а - двірнику,робітнику,солдату,селянину,шоферу,продавцю - вища освіта не потрібна б - досвід років розвитку цивілізації показав що на 7 працівників - достатньо одного керівника, таким чином наявність більше 15% від населення керівників - це дарма витрачені час/гроші 2 Вища освіта у вигляді папірчика при відсутності знань робить медвежу послугу тому хто її отримав , адже а - він не піде на посаду яку можна займати без вищої освіти б - його виженуть з посади в якій потрібні знання а не диплом 3 Вся істерія по освіті/ліфтах і так далі - не що інше як стратегічна розробка тухлих московських консерв , адже її не можна спростувати... Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти Багато фахівців - до влади не пускають з низів....
Ба більше, після того як я привів статистику з якої за останні 70 років до влади в Україні приходили виключно сини селян/рорбітників/вчителів/інженерів... один з корисних(для росії) ідіотів(для України) заявив що до влади в Україні прийшов банкір Ющенко і Олігарх порошенко , а не син вчителів Ющенко і син інженера/бухгалтера Порошенко.... А що хтось знає приклади коли людина 30-50 років була селянином/робітником і одним махом стала президентом успішної країни ? Як на мене , кожен хто йде знизу повинен пройти всі щабелі... В армії солдат(курсант)ком взводу-ком роти-комбат-ком див-командарм-маршал... Чи корисні ідіоти вважають солдат-маршал ? Так само і в цивільному житті селянин-фермер-латифундист-президент робітник-майстер-нач цеху-директор заводу- син вчителів-студент-бухгалтер ощадкаси-керівник банку-керівник НБУ-премєр-Президент
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
*3 Вся істерія по освіті/ліфтах і так далі - не що інше як стратегічна розробка тухлих московських консерв , адже її не можна спростувати... Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти Багато фахівців - до влади не пускають з низів....* -- так пишет дописувач.
И это Гройсман указал на часть лифта -- с местной власти в центральную. А ещё есть проблемы соцлифта на местном уровне.
Но факт! Проблему премьер видит, указывает, что она есть. Говорит о ней.
А допысувач голосит чушь о *тухлих московских консервах*, стратегической разработке, истерии.
З.Ы. ну а то, что ему уже три раза указали -- банкиром и олигархом соответственно Ющенко и Порошенко стали, поднявшись на соцлифтах лихих 90-х, которых УЖЕ НЕТ СЕЙЧАС, а речь идет о сегодняшних соцлифтах, поэтому примеры их неуместны, то допысувачу не осилить.
Пусть хоть Гройсмана по буквам прочитает. Или погуглит Кличко о социальных лифтах для молодёжи (собирается сделать).
Но допысувачу главное голосить о *истерия, розробки, консервы*. Жах...