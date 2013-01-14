Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38

Корисні ідіоти себе інтендифікували, тому можна перейти до пояснень моїх думок

1 На отримання вищої освіти - мають право всі (так само як на отримання олімпійської медалі)

Отримають вищу освіту (реальну а не паперову) - не всі.

По кількох причинах

а - двірнику,робітнику,солдату,селянину,шоферу,продавцю - вища освіта не потрібна

б - досвід років розвитку цивілізації показав що на 7 працівників - достатньо одного керівника, таким чином наявність більше 15% від населення керівників - це дарма витрачені час/гроші

2 Вища освіта у вигляді папірчика при відсутності знань робить медвежу послугу тому хто її отримав , адже

а - він не піде на посаду яку можна займати без вищої освіти

б - його виженуть з посади в якій потрібні знання а не диплом

3 Вся істерія по освіті/ліфтах і так далі - не що інше як стратегічна розробка тухлих московських консерв , адже її не можна спростувати...

Багато людей з низів у владі - влада неефективна бо не має знань/освіти

Багато фахівців - до влади не пускають з низів....



Ба більше, після того як я привів статистику з якої за останні 70 років до влади в Україні приходили виключно сини селян/рорбітників/вчителів/інженерів... один з корисних(для росії) ідіотів(для України) заявив що до влади в Україні прийшов банкір Ющенко і Олігарх порошенко , а не син вчителів Ющенко і син інженера/бухгалтера Порошенко....

А що хтось знає приклади коли людина 30-50 років була селянином/робітником і одним махом стала президентом успішної країни ?

Як на мене , кожен хто йде знизу повинен пройти всі щабелі...

В армії

солдат(курсант)ком взводу-ком роти-комбат-ком див-командарм-маршал...

Чи корисні ідіоти вважають солдат-маршал ?

Так само і в цивільному житті

селянин-фермер-латифундист-президент

робітник-майстер-нач цеху-директор заводу-

син вчителів-студент-бухгалтер ощадкаси-керівник банку-керівник НБУ-премєр-Президент

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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