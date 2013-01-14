Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Даже статья была дана: http://ualife.net/blogi/socialnyj-lift- ... itut/5619/ В которой показаны принципы-критерии СЕОГДНЯШНИХ социальных лифтов: * Потому что в нашей системе кумовство заменило конкуренцию, а деньги – интеллект и опыт. Поэтому социальный лифт поднимал не тех, кто выигрывал конкуренцию интеллектом, а тех, кто имел связи и платил деньги. Поэтому у нас чиновничья иерархия – пирамида денег и беспринципности, которой, например, полностью соответствовал такой кадр, как Янукович. *
Если правильно организовать нормальную систему социальных лифтов, то вопрос “откуда взять хорошие кадры?” отпадет. Украинцы сами с детства будут нагружать себя гранитом науки, чтобы сразу после окончания учебы социальный лифт госуправления с шумом их поглотил и с ветерком прокатил на вершины чиновничьей иерархии.
Чогось прагадались перебудовні суперечки - як реформувати радянську систему? Та дуже просто - відділити бізнес від влади. Це і є найголовніші і найважчи реформи, бо відірвати державного спрута від грошових потоків бізнесу дуже важко - занадто велика спокуса. Західні партнери вже й руками і ногами тягнуть-потягнуть цього спрута, а відірвати не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Щось ви в своїх суперечках кудись не туди пішли потихеньку ... Основне питання про еліту ? І коли сформується ? Ні ? Бо зараз це все - що є - дуже тимчасове . Де внуки Кравчука та Кучми працюють і ким ? Почекаємо ще пару десятків років - і спитаємо таке саме про онуків Ахметова , Фірташа , Тарути , Герег . Можна прямо відкласти теперішній Форбс ( за 2010 рік наприклад ) - і потім по списку пройтися 2030-35 року . Якщо % 10 прізвищ в ньому співпадуть - оце і буде бізнес-еліта ... Можна спробувати скласти такі списки в різних галузях - і теж подивитися ... Наприклад ( якраз на слуху ) - Амосови ( Мішалови) , Стріха ( пошукайте у Вікі ) ...
Вчера прозвучало о маловероятности повернення территорий в ближайшие 10 лет.
Есть более оптимистические прогнозы: * По мнению российского политолога Анатолия Несмияна (Эль Мюрида), вопрос Донбасса может стать главным в переговорах по транзиту на 2019 год.
«Донбасс становится первой, самой легкой частью выполнения условий транзита. Его судьба будет решаться в течение 18 года, и с огромной вероятностью кремлевские постараются выполнить минские соглашения и сдать Донбасс обратно до конца 18 года. Возможно, что каким-то образом будет решена и судьба Крыма - в неявной форме. Газовые интересы правящей знати гораздо важнее», - отметил Несмиян.
Прогноз Гримчака
Совокупность всех этих факторов может подытожить оптимистический прогноз заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака о том, что Кремль выведет войска весной 2018 года. «Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", - заявил Грымчак.*