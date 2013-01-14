Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Даже статья была дана: http://ualife.net/blogi/socialnyj-lift- ... itut/5619/ В которой показаны принципы-критерии СЕОГДНЯШНИХ социальных лифтов: * Потому что в нашей системе кумовство заменило конкуренцию, а деньги – интеллект и опыт. Поэтому социальный лифт поднимал не тех, кто выигрывал конкуренцию интеллектом, а тех, кто имел связи и платил деньги. Поэтому у нас чиновничья иерархия – пирамида денег и беспринципности, которой, например, полностью соответствовал такой кадр, как Янукович. *
Если правильно организовать нормальную систему социальных лифтов, то вопрос “откуда взять хорошие кадры?” отпадет. Украинцы сами с детства будут нагружать себя гранитом науки, чтобы сразу после окончания учебы социальный лифт госуправления с шумом их поглотил и с ветерком прокатил на вершины чиновничьей иерархии.
Чогось прагадались перебудовні суперечки - як реформувати радянську систему? Та дуже просто - відділити бізнес від влади. Це і є найголовніші і найважчи реформи, бо відірвати державного спрута від грошових потоків бізнесу дуже важко - занадто велика спокуса. Західні партнери вже й руками і ногами тягнуть-потягнуть цього спрута, а відірвати не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Щось ви в своїх суперечках кудись не туди пішли потихеньку ... Основне питання про еліту ? І коли сформується ? Ні ? Бо зараз це все - що є - дуже тимчасове . Де внуки Кравчука та Кучми працюють і ким ? Почекаємо ще пару десятків років - і спитаємо таке саме про онуків Ахметова , Фірташа , Тарути , Герег . Можна прямо відкласти теперішній Форбс ( за 2010 рік наприклад ) - і потім по списку пройтися 2030-35 року . Якщо % 10 прізвищ в ньому співпадуть - оце і буде бізнес-еліта ... Можна спробувати скласти такі списки в різних галузях - і теж подивитися ... Наприклад ( якраз на слуху ) - Амосови ( Мішалови) , Стріха ( пошукайте у Вікі ) ...
Вчера прозвучало о маловероятности повернення территорий в ближайшие 10 лет.
Есть более оптимистические прогнозы: * По мнению российского политолога Анатолия Несмияна (Эль Мюрида), вопрос Донбасса может стать главным в переговорах по транзиту на 2019 год.
«Донбасс становится первой, самой легкой частью выполнения условий транзита. Его судьба будет решаться в течение 18 года, и с огромной вероятностью кремлевские постараются выполнить минские соглашения и сдать Донбасс обратно до конца 18 года. Возможно, что каким-то образом будет решена и судьба Крыма - в неявной форме. Газовые интересы правящей знати гораздо важнее», - отметил Несмиян.
Прогноз Гримчака
Совокупность всех этих факторов может подытожить оптимистический прогноз заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака о том, что Кремль выведет войска весной 2018 года. «Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", - заявил Грымчак.*
Розглядалось питання хто приходить до влади Будь-якому не ідіоту , зрозуміло що найоптимальніший вік для посади Президент країни це 50-60 років, навіть в Конституції забито обмеження по віку в 35 років... Таким чином в 1990 могла прийти людина 1930-1940 року народження ______________2014 ____________________1955-1965 року народження Той самий Порошенко - 1965 року Про які соціальні ліфти 90-тих (тобто соціальні ліфти ще совка) може йти мова для людини ,яка на момент розвалу совка мала 25 років? Людина до 1989 вчилась , до 1992 року - була аспірантом. В 1990 зайнялась підприємницькою діяльністю Це що ліфт совка дойти до аспірантури який потім дає можливість стати Президентом?
Чи той самий Луценко ( закінчив Львівський Політех в 1989 ) який разом з Гошею Куценко в один і той самий час вчились на одному факультеті в Львівській Політехніці ... Один став Ген Прокурором, другий артистом , ще 2 їхніх однокурсника стали директорами(власниками) маленьких компютерних фірочок у м Львів... На одному курсі факультету вчилось приблизно 300 осіб 1% - я описав, 99% - розчинились....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Про які соціальні ліфти 90-тих (тобто соціальні ліфти ще совка) може йти мова для людини ,яка на момент розвалу совка мала 25 років?
А Гройсман, в свои 16 лет, в 1994-м, когда его сверстники играли в футбол или праздно шатались по городу, уже был коммерческим директором Винницкого рынка! Правда владельцем рынка был его отец, "ну то таке, несуттеве". И никакого социального лифта лично для него не было!
1 Мова йшла про те що наприклад в совку існували якісь справедливі(міфічні) соціальні ліфти. І що нинішня верхівка України добралась до влади цими ліфтами а - я показав на прикладі Порошенка-Луценка-Парубія - що ці особистості не використовували жодних совкових ліфтів і дійшли до влади використовуючи виключно особисті досягнення 2 Ваш приклад з Гройсманом також підтверджує мою тезу про те що і Гройсман соціальними совково-міфічними ліфтами не користувався 3 Якщо в трудовій мого сина буде записано -Генеральний Директор - то як це допоможе йому стати Премєром? якщо в нього для цього не буде необхідних знань/навиків/якостей? 4 Чи багато тих хто в своїх трудових книжках має запис-директор ринку - добились якихось значних досягнень (вищих наприклад від депутат міськради) ? Якщо не багато ( а точніше мені не відомо жодного крім Гройсмана) , то чи не підтверджує це те . що Гройсман дійшов до своєї посади і не в останню чергу завдяки своїм особистим якостям?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення