Додано: Пон 19 бер, 2018 13:26

Розглядалось питання хто приходить до влади

Будь-якому не ідіоту , зрозуміло що найоптимальніший вік для посади Президент країни це 50-60 років, навіть в Конституції забито обмеження по віку в 35 років...

Таким чином в 1990 могла прийти людина 1930-1940 року народження

______________2014 ____________________1955-1965 року народження

Той самий Порошенко - 1965 року

Про які соціальні ліфти 90-тих (тобто соціальні ліфти ще совка) може йти мова для людини ,яка на момент розвалу совка мала 25 років?

Людина до 1989 вчилась , до 1992 року - була аспірантом.

В 1990 зайнялась підприємницькою діяльністю

Це що ліфт совка дойти до аспірантури який потім дає можливість стати Президентом?



Чи той самий Луценко ( закінчив Львівський Політех в 1989 ) який разом з Гошею Куценко в один і той самий час вчились на одному факультеті в Львівській Політехніці ...

Один став Ген Прокурором, другий артистом , ще 2 їхніх однокурсника стали директорами(власниками) маленьких компютерних фірочок у м Львів...

На одному курсі факультету вчилось приблизно 300 осіб

1% - я описав, 99% - розчинились....

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