вопросы транзита на 2019 год - это ещё предмет договора 2009, а после 2019 года вопросы транзита через Украину уже не будут иметь никакого существенного влияния на что бы то ни было...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:16
вопросы транзита на 2019 год - это ещё предмет договора 2009, а после 2019 года вопросы транзита через Украину уже не будут иметь никакого существенного влияния на что бы то ни было...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:11
Я извиняюсь, но кто работу социальных лифтов начал и рассматривал на примерах Президентов?)))
Работу социальных лифтов можно рассматривать и на участках, а также на временных периодах.
По времени речь шла о времени на сейчас и как сейчас - то есть примерно с начала 2000-х, когда исчезли соцлифты 90-х (со своими критериями).
О *справедливости соцлифтов совка* вообще никто не говорил!
Ни о реальной, ни о мифической.
Разве что один форумчанин примеры кагановичей приводил.
Но это его личное дело..
В статье указаны принципы сегодняшних соцлифтов.
Каждый, кто сталкивался с реальной жизнью, это мог наблюдать - как приоритет в продвижении отдается не по критериям пословиц и т.д., а по деньгам и связям.
У пересичных (у низов) денег и связей существенно меньше.
Исключения подтверждают правило.
Особенно это свойственно чиновничеству и власти. Низкая ответственность за работу-результат позволяют заполнять посады по принципам кумовства и денег.
Во власти и вовсе главное - чтобы человек свой был))
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
Sommer
А цель этого *ну-ну* и маленькой манипуляции с обрезкой цитаты моей и Вашей оценкой источника именно мюридовского?
Я дал источник:
В этом источнике были прогнозы, анализ и мнения.
Одно из них мусорного мюрида.
Тем более о возврате Украине оккупированных территорий.
Какие претензии-то?
Оформите их более чётко.
Ваше *ну-ну* -- очень многозначительно.
Тут коллега Мортимер прямые ссылки на мюрида давал
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Коллега Старикан тоже прямую ссылку.
З.Ы. так к чему было это *ну-ну* с подчеркиванием всем известной среди участников ветки оценки -- мусорности источника (мюрида)?
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:51
Методичку не обновили? О том, что Германия скорее всего прокинет с СП-2, а Турция уже прокинула с Турецким потоком - не в курсе?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:53
Замечательно, я-то думал, некто не в курсе мюридовской репутации.
Но появляется второй вопрос, если мусорность мюрида известна всем участникам - зачем его сюда постить?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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