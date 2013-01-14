Додано: Пон 19 бер, 2018 18:11

Я извиняюсь, но кто работу социальных лифтов начал и рассматривал на примерах Президентов?)))



Работу социальных лифтов можно рассматривать и на участках, а также на временных периодах.

По времени речь шла о времени на сейчас и как сейчас - то есть примерно с начала 2000-х, когда исчезли соцлифты 90-х (со своими критериями).



О *справедливости соцлифтов совка* вообще никто не говорил!

Ни о реальной, ни о мифической.

Разве что один форумчанин примеры кагановичей приводил.

Но это его личное дело..





В статье указаны принципы сегодняшних соцлифтов.



Каждый, кто сталкивался с реальной жизнью, это мог наблюдать - как приоритет в продвижении отдается не по критериям пословиц и т.д., а по деньгам и связям.

У пересичных (у низов) денег и связей существенно меньше.

Исключения подтверждают правило.

Особенно это свойственно чиновничеству и власти. Низкая ответственность за работу-результат позволяют заполнять посады по принципам кумовства и денег.



Во власти и вовсе главное - чтобы человек свой был))