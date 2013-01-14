Додано: Пон 19 бер, 2018 19:37

За отличие результата этих социальных лифтов у нас и в здоровых (ставших реально на путь выздоровления) обществах.



Различие кроется в принципах-критериях этих соцлифтов. У на и там.

В статье и уже многократных моих цитатах -- они указаны. Разные принципы.



Ведь только что!!!! написал, что дело не столько в клановости, что пусть хоть все ..., если не за кумовство и деньги, а по честной конкуренции по профессиональности и т.д.



Фишка-то в том, что кланы Кеннеди, Бушей и т.д. -- судя по результатам и бОльшей законности, контролю общественности и т.п. продвигались по критериям здорового общества.



То есть суть! Суть важна.



Если же мне укажут, что у нас в чиновничестве и власти самые профессиональные и т.п. -- )))

Это из разряда: Кравчук, Кучма, Ющенко -- *найкращи представники народу*.





У них тоже клинтоны-буши не лучшие представители народа, но ДОСТАТОЧНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ раз обеспечивают такой результат.



То есть планка у нас уж очень низка. Как в статье -- на первом месте деньги, связи.

У них -- профессионализм и т.д., а уже потом связи и деньги.



Как вариант: деньгами повышают профессионализм для выигрыша в конкуренции, а не напрямую с низким уровнем профессионализма покупают продвижение.

Проще: вместо репититора взятка))





Конечно исключения есть и тут, и там.

Но разница видна...