вопросы транзита на 2019 год - это ещё предмет договора 2009, а после 2019 года вопросы транзита через Украину уже не будут иметь никакого существенного влияния на что бы то ни было...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:16
вопросы транзита на 2019 год - это ещё предмет договора 2009, а после 2019 года вопросы транзита через Украину уже не будут иметь никакого существенного влияния на что бы то ни было...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:11
Я извиняюсь, но кто работу социальных лифтов начал и рассматривал на примерах Президентов?)))
Работу социальных лифтов можно рассматривать и на участках, а также на временных периодах.
По времени речь шла о времени на сейчас и как сейчас - то есть примерно с начала 2000-х, когда исчезли соцлифты 90-х (со своими критериями).
О *справедливости соцлифтов совка* вообще никто не говорил!
Ни о реальной, ни о мифической.
Разве что один форумчанин примеры кагановичей приводил.
Но это его личное дело..
В статье указаны принципы сегодняшних соцлифтов.
Каждый, кто сталкивался с реальной жизнью, это мог наблюдать - как приоритет в продвижении отдается не по критериям пословиц и т.д., а по деньгам и связям.
У пересичных (у низов) денег и связей существенно меньше.
Исключения подтверждают правило.
Особенно это свойственно чиновничеству и власти. Низкая ответственность за работу-результат позволяют заполнять посады по принципам кумовства и денег.
Во власти и вовсе главное - чтобы человек свой был))
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37
Sommer
А цель этого *ну-ну* и маленькой манипуляции с обрезкой цитаты моей и Вашей оценкой источника именно мюридовского?
Я дал источник:
В этом источнике были прогнозы, анализ и мнения.
Одно из них мусорного мюрида.
Тем более о возврате Украине оккупированных территорий.
Какие претензии-то?
Оформите их более чётко.
Ваше *ну-ну* -- очень многозначительно.
Тут коллега Мортимер прямые ссылки на мюрида давал
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Коллега Старикан тоже прямую ссылку.
З.Ы. так к чему было это *ну-ну* с подчеркиванием всем известной среди участников ветки оценки -- мусорности источника (мюрида)?
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:51
Методичку не обновили? О том, что Германия скорее всего прокинет с СП-2, а Турция уже прокинула с Турецким потоком - не в курсе?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:53
Замечательно, я-то думал, некто не в курсе мюридовской репутации.
Но появляется второй вопрос, если мусорность мюрида известна всем участникам - зачем его сюда постить?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:55
Одно не пойму: зачем к обсуждаемому вопросу притягивать за уши то *специальные лифты*, то *совково-мифические лифты*, *справедливые (мифические) социальные лифты*?
Это из серии обсуждения явления в Украине в данный период притягивать совок, дынылыныры.
Если уж сравнивать, то с социальными лифтами стран с здоровыми социально-экономическими отношениями.
С критериями этих лифтов.
В статье так и сделано...
Разумеется, что общество, ставшее на путь выздоровления (поставившее такую цель) должно приводить критерии своих социальных лифтов к указанным.
А не оставаться с кумовством (связями) и деньгами.
Да пусть хоть одни только дети верхов будут двигаться по ступеням,если они действительно реально продвигаются по критериям соцлифтов, соответствующих здоровому обществу: интеллект, профессионализм, трудом, честной конкуренцией и инициативой.
А не деньги и связи.
Но за окошком лифты, как в статье, и результат, соответствующий им.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:05
Sommer
Вы действительно думаете, что я поверю в Вашу версию?))
О якобы незнании мною мусорности мюрида.
Почему прямо ссылались Мортимер и Старика, спросите у них. Но они умнейшие и достойные люди (граждане).
Выдвиньте свою версию, почему я дал статью с источника 62.уа (а не мюридовского!), во первых.
А во-вторых, цитаты рядом этого мюрида и Грымчака.
В-третьих, ещё и с мнением мюрида о скором возврате территорий.
Должен же я увидеть хоть одну грань этого многозначительного *ну-ну* и обрезки цитаты.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:18
Sommer
И смелее!))
Ключевым же было это *ну-ну*.
Кстати, это пример, как вместо обсуждения статьи по теме и множества вопросов, мнений в ней, у форумчанина НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ НАШЛОСЬ, как *ну-ну* аргументированное общеизвестной на ветке оценкой мюрида.
Поэтому и спросил - цель?
Смелее))
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:19
Отже в процесі дискусії прийшли до
Перше - соціально/справедливо/міфічні ліфти - посади Президента не стосуються
Друге - совок це не та суспільна формація,яку потрібно розглядати , тому що тамешні ліфти це профанація
Третє - розглядати треба ліфти в ЄС/США
Отже можна переходити далі
До посади Президента -ліфти відношення не мають
Як я розумію до посади Премєра - також....
Так яким рівнем завершуються верхні площадки соціальних ліфтів?
Якщо ризикнете сказати що головою Райдержадміністрації - я вас розібю на раз два реальним прикладом з реальними прізвищами....
Тепер про ліфти ЄС/США
Наприклад США - клан Кенеді, клан Буша , клан Клінтон...
ЄС - та сама Меркель четвертий раз канцлер - і це вау
пуйло четвертий раз президент - і це фігня...
То за що боритесь? можете сформулювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:37
За отличие результата этих социальных лифтов у нас и в здоровых (ставших реально на путь выздоровления) обществах.
Различие кроется в принципах-критериях этих соцлифтов. У на и там.
В статье и уже многократных моих цитатах -- они указаны. Разные принципы.
Ведь только что!!!! написал, что дело не столько в клановости, что пусть хоть все ..., если не за кумовство и деньги, а по честной конкуренции по профессиональности и т.д.
Фишка-то в том, что кланы Кеннеди, Бушей и т.д. -- судя по результатам и бОльшей законности, контролю общественности и т.п. продвигались по критериям здорового общества.
То есть суть! Суть важна.
Если же мне укажут, что у нас в чиновничестве и власти самые профессиональные и т.п. -- )))
Это из разряда: Кравчук, Кучма, Ющенко -- *найкращи представники народу*.
У них тоже клинтоны-буши не лучшие представители народа, но ДОСТАТОЧНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ раз обеспечивают такой результат.
То есть планка у нас уж очень низка. Как в статье -- на первом месте деньги, связи.
У них -- профессионализм и т.д., а уже потом связи и деньги.
Как вариант: деньгами повышают профессионализм для выигрыша в конкуренции, а не напрямую с низким уровнем профессионализма покупают продвижение.
Проще: вместо репититора взятка))
Конечно исключения есть и тут, и там.
Но разница видна...
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