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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:45
Я не борюсь.
Я объясняю своё мнение.
И на истинность не претендую.
Усиливаю аргументацию недружелюбными формами лишь в ответ.
Форум не для борьбы, а для обмена мнениями.
Мнение же -- евростандарты (продвижки к ним). По соцлифтам -- как в статье.
Просто интересно: кто скажет, что в области его деятельности выше продвигаются в основном более профессиональные?
Конечно, могут быть подозрения в банальной зависти, но!!! реально разница огромна.
И не по себе. Ни в коем случае. А по взглядам на отпихнутых)) других. И последствиям.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:48
Вчера читал в сети допросы судьи Зварыча... тупо связи и деньги. На уровень профподготовки и т.д. -- да побоку всем принимающим решение о назначении на посадку.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:51
назначении на посаду.
(а не посадку))
Автоисправление было.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:17
Sommer написав:
Еще более мусорного источника, чем эль-мурид, найти будет сложно. Разве что какие-нибудь безымянные лахтюки вконтактика.
Что вы понимаете под "мусорным"?
Мусор - это киселевы-соловьевы и прочие пропагандоны.
Эль-мюрида цитируют многие, и не потому, что он украинофил
, а потому, что он весьма критически относится к путинской власти. И в отличие от Гиркина, который критикует в основном за "сдачу новороссии, за которую кровь проливали", он вскрывает внутренние проблемы рашки.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:19
detroytred написав:
Просто интересно: кто скажет, что в области его деятельности выше продвигаются в основном более профессиональные?
1 Що таке в основному?
2 В двох областях , в яких я працюю- будівництво і торгівля - мене тіснять молоді.
При чому з будівництва мене практично вже витіснили , в торгівлі я ще смикаюсь
3 Якщо по будівництву важко визначити на чиї гроші будується і звідки ці гроші приходять... , то в торгівлі.я практично поіменно знаю хто і як мене витісняє.
Будете сміятись-але як правило це молоді люди ,які років 5-8 відпрацювали торговими (деякі з них були торговими і в мене і періодично навіть висмикують в мене кращих працівників ) , при цьому я не можу сказати що вони мають більше професійних знань, але точно в них є більше азарту в очах і бажання перемогти.
Ще один фактор - вони не мають власних торгівельних площ і потихеньку забирають ці площі в оренду в таких як я (трошки змучених і з морем стереотипних рішень) і що для мене найдивніше,несучи вищі витрати ніж я - все одно конкурують не те що на рівних, а подекуди виграють.
4 Я не завжди погоджуюсь з підходом молодих в торгівлі( вони подекуди торгують контрафактом ( як і я в молодості
) , більше ніж я не доплачують податків (але я в молодості платив ще менше в рази), але при цьому в жодного з них в сімї не має торгівельних магнатів...
5 Здавалось би мої пацани , маючи мої фінанси і знання+свої бажання і здорову злість до роботи - повинні б були рознести моїх конкурентів в пух і прах.... , але не так сталося.
При чому винуватий в ситуації я - я настільки добре працював раніше , що напевно вбив фантазію в своїх , а так як копія гірша від оригінала - то маємо те що маємо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:36
Starikan написав:
Мусор - это киселевы
-соловьевы и прочие пропагандоны.
один из пропагандистов киселёвых сейчас успешно работает на телеканале прямой, который связывают с петей мальдивским...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:49
Starikan написав: Sommer написав:
Еще более мусорного источника, чем эль-мурид, найти будет сложно. Разве что какие-нибудь безымянные лахтюки вконтактика.
Что вы понимаете под "мусорным"?
Мусор - это киселевы-соловьевы и прочие пропагандоны.
Эль-мюрида цитируют многие, и не потому, что он украинофил
, а потому, что он весьма критически относится к путинской власти. И в отличие от Гиркина, который критикует в основном за "сдачу новороссии, за которую кровь проливали", он вскрывает внутренние проблемы рашки.
По-моему он такой же подлизыватель, как и киселевы-соловьевы. Только труба пониже, дым пожиже.
PS
Хотя... Сможете привести пару ссылок "вскрывания внутренних проблем рашки"? Искренне спрашиваю, без стёба.
Востаннє редагувалось Sommer
в Пон 19 бер, 2018 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:50
Тракторист написав: Starikan написав:
Мусор - это киселевы
-соловьевы и прочие пропагандоны.
один из пропагандистов киселёвых сейчас успешно работает на телеканале прямой, который связывают с петей мальдивским...
На "прямом" работает Киселев здорового человека, а в рашке - Киселев курильщика.
Кроме того, если послушать зрадофилов, то Пете в Украине принадлежит всё и вся.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:20
Sommer написав: Starikan написав: Sommer написав:
Еще более мусорного источника, чем эль-мурид, найти будет сложно. Разве что какие-нибудь безымянные лахтюки вконтактика.
Что вы понимаете под "мусорным"?
Мусор - это киселевы-соловьевы и прочие пропагандоны.
Эль-мюрида цитируют многие, и не потому, что он украинофил
, а потому, что он весьма критически относится к путинской власти. И в отличие от Гиркина, который критикует в основном за "сдачу новороссии, за которую кровь проливали", он вскрывает внутренние проблемы рашки.
По-моему он такой же подлизыватель, как и киселевы-соловьевы. Только труба пониже, дым пожиже.
PS
Хотя... Сможете привести пару ссылок "вскрывания внутренних проблем рашки"? Искренне спрашиваю, без стёба.
По-моему, вы его блоги не читали.
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Starikan
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