Додано: Пон 19 бер, 2018 20:19

detroytred написав: Просто интересно: кто скажет, что в области его деятельности выше продвигаются в основном более профессиональные? Просто интересно: кто скажет, что в области его деятельности выше продвигаются в основном более профессиональные?

1 Що таке в основному?2 В двох областях , в яких я працюю- будівництво і торгівля - мене тіснять молоді.При чому з будівництва мене практично вже витіснили , в торгівлі я ще смикаюсь3 Якщо по будівництву важко визначити на чиї гроші будується і звідки ці гроші приходять... , то в торгівлі.я практично поіменно знаю хто і як мене витісняє.Будете сміятись-але як правило це молоді люди ,які років 5-8 відпрацювали торговими (деякі з них були торговими і в мене і періодично навіть висмикують в мене кращих працівників ) , при цьому я не можу сказати що вони мають більше професійних знань, але точно в них є більше азарту в очах і бажання перемогти.Ще один фактор - вони не мають власних торгівельних площ і потихеньку забирають ці площі в оренду в таких як я (трошки змучених і з морем стереотипних рішень) і що для мене найдивніше,несучи вищі витрати ніж я - все одно конкурують не те що на рівних, а подекуди виграють.4 Я не завжди погоджуюсь з підходом молодих в торгівлі( вони подекуди торгують контрафактом ( як і я в молодості) , більше ніж я не доплачують податків (але я в молодості платив ще менше в рази), але при цьому в жодного з них в сімї не має торгівельних магнатів...5 Здавалось би мої пацани , маючи мої фінанси і знання+свої бажання і здорову злість до роботи - повинні б були рознести моїх конкурентів в пух і прах.... , але не так сталося.При чому винуватий в ситуації я - я настільки добре працював раніше , що напевно вбив фантазію в своїх , а так як копія гірша від оригінала - то маємо те що маємо.