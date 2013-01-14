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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:33
Будивельнык
В бизнесе (особенно до определённого уровня) всё же есть довольно приличная конкуренция рыночная (практически без администрирования).
И главное -- критерий ----- спрос покупателя (покупатель), а не решение главврача, директора школы, начальника отдела, суд, прокуратура и т.д.
То есть принимающему решение о продвижении-назначении архиважен результат.
Результат же зависит от профессионализма взятого на посаду.
Чиновникам и Ко результат не столь критичен. Важнее личная выгода.
Чиновники и власти в значительной степени определяют условия, в которых функционирует общество.
В принципе, можно ещё шире посмотреть. Отличный профессионал может направлять весь свой профессионализм не на результат, а лишь на собственную выгоду.
То есть добавляется ещё один параметр))
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Додано: Пон 19 бер, 2018 22:53
Ещё момент -- относительно бОльшего желания и возможности величиной желания, проявленной в затраченных усилиях, компенсировать имеющиеся средства.
С этим согласен. Это несомненно так. Конечно в определённых рамках.
Но приведу образный пример и сразу подчеркну, что утрированный:
можно продать почки (в прямом и переносном смысле) и заплатить за Гарвард (в прямом и переносном смысле Гарвард).
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