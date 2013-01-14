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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3828382938303831
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:33

Будивельнык
В бизнесе (особенно до определённого уровня) всё же есть довольно приличная конкуренция рыночная (практически без администрирования).
И главное -- критерий ----- спрос покупателя (покупатель), а не решение главврача, директора школы, начальника отдела, суд, прокуратура и т.д.

То есть принимающему решение о продвижении-назначении архиважен результат.
Результат же зависит от профессионализма взятого на посаду.

Чиновникам и Ко результат не столь критичен. Важнее личная выгода.

Чиновники и власти в значительной степени определяют условия, в которых функционирует общество.

В принципе, можно ещё шире посмотреть. Отличный профессионал может направлять весь свой профессионализм не на результат, а лишь на собственную выгоду.
То есть добавляется ещё один параметр))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:53

Ещё момент -- относительно бОльшего желания и возможности величиной желания, проявленной в затраченных усилиях, компенсировать имеющиеся средства.
С этим согласен. Это несомненно так. Конечно в определённых рамках.

Но приведу образный пример и сразу подчеркну, что утрированный:
можно продать почки (в прямом и переносном смысле) и заплатить за Гарвард (в прямом и переносном смысле Гарвард).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 03:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Чи той самий Луценко ( закінчив Львівський Політех в 1989 ) який разом з Гошею Куценко в один і той самий час вчились на одному факультеті в Львівській Політехніці ...
Один став Ген Прокурором,

Родился в 1964 году в городе Ровно. Отец — Виталий Иванович Луценко, партийный работник (первый секретарь Ровенского обкома КПУ). Он способствовал началу политической карьеры сына, познакомив его с Александром Морозом, лидером Социалистической партии Украины. В 1990 году Мороз был избран народным депутатом Украины от КПСС и стал лидером коммунистического большинства в Верховном совете Украины (так называемая «Группа 239»). Социалистическую партию он создал и возглавил в связи с тем, что КПСС на Украине с октября 1991 года была запрещена[3].
В 1991 году вступил в Социалистическую партию Украины (СПУ).
Луценко С 1994 года — заместитель главы Ровенского областного совета, с 1996 года — начальник управления экономики Ровенской областной государственной администрации[4]. Тогда же, в 1996 году, стал секретарём Политсовета СПУ (1996—1998)[3].

приятно, когда простой парнишка, сын рядового первого секретаря обкома, протеже коммунистического недоперевертыша, становится генпрокурором...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 05:08

  budivelnik написав:А те що помаленьку і на кожному рівні
на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря)
в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося.

В інформаційних війнах будь-яке блокування - це ознака слабкості, поза захисту. Аналог втечі з поля боя.
Сильна відповідь на пропаганду - більш переконлива контрпропаганда. Лише вона дає шанс на перемогу. І лише той, хто розуміє, що слабший за супротивника - вдається до "блокування". Якщо ти не здатний бути більш переконливим - ти зрештою програєш. І усі ці цензурування, відключення та блокування - лише спосіб відтягнути неминучу поразку.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:05

  Tegularius написав:В інформаційних війнах будь-яке блокування - це ознака слабкості, поза захисту. Аналог втечі з поля боя.
Сильна відповідь на пропаганду - більш переконлива контрпропаганда. Лише вона дає шанс на перемогу. І лише той, хто розуміє, що слабший за супротивника - вдається до "блокування". Якщо ти не здатний бути більш переконливим - ти зрештою програєш. І усі ці цензурування, відключення та блокування - лише спосіб відтягнути неминучу поразку.

так блокировка и есть частью информационной войны, что совсем не отвергает наличие своей "хорошей", с умом, контрпропаганды.
какой смысл вести просто пропагандистские баттлы, если можно и нужно ослабить враждебное влияние.
если, например, раша готова на это тратить огромные бюджетные средства, зачем тупо втягиваться в такую "гонку вооружений", если можно просто, где возможно, блокировать врага.
но это нужно делать с умом и своевременно.
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