|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:33
Будивельнык
В бизнесе (особенно до определённого уровня) всё же есть довольно приличная конкуренция рыночная (практически без администрирования).
И главное -- критерий ----- спрос покупателя (покупатель), а не решение главврача, директора школы, начальника отдела, суд, прокуратура и т.д.
То есть принимающему решение о продвижении-назначении архиважен результат.
Результат же зависит от профессионализма взятого на посаду.
Чиновникам и Ко результат не столь критичен. Важнее личная выгода.
Чиновники и власти в значительной степени определяют условия, в которых функционирует общество.
В принципе, можно ещё шире посмотреть. Отличный профессионал может направлять весь свой профессионализм не на результат, а лишь на собственную выгоду.
То есть добавляется ещё один параметр))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19924
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:53
Ещё момент -- относительно бОльшего желания и возможности величиной желания, проявленной в затраченных усилиях, компенсировать имеющиеся средства.
С этим согласен. Это несомненно так. Конечно в определённых рамках.
Но приведу образный пример и сразу подчеркну, что утрированный:
можно продать почки (в прямом и переносном смысле) и заплатить за Гарвард (в прямом и переносном смысле Гарвард).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19924
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 03:20
budivelnik написав:
Чи той самий Луценко ( закінчив Львівський Політех в 1989 ) який разом з Гошею Куценко в один і той самий час вчились на одному факультеті в Львівській Політехніці ...
Один став Ген Прокурором,
Родился в 1964 году в городе Ровно. Отец — Виталий Иванович Луценко, партийный работник (первый секретарь Ровенского обкома КПУ). Он способствовал началу политической карьеры сына, познакомив его с Александром Морозом, лидером Социалистической партии Украины. В 1990 году Мороз был избран народным депутатом Украины от КПСС и стал лидером коммунистического большинства в Верховном совете Украины (так называемая «Группа 239»). Социалистическую партию он создал и возглавил в связи с тем, что КПСС на Украине с октября 1991 года была запрещена[3].
В 1991 году вступил в Социалистическую партию Украины (СПУ).
Луценко С 1994 года — заместитель главы Ровенского областного совета, с 1996 года — начальник управления экономики Ровенской областной государственной администрации[4]. Тогда же, в 1996 году, стал секретарём Политсовета СПУ (1996—1998)[3].
приятно, когда простой парнишка, сын рядового первого секретаря обкома, протеже коммунистического недоперевертыша, становится генпрокурором...
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 05:08
budivelnik написав:
А те що помаленьку і на кожному рівні
на цих сторінках викинули(практично заблокували пропоганду від волгаря)
в ВР -практично заблокували відкрити проросійську пропаганду від оппоблоку-з рефреном - давайте здамося.
В інформаційних війнах будь-яке блокування - це ознака слабкості, поза захисту. Аналог втечі з поля боя.
Сильна відповідь на пропаганду - більш переконлива контрпропаганда. Лише вона дає шанс на перемогу. І лише той, хто розуміє, що слабший за супротивника - вдається до "блокування". Якщо ти не здатний бути більш переконливим - ти зрештою програєш. І усі ці цензурування, відключення та блокування - лише спосіб відтягнути неминучу поразку.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:05
Tegularius написав:
В інформаційних війнах будь-яке блокування - це ознака слабкості, поза захисту. Аналог втечі з поля боя.
Сильна відповідь на пропаганду - більш переконлива контрпропаганда. Лише вона дає шанс на перемогу. І лише той, хто розуміє, що слабший за супротивника - вдається до "блокування". Якщо ти не здатний бути більш переконливим - ти зрештою програєш. І усі ці цензурування, відключення та блокування - лише спосіб відтягнути неминучу поразку.
так блокировка и есть частью информационной войны, что совсем не отвергает наличие своей "хорошей", с умом, контрпропаганды.
какой смысл вести просто пропагандистские баттлы, если можно и нужно ослабить враждебное влияние.
если, например, раша готова на это тратить огромные бюджетные средства, зачем тупо втягиваться в такую "гонку вооружений", если можно просто, где возможно, блокировать врага.
но это нужно делать с умом и своевременно.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:07
Starikan написав:
По-моему, вы его блоги не читали.
Читая чей-то блог, мы не пытаемся проверить правда ли то,
что там написано.
Если мнение автора совпадает с нашим - на уровне подсознания мы тут же принимаем слова автора за истину.
Если не совпадает - то зрада и троллинг.
Вот и все.
Как на самом деле - и не важно.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4585
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1336 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13258
|
|
|183
|78640
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4713
|
реклама
|