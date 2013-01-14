Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15

detroytred написав: То есть принимающему решение о продвижении-назначении архиважен результат.

Результат же зависит от профессионализма взятого на посаду.

Чиновникам и Ко результат не столь критичен. Важнее личная выгода. То есть принимающему решение о продвижении-назначении архиважен результат.Результат же зависит от профессионализма взятого на посаду.Чиновникам и Ко результат не столь критичен. Важнее личная выгода.

Саме тут Ви помиляєтесь1 Практично всі топ-чиновники на сьогодні- вихідці з бізнесу, тобто до того як стати чиновниками- вони були успішними бізнесменами , ба більше , саме те що вони були успішними бізнесменами і створило передумови їм стати чиновниками.Тому добитись результату у цих людей це в крові2 Те що деяка частина журналістів називає схемами - це і є бізнес діяльність.Наприклад схема Ротердам+а - в загальній частці електрогенерації збільшилась частка АЕС (на 10% з 40% до 50%)б - без ТЕС збалансувати потужності важко ,при цьому в ТЕС забрали 10%в - ТЕС потрібно підтримувати в постійно робочому стані, не зважаючи на те що генерація в основному йде на АЕСДля мене як для бізнесмена-ясноАбо мені хтось доплачує за підтримання в робочому стані потужностей які потрібні,але які практично не працюютьАбо я закрию ці потужності для оптимізації втрат/прибутківВлада в лиці НКРЄ запропонувала механізм , який дозволяє мені як мінімум не втрачати. Це правильно чи ні?А якби в момент нової газової агресії рф пару днів тому у нас були ба - відсутні можливості по підьому газу (це підтвердив Богдан Соколовський )б - відсутні додаткові можливості електрогенераціїМи б всі замерзли і пішли б зносити владуТо правильно чи ні поступила влада не давши розбалансуватись системі,але при цьому за це платить населення?Як на мене - правильно, бо краще переплатити ніж отримати повний цугундер.