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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3830383138323833>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  layer80 написав:Учитывая, что первичный капитал был исключительно украден (да и вторичный), то, по сути, да, схемы и есть бизнес. У нас практически весь крупный "бизнес" - это распил, дотации, монополии, и роттердам. И по-мелочи - болт на экологию и дешевая рабсила. Ну и кто в политику пришел из бизнеса, работает как привык.

Так воля-вольна. Маски-шоу - стоп, перевірки - стоп, податки-штрафи - стоп. Ви або довіряєте владі, або живете в екологічно-правовому хаосі.
Ротердам+ - ще не вільний ринок, як і ціна на газ. При волі-вольній буде ще вдвічі-тричі дорожче. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:07

  lapay написав:
  layer80 написав:Учитывая, что первичный капитал был исключительно украден (да и вторичный), то, по сути, да, схемы и есть бизнес. У нас практически весь крупный "бизнес" - это распил, дотации, монополии, и роттердам. И по-мелочи - болт на экологию и дешевая рабсила. Ну и кто в политику пришел из бизнеса, работает как привык.

Так воля-вольна. Маски-шоу - стоп, перевірки - стоп, податки-штрафи - стоп. Ви або довіряєте владі, або живете в екологічно-правовому хаосі.
Ротердам+ - ще не вільний ринок, як і ціна на газ. При волі-вольній буде ще вдвічі-тричі дорожче. :)

а есть поводы доверять власти? к сожалению каждае следующая как правило хуже предыдущей, а уровень доверия соответственно всё меньше и меньше...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:15

Саме так.
layer80 указал.

Разве чтотдобавлю: бизнес 90-х и улучшенный его формат потом исчерпали себя. Для страны-общества.

О том и речь, что добившиеся успеха в тех условиях нынешний топ-менеджмент, как видим, даёт малые темпы развития, реформ.

В том числе, потому что сохраняет соцлифты на критериях денег и связей.

Безусловно намного законней, чем 90-е и овощные, но недостаточно. Относительно европейских.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:19

lapay
Причём тут такая иная крайность, как безвластие?

Неудовлетворяет уровень законности? Хотите полного беззакония!?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:20

  Тракторист написав:а есть поводы доверять власти? к сожалению каждае следующая как правило хуже предыдущей, а уровень доверия соответственно всё меньше и меньше...

Влада не може бути слабкою. Слабка влада - це хаос, рейдери, відкритий підкуп і т.д. Гайки будуть закручувати що сучасні, що наступні. Єдине - як тільки скажуть: -Нафіга нам цей ЄС, непопулярні реформи і т.д- - треба виходити на третій Майдан, бо влада хоче не цивілізації, а диктату і грошей бізнеса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:23

  layer80 написав:
  budivelnik написав:тобто до того як стати чиновниками- вони були успішними бізнесменами
Учитывая, что первичный капитал был исключительно украден (да и вторичный), то, по сути, да, схемы и есть бизнес. У нас практически весь крупный "бизнес" - это распил, дотации, монополии, и роттердам. И по-мелочи - болт на экологию и дешевая рабсила. Ну и кто в политику пришел из бизнеса, работает как привык.
1 Не я сказав
Я можу відчитатись за кожен долар з.... другого мільйону
2 Совок розвалився тому , що виявилось
ідейний дурень- гірший економіст ніж безідейний бізнесмен

Таким чином
Хочемо ми чи ні а нам потрібно вибирати куди нам до розумних чи красивих...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:26

Тракторист
Больше, чем зажрались (набивая свои карманы), затупили (державши курс 8) и обманули (взяв курс на Европу и тормознув) регионалы никого у власти не было.

Редчайший сплав жадности, тупости и лжи.

Хотя до комми, сделавших крестьян по сути крепостными после того, как ещё царь отменил крепостное право, и отобравших землю и даже орудия труда - им далеко)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:29

Будивельнык
Вы указали на причины.
Но они не отменяют следствие -- успех первичного накопления капитала на критериях весьма далёких от ныне декларируемых.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:35

  detroytred написав:Будивельнык
Вы указали на причины.
Но они не отменяют следствие -- успех первичного накопления капитала на критериях весьма далёких от ныне декларируемых.
Ви пробуєте жити в якомусь ідеальному світі,в якому влада буде думати про алконавта. а останній в свою чергу не буде мати жодних зобовязань перед Державою , бо .... всі зажрались ,а він навіть щодня пів-літру не має за що купити,а тому поки йому не зроблять справедливий рай - до того часу він працювати не буде(хоча по суті він вже давно нікому не потрібен навіть на аналізи)
Тому
Якщо іншого варіанту визначення успішності не має - то використовуємо наскільки успішний у власному бізнесі.
Якщо успішний - то може створить умови для наступних поколінь успішності...
Якщо ж ідейний дурень який бореться за речі які ніхто в життя так перетворити й не зміг - то нічого розумного він зробити не може...
Яскраві приклади-той же Кастро на Кубі
Хтось може його назвати не патріотом?
Він розгромив олігархів і не дав створитись новим олігархам...
І як живе Куба?
Тому корисні ідіоти при владі- ще страшніша субстанція ніж успішні бізнесмени.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:48

Будивельнык
Народ (пересичные) -- не алконавты)).

Они ведут себя так, в каких условиях живут, какие условия им створыла влада.
Создала условия, что лучше взятки, укрытие налогов и т.д., то укрывают..

Создали условия с высокой ценой газа, то скрипят, но платят-то.
Также, как жгли газ и не утеплялись в условиях дешевого.

Конечно всё до определённых границ.

Я уже многократно подчеркивал, что невезде в развитых странах у власти *заботливые* о пересичных.
Есть модели и иные.
Например, штатовская -- с системой противовесов. Где можновладци вынуждены учитывать интересы пересичных.

Скандинавская модель иная.

Велосипедов много...

Аргументация к Кубе и т.п.?
К чему?!
Это не пример успешных развитых стран.
detroytred
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