Додано: Вів 20 бер, 2018 13:34

detroytred написав: Мнение посла США дал)))))) Мнение посла США дал))))))

Тепер вмикайте соображаловкуПосол сказав що олігархи ослабли..Хто їх ослабив?Народ - чи влада ?Якщо влада - то це говорить за те що вона повільно,але діє в правильному напрямку ?Чи ви хочете ще одну революцію, яка б знищила олігархів, потім 20-30 років перехідного періоду ,який би дозволив створитись хоч чомусь подібному на еліту, і вже тільки тоді включатись в гонку за лідерами?Тому моя думкаЯк казав ленінБудувати комунізм ми будемо людьми вихованими при капіталізмі...Так само і я кажуБудувати краще суспільство ми будемо з допомогою тих кращих,які результатами праці на себе довели , що мають право нас очолити , а не ідейними ідіотами які навіть псячої будки збудувати не змогли бо їм постійно як танцюристам щось заважало.При цьому у нас вибір серед оліграхівУкраїна вибрала ПорошенкаЛуганщина вибирала Бойко/Єфремова, Донеччина Ахметова/Таруту , Дніпропетровщина - Коломойського,ОРДЛО- ПутінаТепр Ви можете порівнювати якість життя в різних частинах України , щоб прийняти рішенняЧия політика є найуспішнішою , а чия провальною.При цьому пробувати вставити палки в колеса найуспішнішим - це мараз.Може краще спочатку на місце Ахметова/Бойка пропонувати нових і справедливих , потім до Добкіна/Кернеса добратись ,далі Коломойського/Труханова - підсунути і вже після того пробувати Порошенка/Гройсмана/Парубія - поміняти .Я в своєму бізнесі,промоніторивши доцільність роботи з контрагентами ,спочатку викидаю тих з ким найменші прибутки , тобто викидаю звільнюючи місце в кінці списку... І якщо новоприбулі пересуваються в лідери , то тоді вже спочаткуа - викину в кінці спискуб - дам можливість новоприбулим ,які зайшли замість викинутих створити конкуренцію лідерамв - тільки у випадку коли новоприбулі витіснять бувших лідерів в кінець списку, тільки тоді викину бувших лідерівг - якщо новоприбулі витіснять бувших лідерів всередину списку, то викидати я буду все одно не тих хто в середині.а тих хто в кінці...Тепер ма