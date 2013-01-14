Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Скандинавская модель иная. Велосипедов много... Аргументация к Кубе и т.п.? К чему?! Это не пример успешных развитых стран.
Скандинавія не воює вже море років +не проходила за останні 300 років революційних перетрубації.... Тому Якщо повільно ,але 300 років будувати - то збудувати можна більше і якісніше ніж будуючи 3 рази по 30 років (1917-1939 , 1945-1990, 1990-2017 ) Тому я й приводив приклади Куби ,де все так як Ви хотіли При владі коменданте,який створив цю країну, в коменданте і його сімї відсутні мільярдні статки (тобто звинуватити його в олігархізмі) - не можна , багаті на Кубі відсутні як клас... але живуть кубинці гірше ніж ми з Олігархами при владі,злодіями в судах і без справедливих соціальних ліфтів... Тепер розумієте що гарна ідеальна комуністична ідея від кожного по можливостям - кожному по потребам Хромає вже в першій частині ідеї , а до другої взагалі приходять рожки та ножки... Як на мене Ми з Кубою подібні І вони і ми живуть коло заклятого ворога.який завжди хотів підімяти під себе Тільки кубинці притримались Ваших пропозицій А українці виявляється- моїх От і результа на лице.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Будивельнык Я предлагал-хотел, чтобы - * При владі коменданте,який створив цю країну, в коменданте і його сімї відсутні мільярдні статки (тобто звинуватити його в олігархізмі) - не можна , багаті на Кубі відсутні як клас... але живуть кубинці гірше ніж ми з Олігархами при владі,злодіями в судах і без справедливих соціальних ліфтів... Тепер розумієте що гарна ідеальна комуністична ідея*
Не знаю, где и когда я предлагал подобное. Особенно коммунистическую идею))
Не ликвидировать богатых нужно. Об этом с моей стороны НИКОГДА!!! не было речи.
Вы не понимаете борьбу с олигархией, олигархами.
Чтобы не писать много букв, я дам Вам мнение посла США!!!!!!!!!! (уж он-то не за кубу и коммунидею)))))))))):
* По мнению Пайетта, сегодня олигархи в Украине уже не такие сильные и влиятельные, как некоторое время назад.
"Олигархи сейчас ослабели. Такая же проблема была у нас, в США, в начале 20-го века. К примеру, у нас были Рокфеллер и Карнеги. Однако мы обуздали ее и взяли под контроль. Украина же только ступила на этот путь и ей понадобится время", - пояснил он.*
budivelnik написав:1 Не я сказав Я можу відчитатись за кожен долар з.... другого мільйону 2 Совок розвалився тому , що виявилось ідейний дурень- гірший економіст ніж безідейний бізнесмен
Таким чином Хочемо ми чи ні а нам потрібно вибирати куди нам до розумних чи красивих...
На сегодняшний день... Преступность неизбежна. Как и "награбление" первичного капитала. Является ли "неизбежность" (хотя каждый сам делает выбор) оправданием преступления? Героин быстрее разрушает, чем кокаин. Кто сказал, что нам нужно выбирать? Почему "или или"? Да, период дикого "первичного накопления" неизбежен. Но почему нужно с ним мириться? Исторические процессы неизбежны. Но поведение общества может их ускорить или замедлить.
Будивельнык Смотрите, этот тоже не знает о Кубе))) и указывает: * Глава Парламентской ассамблеи альянса Паоло Алле призвал Украину активизировать усилия в проведении важных реформ, "в том числе по борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием" . *
Тепер вмикайте соображаловку Посол сказав що олігархи ослабли.. Хто їх ослабив? Народ - чи влада ? Якщо влада - то це говорить за те що вона повільно,але діє в правильному напрямку ? Чи ви хочете ще одну революцію, яка б знищила олігархів, потім 20-30 років перехідного періоду ,який би дозволив створитись хоч чомусь подібному на еліту, і вже тільки тоді включатись в гонку за лідерами?
Тому моя думка Як казав ленін Будувати комунізм ми будемо людьми вихованими при капіталізмі... Так само і я кажу Будувати краще суспільство ми будемо з допомогою тих кращих,які результатами праці на себе довели , що мають право нас очолити , а не ідейними ідіотами які навіть псячої будки збудувати не змогли бо їм постійно як танцюристам щось заважало.
При цьому у нас вибір серед оліграхів Україна вибрала Порошенка Луганщина вибирала Бойко/Єфремова, Донеччина Ахметова/Таруту , Дніпропетровщина - Коломойського,ОРДЛО- Путіна Тепр Ви можете порівнювати якість життя в різних частинах України , щоб прийняти рішення Чия політика є найуспішнішою , а чия провальною. При цьому пробувати вставити палки в колеса найуспішнішим - це мараз. Може краще спочатку на місце Ахметова/Бойка пропонувати нових і справедливих , потім до Добкіна/Кернеса добратись ,далі Коломойського/Труханова - підсунути і вже після того пробувати Порошенка/Гройсмана/Парубія - поміняти .
Я в своєму бізнесі,промоніторивши доцільність роботи з контрагентами ,спочатку викидаю тих з ким найменші прибутки , тобто викидаю звільнюючи місце в кінці списку... І якщо новоприбулі пересуваються в лідери , то тоді вже спочатку а - викину в кінці списку б - дам можливість новоприбулим ,які зайшли замість викинутих створити конкуренцію лідерам в - тільки у випадку коли новоприбулі витіснять бувших лідерів в кінець списку, тільки тоді викину бувших лідерів г - якщо новоприбулі витіснять бувших лідерів всередину списку, то викидати я буду все одно не тих хто в середині.а тих хто в кінці... Тепер ма
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
layer80 написав:Да, период дикого "первичного накопления" неизбежен. Но почему нужно с ним мириться?
Якщо Ви не миритесь і постійно влаштовуєте революції то отримуєте просто довший період накопичення первинного капіталу.адже капіталізм на тому і побудований що керується капіталом. При цьому модель керівництва капіталом виявилась успішнішою ніж модель керівництва справедливістю.. Як тільки знайдете модель в якій можна керувати чимось іншим -ласкаво просимо . а поки не знайшли а тільки експерементуєте - то проводьте експерименти не в макро (держава) масштабі, а в мікро (сімя-бізнес) Якщо Ваш експеримент буде успішний - зявиться шанс що його підтримають інші( і чим успішніший-тим більше підтримають) Якщо провалиться - так за що боролись на те й напоролись і за свої експерименти буде нести відповідальність тільки той хто їх проводив а не 40 млн населення. яке в своїй масі з вашими експериментами не погоджувались
Ви можете казати що вас підтримають бо у вас красиві лозунги Братерство/Справедливість.... Так лозунги підтримують всі , а от шлях досягнення можуть бути й через війни/концтабори/вкрадене майбутнє в цілих поколінь
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Будивельнык Я Вам слова посла привёл-то к чему?)))
Не к тому, что мы вообще не в правильному напрямку.
А к тому, что Вы моё мнение о необходимости борьбы с олигархами перекрутили в борьбу с богатыми и коммидею, Кубу ещё привязали))
З.Ы. если бы власти вели и вовсе в неправильному напрямку, то претензии были бы на порядки выше и к напрямку.
Ловит ещё о роли властей: По словам дипломата, за последний год в Украине выросло количество рейдерских атак и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине. "Я намеренно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то случается, об этом быстро узнают все", - отметил он. "Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежную судебную систему. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... iew_print/