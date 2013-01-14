RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3831383238333834>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:05

  detroytred написав:Скандинавская модель иная.
Велосипедов много...
Аргументация к Кубе и т.п.?
К чему?!
Это не пример успешных развитых стран.
Скандинавія не воює вже море років +не проходила за останні 300 років революційних перетрубації....
Тому
Якщо повільно ,але 300 років будувати - то збудувати можна більше і якісніше ніж будуючи 3 рази по 30 років (1917-1939 , 1945-1990, 1990-2017 )
Тому я й приводив приклади Куби ,де все так як Ви хотіли
При владі коменданте,який створив цю країну, в коменданте і його сімї відсутні мільярдні статки (тобто звинуватити його в олігархізмі) - не можна , багаті на Кубі відсутні як клас... але живуть кубинці гірше ніж ми з Олігархами при владі,злодіями в судах і без справедливих соціальних ліфтів...
Тепер розумієте що гарна ідеальна комуністична ідея
від кожного по можливостям - кожному по потребам
Хромає вже в першій частині ідеї , а до другої взагалі приходять рожки та ножки...
Як на мене
Ми з Кубою подібні
І вони і ми живуть коло заклятого ворога.який завжди хотів підімяти під себе
Тільки кубинці притримались Ваших пропозицій
А українці виявляється- моїх
От і результа на лице.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19185
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:19

Будивельнык
Я предлагал-хотел, чтобы -
* При владі коменданте,який створив цю країну, в коменданте і його сімї відсутні мільярдні статки (тобто звинуватити його в олігархізмі) - не можна , багаті на Кубі відсутні як клас... але живуть кубинці гірше ніж ми з Олігархами при владі,злодіями в судах і без справедливих соціальних ліфтів...
Тепер розумієте що гарна ідеальна комуністична ідея*

Не знаю, где и когда я предлагал подобное. Особенно коммунистическую идею))

Не ликвидировать богатых нужно. Об этом с моей стороны НИКОГДА!!! не было речи.

Вы не понимаете борьбу с олигархией, олигархами.

Чтобы не писать много букв, я дам Вам мнение посла США!!!!!!!!!! (уж он-то не за кубу и коммунидею)))))))))):

* По мнению Пайетта, сегодня олигархи в Украине уже не такие сильные и влиятельные, как некоторое время назад.

"Олигархи сейчас ослабели. Такая же проблема была у нас, в США, в начале 20-го века. К примеру, у нас были Рокфеллер и Карнеги. Однако мы обуздали ее и взяли под контроль. Украина же только ступила на этот путь и ей понадобится время", - пояснил он.*

http://news.liga.net/news/politics/1194 ... payett.htm

Мнение посла США дал))))))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:1 Не я сказав
Я можу відчитатись за кожен долар з.... другого мільйону
2 Совок розвалився тому , що виявилось
ідейний дурень- гірший економіст ніж безідейний бізнесмен

Таким чином
Хочемо ми чи ні а нам потрібно вибирати куди нам до розумних чи красивих...

На сегодняшний день... Преступность неизбежна. Как и "награбление" первичного капитала. Является ли "неизбежность" (хотя каждый сам делает выбор) оправданием преступления?
Героин быстрее разрушает, чем кокаин. Кто сказал, что нам нужно выбирать? Почему "или или"?
Да, период дикого "первичного накопления" неизбежен. Но почему нужно с ним мириться? Исторические процессы неизбежны. Но поведение общества может их ускорить или замедлить.

  budivelnik написав:Яскраві приклади

Хосе Альберто Мухика Кордано
layer80
 
Повідомлень: 945
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:34

Будивельнык
Смотрите, этот тоже не знает о Кубе))) и указывает:
* Глава Парламентской ассамблеи альянса Паоло Алле призвал Украину активизировать усилия в проведении важных реформ,  "в том числе по борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием" . *

http://ipress.ua/ru/news/nato_pryzivaet ... 17005.html


Таких примеров множество.
Просто следует различать олигарха и просто богатого бизнесмена.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:34

  detroytred написав:Мнение посла США дал))))))
Тепер вмикайте соображаловку
Посол сказав що олігархи ослабли..
Хто їх ослабив?
Народ - чи влада ?
Якщо влада - то це говорить за те що вона повільно,але діє в правильному напрямку ?
Чи ви хочете ще одну революцію, яка б знищила олігархів, потім 20-30 років перехідного періоду ,який би дозволив створитись хоч чомусь подібному на еліту, і вже тільки тоді включатись в гонку за лідерами?

Тому моя думка
Як казав ленін
Будувати комунізм ми будемо людьми вихованими при капіталізмі...
Так само і я кажу
Будувати краще суспільство ми будемо з допомогою тих кращих,які результатами праці на себе довели , що мають право нас очолити , а не ідейними ідіотами які навіть псячої будки збудувати не змогли бо їм постійно як танцюристам щось заважало.

При цьому у нас вибір серед оліграхів
Україна вибрала Порошенка
Луганщина вибирала Бойко/Єфремова, Донеччина Ахметова/Таруту , Дніпропетровщина - Коломойського,ОРДЛО- Путіна
Тепр Ви можете порівнювати якість життя в різних частинах України , щоб прийняти рішення
Чия політика є найуспішнішою , а чия провальною.
При цьому пробувати вставити палки в колеса найуспішнішим - це мараз.
Може краще спочатку на місце Ахметова/Бойка пропонувати нових і справедливих , потім до Добкіна/Кернеса добратись ,далі Коломойського/Труханова - підсунути і вже після того пробувати Порошенка/Гройсмана/Парубія - поміняти .

Я в своєму бізнесі,промоніторивши доцільність роботи з контрагентами ,спочатку викидаю тих з ким найменші прибутки , тобто викидаю звільнюючи місце в кінці списку... І якщо новоприбулі пересуваються в лідери , то тоді вже спочатку
а - викину в кінці списку
б - дам можливість новоприбулим ,які зайшли замість викинутих створити конкуренцію лідерам
в - тільки у випадку коли новоприбулі витіснять бувших лідерів в кінець списку, тільки тоді викину бувших лідерів
г - якщо новоприбулі витіснять бувших лідерів всередину списку, то викидати я буду все одно не тих хто в середині.а тих хто в кінці...
Тепер ма
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19185
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:41

  layer80 написав:Да, период дикого "первичного накопления" неизбежен. Но почему нужно с ним мириться?
Якщо Ви не миритесь і постійно влаштовуєте революції то отримуєте просто довший період накопичення первинного капіталу.адже капіталізм на тому і побудований що керується капіталом.
При цьому модель керівництва капіталом виявилась успішнішою ніж модель керівництва справедливістю..
Як тільки знайдете модель в якій можна керувати чимось іншим -ласкаво просимо . а поки не знайшли а тільки експерементуєте - то проводьте експерименти не в макро (держава) масштабі, а в мікро (сімя-бізнес)
Якщо Ваш експеримент буде успішний - зявиться шанс що його підтримають інші( і чим успішніший-тим більше підтримають)
Якщо провалиться - так за що боролись на те й напоролись і за свої експерименти буде нести відповідальність тільки той хто їх проводив а не 40 млн населення. яке в своїй масі з вашими експериментами не погоджувались

Ви можете казати що вас підтримають бо у вас красиві лозунги
Братерство/Справедливість....
Так лозунги підтримують всі , а от шлях досягнення можуть бути й через війни/концтабори/вкрадене майбутнє в цілих поколінь
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19185
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:45

Будивельнык
Я Вам слова посла привёл-то к чему?)))

Не к тому, что мы вообще не в правильному напрямку.

А к тому, что Вы моё мнение о необходимости борьбы с олигархами перекрутили в борьбу с богатыми и коммидею, Кубу ещё привязали))

З.Ы. если бы власти вели и вовсе в неправильному напрямку, то претензии были бы на порядки выше и к напрямку.

Ловит ещё о роли властей:
По словам дипломата, за последний год в Украине выросло количество рейдерских атак и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине.
"Я намеренно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то случается, об этом быстро узнают все", - отметил он.
"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежную судебную систему. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... iew_print/
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Якщо Ви не миритесь і постійно влаштовуєте революції

Извините, не мы - а вы
Определитесь, народ имеет право на революцию, или не имеет.
https://www.youtube.com/watch?v=RUt-XQJkXAs
Востаннє редагувалось layer80 в Вів 20 бер, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.
layer80
 
Повідомлень: 945
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:55

  detroytred написав:Будивельнык
По словам дипломата, за последний год в Украине выросло количество рейдерских атак и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине.
"Я намеренно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то случается, об этом быстро узнают все", - отметил он.
"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежную судебную систему. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... iew_print/

В нас суди незалежні, при чому тут влада? Тим більше, що повноцінну люстрацію самі не дали зробити. Закони погані? То треба кредити давати за зміну законів, а не за тарифи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 01.08.15
Подякував: 721 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:00

  lapay написав:Закони погані? То треба кредити давати за зміну законів, а не за тарифи.

у нас законы вполне нормальные и нет особого смысла их менять, просто нужно научиться исполнять законы и в первую очередь так называемой власти...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3831383238333834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4713
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2020)
20.03.2018 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.