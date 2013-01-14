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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01
1 Народ - має
2 Ідіоти - не мають права підбивати народ на революції не показуючи реальних механізмів діяльності після того як революція відбудеться
3 Другий майдан відбувся тому що
а - влада не влаштовувала народ
б - влада не влаштовувала частину олігархів
в - народ і частина олігархів захотіли руху в Євросоюз і виступили проти руту в митний союз
Ви призиваючи знести існуючу влада яка хоч і повільно ,проте йде в Євросоюз - яку пропонуєте альтернативу?
Два роки повоювати , щоб потім десять років рухатись швидше в Євросоюз доганяючи час згаяний на нову революію?
Чи два роки повоювати - і розвернутись в митний союз ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:02
Будивельнык
Вы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.
Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))
Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!
Абсолютно недоречно.
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detroytred
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:05
Тракторист написав: lapay написав:
Закони погані? То треба кредити давати за зміну законів, а не за тарифи.
у нас законы вполне нормальные и нет особого смысла их менять, просто нужно научиться исполнять законы и в первую очередь так называемой власти...
Немає початку без кінця
Не можна бути трішечки вагітною
Не можна вимагати 100% виконання законів кимось ,якщо сам і на 50% не виконуєш...
Тому
Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
На мою думку - це очевидно для всіх, тим більше що не виконання владою наприклад Законів про надання пільг - це наслідок не виконання населенням свого обовязку сплачувати податки
Тому поки податки платяться з мінімалки а не з реальної - доти й пільги виконуються з сум надходжень реальних( а не запланованих)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:09
Тракторист написав:
у нас законы вполне нормальные и нет особого смысла их менять, просто нужно научиться исполнять законы и в первую очередь так называемой власти...
Посол казав про бізнес, а не про владу. І казав про погані закони і ненадійну судову систему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:12
lapay
Суды незалежни в нас?))
Я тут ссылку давал об этой незалежности...
Народ должен вымагати менять законы?)))
Как именно?
Самому изучить их и предложить нужный вариант властям?
Народ и вимагаэ, как ему доступно.
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detroytred
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
detroytred написав:
Будивельнык
Вы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.
Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))
Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!
Абсолютно недоречно.
Останнє моє повідомлення на цій сторінці, тому якщо не задовільню - то наступне буде залежати від активності інших
Отже
З напрямками розібрались , альтернатива руху в сторону ЄвроСоюзу - відсутня
Тепер швидкість
Чи можна рухатись швидше ? - Можна, але реальний рух колони вираховується не по швидкості лідерів , а по швидкості відстаючих
Можна звичайно наплювати на ОРДЛО і їм співчуваючим і рванути з швидкістю Києва-Галичини в ЄвроСоюз.
Рванути то можна , але прийде не вся Україна ,десь порветься і пів Харківщини,Херсонщини,Одесчини - так і залишиться між Європою і Росією.
Тому питання
Ви в ЄвроСоюз хочете прийти в складі всієї Держави , чи все таки пропонуєте збільшити швидкість для тих хто може/хоче і не звертати на тих хто поки не розуміє доцільності руху в данному напрямку ?
Тому політика це компроміс між найкращим і найгіршим , а не найкращим і кращим...
Ви може й не за коміідеї чи ще там щось , але шлях в якому треба ослабити існуючу владу- використають не ідеалісти.які хочуть щоб всім було краще . а проплачені сусідом сволочні прагматики.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:15
detroytred написав:
Суды незалежни в нас?))
Я тут ссылку давал об этой незалежности...
Народ должен вымагати менять законы?)))
Как именно?
Самому изучить их и предложить нужный вариант властям?
Народ и вимагаэ, как ему доступно
Так партнери самі й винні, а потім скиглять, що бізнесу щось загрожує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:28
budivelnik написав:
Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
не исполнять 50% законов себе может позволить не более 5% населения страны, а 95% населения страны исполняет подавляющее большинство законов, так как у него просто нет ни административных, ни финансовых, ни политических ресурсов неисполнять законы, так что не надо оправдывать власть "плохим" населением...
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:34
budivelnik написав:
Ідіоти - не мають права підбивати народ на революції не показуючи реальних механізмів діяльності після того як революція відбудеться
с точки зрения законодательства: революция - это противоправные действия или по просту говоря преступление совершаемое группой лиц, "Ідіоти" - это организаторы противоправных действий совершаемых группой лиц. если мы будем всё называть своими словами, а не героизировать преступников, то может быть когда-нибудь мы будем жить лучше...
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:05
Тракторист написав: budivelnik написав:
Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
не исполнять 50% законов себе может позволить не более 5% населения страны, а 95% населения страны исполняет подавляющее большинство законов, так как у него просто нет ни административных, ни финансовых, ни политических ресурсов неисполнять законы, так что не надо оправдывать власть "плохим" населением...
Не исполнять НК в части декларировани доходов может 100% страны. Чем подавляющее большинство таки и занимается.
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