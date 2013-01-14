Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13

detroytred написав: Будивельнык

Вы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.

Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))

Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!

Абсолютно недоречно. БудивельныкВы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!Абсолютно недоречно.

Останнє моє повідомлення на цій сторінці, тому якщо не задовільню - то наступне буде залежати від активності іншихОтжеЗ напрямками розібрались , альтернатива руху в сторону ЄвроСоюзу - відсутняТепер швидкістьЧи можна рухатись швидше ? - Можна, але реальний рух колони вираховується не по швидкості лідерів , а по швидкості відстаючихМожна звичайно наплювати на ОРДЛО і їм співчуваючим і рванути з швидкістю Києва-Галичини в ЄвроСоюз.Рванути то можна , але прийде не вся Україна ,десь порветься і пів Харківщини,Херсонщини,Одесчини - так і залишиться між Європою і Росією.Тому питанняВи в ЄвроСоюз хочете прийти в складі всієї Держави , чи все таки пропонуєте збільшити швидкість для тих хто може/хоче і не звертати на тих хто поки не розуміє доцільності руху в данному напрямку ?Тому політика це компроміс між найкращим і найгіршим , а не найкращим і кращим...Ви може й не за коміідеї чи ще там щось , але шлях в якому треба ослабити існуючу владу- використають не ідеалісти.які хочуть щоб всім було краще . а проплачені сусідом сволочні прагматики.