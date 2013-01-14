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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3831383238333834
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Якщо Ви не миритесь і постійно влаштовуєте революції
Извините, не мы - а вы
Определитесь, народ имеет право на революцию, или не имеет.
https://www.youtube.com/watch?v=RUt-XQJkXAs
1 Народ - має
2 Ідіоти - не мають права підбивати народ на революції не показуючи реальних механізмів діяльності після того як революція відбудеться
3 Другий майдан відбувся тому що
а - влада не влаштовувала народ
б - влада не влаштовувала частину олігархів
в - народ і частина олігархів захотіли руху в Євросоюз і виступили проти руту в митний союз

Ви призиваючи знести існуючу влада яка хоч і повільно ,проте йде в Євросоюз - яку пропонуєте альтернативу?
Два роки повоювати , щоб потім десять років рухатись швидше в Євросоюз доганяючи час згаяний на нову революію?
Чи два роки повоювати - і розвернутись в митний союз ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:02

Будивельнык
Вы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.
Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))
Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!
Абсолютно недоречно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:05

  Тракторист написав:
  lapay написав:Закони погані? То треба кредити давати за зміну законів, а не за тарифи.
у нас законы вполне нормальные и нет особого смысла их менять, просто нужно научиться исполнять законы и в первую очередь так называемой власти...
Немає початку без кінця
Не можна бути трішечки вагітною
Не можна вимагати 100% виконання законів кимось ,якщо сам і на 50% не виконуєш...
Тому
Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
На мою думку - це очевидно для всіх, тим більше що не виконання владою наприклад Законів про надання пільг - це наслідок не виконання населенням свого обовязку сплачувати податки
Тому поки податки платяться з мінімалки а не з реальної - доти й пільги виконуються з сум надходжень реальних( а не запланованих)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:у нас законы вполне нормальные и нет особого смысла их менять, просто нужно научиться исполнять законы и в первую очередь так называемой власти...

Посол казав про бізнес, а не про владу. І казав про погані закони і ненадійну судову систему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:12

lapay
Суды незалежни в нас?))

Я тут ссылку давал об этой незалежности...


Народ должен вымагати менять законы?)))
Как именно?
Самому изучить их и предложить нужный вариант властям?

Народ и вимагаэ, как ему доступно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13

  detroytred написав:Будивельнык
Вы сориентируйтесь-то, когда у меня речь о напрямках, то о напрямках.
Когда я речь веду в категориях *недостаточно*, *неудовлетворительно*, *слабо*, *медленно* и т.д., то это не о напрямках)))
Поэтому апеллирование к клубам, совкам, коммиидеям и т.п. --- ну крайне недоречно!
Абсолютно недоречно.
Останнє моє повідомлення на цій сторінці, тому якщо не задовільню - то наступне буде залежати від активності інших
Отже
З напрямками розібрались , альтернатива руху в сторону ЄвроСоюзу - відсутня
Тепер швидкість
Чи можна рухатись швидше ? - Можна, але реальний рух колони вираховується не по швидкості лідерів , а по швидкості відстаючих
Можна звичайно наплювати на ОРДЛО і їм співчуваючим і рванути з швидкістю Києва-Галичини в ЄвроСоюз.
Рванути то можна , але прийде не вся Україна ,десь порветься і пів Харківщини,Херсонщини,Одесчини - так і залишиться між Європою і Росією.
Тому питання
Ви в ЄвроСоюз хочете прийти в складі всієї Держави , чи все таки пропонуєте збільшити швидкість для тих хто може/хоче і не звертати на тих хто поки не розуміє доцільності руху в данному напрямку ?

Тому політика це компроміс між найкращим і найгіршим , а не найкращим і кращим...

Ви може й не за коміідеї чи ще там щось , але шлях в якому треба ослабити існуючу владу- використають не ідеалісти.які хочуть щоб всім було краще . а проплачені сусідом сволочні прагматики.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Суды незалежни в нас?))

Я тут ссылку давал об этой незалежности...


Народ должен вымагати менять законы?)))
Как именно?
Самому изучить их и предложить нужный вариант властям?

Народ и вимагаэ, как ему доступно

Так партнери самі й винні, а потім скиглять, що бізнесу щось загрожує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:28

  budivelnik написав:Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів

не исполнять 50% законов себе может позволить не более 5% населения страны, а 95% населения страны исполняет подавляющее большинство законов, так как у него просто нет ни административных, ни финансовых, ни политических ресурсов неисполнять законы, так что не надо оправдывать власть "плохим" населением...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:34

  budivelnik написав:Ідіоти - не мають права підбивати народ на революції не показуючи реальних механізмів діяльності після того як революція відбудеться

с точки зрения законодательства: революция - это противоправные действия или по просту говоря преступление совершаемое группой лиц, "Ідіоти" - это организаторы противоправных действий совершаемых группой лиц. если мы будем всё называть своими словами, а не героизировать преступников, то может быть когда-нибудь мы будем жить лучше...
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