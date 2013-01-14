Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
не исполнять 50% законов себе может позволить не более 5% населения страны, а 95% населения страны исполняет подавляющее большинство законов, так как у него просто нет ни административных, ни финансовых, ни политических ресурсов неисполнять законы, так что не надо оправдывать власть "плохим" населением...
Например, не исполнять НК в части декларирования "левых" доходов и уплаты налогов может 100% страны. Чем подавляющее большинство таки и занимается.
левые доходы сильно преувеличены: во-первых, половина страны - это дети и пенсионеры, которые как правило не имеют левых доходов; во-вторых, в лучшем случае из второй половины страны половина (25% от населения страны) имеет какие-то левые доходы, но это всего лишь часть населения причём меньшая...
можете привести ещё примеры массового неисполения законов населением?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
«Президент України – головнокомандувач Збройних сил України поставив чітке завдання, щоб Збройні сили, а також сили і засоби інших збройних формувань і правоохоронних органів, були готові не лише вести оборонні дії, а й до повного звільнення окупованих територій. Як командувач Об'єднаних сил, я це завдання виконаю», – пообіцяв він в інтерв’ю «Укрінформу».
За повідомленням Наєва, наразі стан Збройних сил України дозволяє їм виконати поставлену ціль. «Я, як командувач Об'єднаних сил, зараз оцінюю стан Збройних сил України і виділених для проведення операції сил і засобів, як такий, що дозволяє їм виконати поставлені завдання», – зауважив він.
detroytred написав:Наоборот, только в дипломатической форме регулярно требуют --- швидше треба.
А хто каже що не треба? Тільки Ваша позиція в наступному 1 Ліфтів не має - винувата влада 2 Рухаємось повільно - винувата влада 3 Олігархів - гнати з влади І ще з десяток подібного штибу... Але якщо їх всі виконати , то це = підняти лапки і здатись різним там міхо-ляшко-медведчук-захарченко-путін.....
Моя позиція 1 Влада не ідеальна і її трреба підштовхувати ,але для того щоб підштовхувати , ще більш не ідеальний народ повинен не забувати і про свої прорахунки і не виконання обовязків. Тому Іноземці підштовхуючи владу , змушують мене підштовхувати населення. А ваші пропозиції типу Не треба нікому нічого робити .поки влада не зміниться - ні до чого корисного не приведуть , а у випадку коли не дай Бог така думка стане переважаючою - нею швиденько скористаються як ті хто втік так і ті хто нападає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:«Президент України – головнокомандувач Збройних сил України поставив чітке завдання, щоб Збройні сили, а також сили і засоби інших збройних формувань і правоохоронних органів, були готові не лише вести оборонні дії, а й до повного звільнення окупованих територій. Як командувач Об'єднаних сил, я це завдання виконаю», – пообіцяв він в інтерв’ю «Укрінформу».
За повідомленням Наєва, наразі стан Збройних сил України дозволяє їм виконати поставлену ціль. «Я, як командувач Об'єднаних сил, зараз оцінюю стан Збройних сил України і виділених для проведення операції сил і засобів, як такий, що дозволяє їм виконати поставлені завдання», – зауважив він.
Тракторист написав:левые доходы сильно преувеличены: во-первых, половина страны - это дети и пенсионеры, которые как правило не имеют левых доходов; во-вторых, в лучшем случае из второй половины страны половина (25% от населения страны) имеет какие-то левые доходы, но это всего лишь часть населения причём меньшая...
можете привести ещё примеры массового неисполения законов населением?
Можу Перше - 100% моїх працівників +я й моя сімя - використовують інструменти зменшення оподаткування Друге - кілька сот тисяч підприємців працюючих на Єдиній системі - платять з своїх доходів на порядок менші суми ніж цього вимагає загальна система оподаткування , таким чином свідомо і згідно чинного законодавства оббирає тих хто це робить на 100% Третє - В країні щороку( на протязі вже 20 років) продається приблизно 100 000 квартир в новобудовах ,вартістю від 0,5 млн грн кожна , а для того щоб зібрати 0,5 млн грн потрібно сплатити податків 0,7 млн грн , таким чином тільки для збору грошей на купівлю житла,на протязі останніх 20 років.бюджет в середньому повинен отримувати 100 000 * 0,7 млн =70 млрд грн
І таких прикладів вагончик і маленький візок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik Ну добре - хай так . На Вашу думку - які строки можуть бути реальні у цієї або наступної будь-якої влади для руху кудись . Ну і які критерії оцінки взагалі дій ? Бо зараз всі ці суперечки абсолютно суб"єктивні і не можуть бути ніяким чином оцінені . Можемо ми хоча б сподівання конкретно визначити - типу план виконаних обіцянок . На 01.10.2018 - те , на 01.08.2019 - се , ну і так далі - хочаб зо 5 пунктів , які б задовольнили при виконанні все населення ( ну - 80 % ) ... Чи це неможливо - бо об"єктивна реальність не дасть ...
Будивельнык Вы совершенно не понимаете мою позицию. Это видно из того, как Вы ее написали.
О последствиях якщо *рухатися швидше* -- Вы написали сами в предыдущем сообщении 14.13.)))
З.Ы. я указываю -- ответственность за лифты, темпы реформ и т.д. на власти. Где, когда и что я предложил *виконати*??? До этого момента я ещё вообще не доходил в дискуссиях. У нас все дискуссии пока на начальном уровне -- на ком ответственность. Зачем придумывать-то?
Где я предлагал *гнати олигахив з влади*? Пока речь была о боротися с их негативным влиянием во власти. Уменьшать это влияние до приемлемого в развитых странах уровня. А не *гнати*))
Есть много степеней-оттенков. Не нужно понимать всё к крайностям. Это не так.
Поэтому я и даю Вам мнения представителей Запада, с которыми совпадет и моё! Но Вы почему-то его приводит к совершенному иному напрямку.
Ваша позиция *народ повинен...* - ну и??? От Вашей позиции народ не чешется точно также, как и от моей.
То, что народ делает, он делает и так без обращения внимания на хоть Вашу, хоть мою позицию. И уж тем более не ожидая пока изменится влада. В зависимости от условий. Условия --- фундамент, а не позиция кого-то и влада кого-то.
Что должен делать народ лет 7 назад пространно написал Мортимер. Но просто должен)))
Тракторист написав:левые доходы сильно преувеличены: во-первых, половина страны - это дети и пенсионеры, которые как правило не имеют левых доходов; во-вторых, в лучшем случае из второй половины страны половина (25% от населения страны) имеет какие-то левые доходы, но это всего лишь часть населения причём меньшая...
можете привести ещё примеры массового неисполения законов населением?
Можу Перше - 100% моїх працівників +я й моя сімя - використовують інструменти зменшення оподаткування Друге - кілька сот тисяч підприємців працюючих на Єдиній системі - платять з своїх доходів на порядок менші суми ніж цього вимагає загальна система оподаткування , таким чином свідомо і згідно чинного законодавства оббирає тих хто це робить на 100% Третє - В країні щороку( на протязі вже 20 років) продається приблизно 100 000 квартир в новобудовах ,вартістю від 0,5 млн грн кожна , а для того щоб зібрати 0,5 млн грн потрібно сплатити податків 0,7 млн грн , таким чином тільки для збору грошей на купівлю житла,на протязі останніх 20 років.бюджет в середньому повинен отримувати 100 000 * 0,7 млн =70 млрд грн
І таких прикладів вагончик і маленький візок....
получается вы всю страну интерпретируете по себе и своему окружению? но при этом лично я и моё окружение платят все налоги и таких не еденицы а миллионы в стране...
что касается предпренимателей на едином налоге, то они платят налоги в объёмах предусмотреных украинским законодательством - если вы считаете это неправильным, то никто не запрещает изменять налоговое законодательство, но только большая просьба делать жто в установленный законом способ, а не исходя из революционной целесообразности или проплаченого результата...
что касается стоимостей квартир, то не знаю по какому региону вы ориентируетесь? но даже в дорогом Киеве 10 лет назад я купил квартиру за 315 тыс. грн., а вы охватываете период в 20 лет и пишите средняя стоимость 500 тыс.? кроме того я не понял почему с 500 тыс. надо заплатить 700 тыс. налогов - может разьясните?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл