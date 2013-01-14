Додано: Вів 20 бер, 2018 15:49

Будивельнык

Вы совершенно не понимаете мою позицию.

Это видно из того, как Вы ее написали.



О последствиях якщо *рухатися швидше* -- Вы написали сами в предыдущем сообщении 14.13.)))



З.Ы. я указываю -- ответственность за лифты, темпы реформ и т.д. на власти.

Где, когда и что я предложил *виконати*???

До этого момента я ещё вообще не доходил в дискуссиях.

У нас все дискуссии пока на начальном уровне -- на ком ответственность.

Зачем придумывать-то?



Где я предлагал *гнати олигахив з влади*?

Пока речь была о боротися с их негативным влиянием во власти. Уменьшать это влияние до приемлемого в развитых странах уровня.

А не *гнати*))



Есть много степеней-оттенков.

Не нужно понимать всё к крайностям.

Это не так.



Поэтому я и даю Вам мнения представителей Запада, с которыми совпадет и моё!

Но Вы почему-то его приводит к совершенному иному напрямку.





Ваша позиция *народ повинен...* - ну и???

От Вашей позиции народ не чешется точно также, как и от моей.



То, что народ делает, он делает и так без обращения внимания на хоть Вашу, хоть мою позицию. И уж тем более не ожидая пока изменится влада.

В зависимости от условий.

Условия --- фундамент, а не позиция кого-то и влада кого-то.



Что должен делать народ лет 7 назад пространно написал Мортимер. Но просто должен)))