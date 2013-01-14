Тракторист
Неа)
Задача - бути готовими.
И не звильнити, а до звильнення.
По Минским соглашениям))
Там важнее другое -- что объединенные силы уже готовы, по словам командувача.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:02
Тракторист
Неа)
Задача - бути готовими.
И не звильнити, а до звильнення.
По Минским соглашениям))
Там важнее другое -- что объединенные силы уже готовы, по словам командувача.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:08
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вы как раз недооцениваете объемы.
И даже среди пенсионеров немало работающих неофициально.
Из остальной половины страны, особенно в небольших городах, реально большинство имеет или серую ЗП или вообще не оформлены - я таких примеров знаю полно. Значительная часть всякого мелкого бизнеса, работающего через соцсети и всякие ОЛХ, не светит своих доходов вообще никак и предпринимателями не оформлены. Все доходы от заробитчан туда же. Все арендодатели жилой недвижимости, может за очень редким исключением, не платят ровным счетом никаких налогов. И это еще не все варианты
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:19
detroytred
На мій суб"єктивний погляд - якщо ми вже намагаємося будувати щось адекватне і схоже на Європу - то основне нереалізоване у нас - правосуддя і права людини . Правосуддя має бути навіть не законним обов"язково ( закон це не головне ) - але справедливим . На будь-якому історичному етапі правосуддя було різним - але сприймалося правильним тільки справедливе . Тобто реально однакове для однакових . У нас же навіть для однакових олігархів наше правосуддя не працює - вони правильне правосуддя шукають в Великобританії ... Для рядових громадян - взагалі неможливо розглядати систему суддівства як щось адекватне загальнолюдським цінностям ( так сформулюю ) ...
Право людини на різне повинно захищатися владою . Поки що все направлене на захист діючої влади ( сьогодні однієї , завтра - іншої ) , а не людей . Тому все постійно змінюється і всі виявляються тимчасовими ...
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:20
Вы главное забыли.
Создать условия для заинтересованности населения платить налоги, а также принять необходимые и в допустимых рамках для демократии меры по контролю и принуждению уплаты этих налогов ---- задача и обязанность кого?
А вот пересичные по отношению к можновладцям и чиновникам таких инструментов и прямых функциональных обязанностей не имеют.
Да и соседа заставлять тоже не является прямой функц. обязанностью.
Поэтому львиная! доля ответственности за ситуацию и результат не на перестчных, а на можновладцях.
Это у них репы должны чесаться и в служебное время обязаны!!! думать и делать, як покращити.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:23
А розумієте - чому так виходить ? А дуже просто - "ми платимо податки - щоб вони за наші гроші жирували ?" Тоді фіг їм , а не наші гроші ... Жадібність людська привладних не має меж . Для чого тобі офіційна зарплата в 120 тисяч , якщо ти все одно не з неї живеш ? Чи компенсація на житло ? Всі це бачать - і формується постійне відторгнення ...
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:25
Puente
Конечно инструмент защиты прав, коим является суд, (когда права выписаны отлично!!!! И это так и есть на самом деле. Написаны-указаны отлично, справедливо) ключевой.
Ведь он реализует права. Реализует.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:33
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
До речі - бачили перли від Савченко ?
Мені ось це найбільше сподобалося : "... на меня вышли люди из ОРДЛО с желанием помочь Украине совершить восстание на оккупированных территориях ..."
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34
Питання цікаве
Адже його суттє є визначення - що може задовільнити 80% населення.
Якщо питання ставити так - то відповідь елементарна - не існує часових рамок на протязі яких можна повністю задовільнити 80% населення.
Тому правильніше дещо переформулювати запитання
Наприклад
На протязі якого часу середня зарплата/пенсія (нехай навіть у зелених папірцях) збільшиться до/на
І в залежності від того яке буде число стояти замість до/на - можна буде давати якісь прогнози
Наприклад я прогнозую , що ці дві цифри зростуть в 2 рази на протязі 5 років
Багато це чи мало ? достатньо чи ні? як за цей час зміняться ці цифри в Європі/США/Росії
При цьому
Якщо ж поставити питання по іншому
На протязі якого часу середня продуктивність праці(а з нею і розмір забезпечення різними благами) зросте на 50%
Я відповім що за 10 років...
Який небуть неадекват почне ловити мене на невідповідності (зарплата в рази , а продуктивність ні ) але ось тут і зарита головна проблема(на мій погляд) нашого суспільства
Перше - я вважаю що ми живемо набагато краще ніж це відображає наша зарплата в доларах
Друге - я вважаю правильною політикою нашого керівництва - політику поступового зрівняння правил отримання і оподаткування зарплат/благ з правилами діючими в розвинутих країнах
Таким чином . навіть без покращення продуктивності праці,але з наведенням простого порядку в бюджетній/фінансовій сферах - наші доходи в доларах будуть зростати ,без зростання якості життя. бо якість життя залежить від продуктивності праці
Третє -відкритий ринок праці(читай безвіз) з поступовим віртуальним покращенням наших доходів у валюті - покаже більшій кількості населення наш реальний рівень життя( і те що він не в рази, а всього на якихось 10-20% гірший від тієї ж Польщі чи Хорватії) чим зумовить (знову ж на мій погляд) потребу змін в світогляді від совкового(хтось повинен, а тоді і я...) до капіталістичного (чим швидше я це зроблю , тим більше отримаю я і тим швидше покращу своє життя в порівнянні з навколишніми)
Взагалі, я вважаю найголовнішою проблемою не корупцію чи нефаховість - а апатію мас.
Давно пояснював
20 млн живуть без туалету чи центрального водопостачання...Вирішення цього питання коштує від 20 000 до 100 000 грн(в яких вартість роботи 15000-70000грн) і в рази покращує життя , але з цих 20 млн , добрих 70% навіть маючи ресурси,або просто навіть будучи без роботи - нічого не роблять очікуючи манни небесної від шляшків/міхо... і потихеньку деградують
Їхнім дітям стартуючи потрібно
а - наверстати те що деградували їх батьки
б - догнати тих в кого не деградували ( і потрапити всього в середні по Україні)
г - пробувати догнати європейців
Як Ви розумієте, потрійні зусилля на протязі одного покоління не кожному під силу... тому і відстаємо
Найкращі вирвались , а в болоті десятки мільонів. яких не можна витягнути зусиллями сотень тисяч....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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