Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34

Puente написав: budivelnik

Ну добре - хай так . На Вашу думку - які строки можуть бути реальні у цієї або наступної будь-якої влади для руху кудись . Ну і які критерії оцінки взагалі дій ? Бо зараз всі ці суперечки абсолютно суб"єктивні і не можуть бути ніяким чином оцінені . Можемо ми хоча б сподівання конкретно визначити - типу план виконаних обіцянок . На 01.10.2018 - те , на 01.08.2019 - се , ну і так далі - хочаб зо 5 пунктів , які б задовольнили при виконанні все населення ( ну - 80 % ) ... Чи це неможливо - бо об"єктивна реальність не дасть ... Ну добре - хай так . На Вашу думку - які строки можуть бути реальні у цієї або наступної будь-якої влади для руху кудись . Ну і які критерії оцінки взагалі дій ? Бо зараз всі ці суперечки абсолютно суб"єктивні і не можуть бути ніяким чином оцінені . Можемо ми хоча б сподівання конкретно визначити - типу план виконаних обіцянок . На 01.10.2018 - те , на 01.08.2019 - се , ну і так далі - хочаб зо 5 пунктів , які б задовольнили при виконанні все населення ( ну - 80 % ) ... Чи це неможливо - бо об"єктивна реальність не дасть ...

Питання цікавеАдже його суттє є визначення - що може задовільнити 80% населення.Якщо питання ставити так - то відповідь елементарна - не існує часових рамок на протязі яких можна повністю задовільнити 80% населення.Тому правильніше дещо переформулювати запитанняНаприкладНа протязі якого часу середня зарплата/пенсія (нехай навіть у зелених папірцях) збільшиться до/наІ в залежності від того яке буде число стояти замість до/на - можна буде давати якісь прогнозиНаприклад я прогнозую , що ці дві цифри зростуть в 2 рази на протязі 5 роківБагато це чи мало ? достатньо чи ні? як за цей час зміняться ці цифри в Європі/США/РосіїПри цьомуЯкщо ж поставити питання по іншомуНа протязі якого часу середня продуктивність праці(а з нею і розмір забезпечення різними благами) зросте на 50%Я відповім що за 10 років...Який небуть неадекват почне ловити мене на невідповідності (зарплата в рази , а продуктивність ні ) але ось тут і зарита головна проблема(на мій погляд) нашого суспільстваПерше - я вважаю що ми живемо набагато краще ніж це відображає наша зарплата в доларахДруге - я вважаю правильною політикою нашого керівництва - політику поступового зрівняння правил отримання і оподаткування зарплат/благ з правилами діючими в розвинутих країнахТаким чином . навіть без покращення продуктивності праці,але з наведенням простого порядку в бюджетній/фінансовій сферах - наші доходи в доларах будуть зростати ,без зростання якості життя. бо якість життя залежить від продуктивності праціТретє -відкритий ринок праці(читай безвіз) з поступовим віртуальним покращенням наших доходів у валюті - покаже більшій кількості населення наш реальний рівень життя( і те що він не в рази, а всього на якихось 10-20% гірший від тієї ж Польщі чи Хорватії) чим зумовить (знову ж на мій погляд) потребу змін в світогляді від совкового(хтось повинен, а тоді і я...) до капіталістичного (чим швидше я це зроблю , тим більше отримаю я і тим швидше покращу своє життя в порівнянні з навколишніми)Взагалі, я вважаю найголовнішою проблемою не корупцію чи нефаховість - а апатію мас.Давно пояснював20 млн живуть без туалету чи центрального водопостачання...Вирішення цього питання коштує від 20 000 до 100 000 грн(в яких вартість роботи 15000-70000грн) і в рази покращує життя , але з цих 20 млн , добрих 70% навіть маючи ресурси,або просто навіть будучи без роботи - нічого не роблять очікуючи манни небесної від шляшків/міхо... і потихеньку деградуютьЇхнім дітям стартуючи потрібноа - наверстати те що деградували їх батькиб - догнати тих в кого не деградували ( і потрапити всього в середні по Україні)г - пробувати догнати європейцівЯк Ви розумієте, потрійні зусилля на протязі одного покоління не кожному під силу... тому і відстаємоНайкращі вирвались , а в болоті десятки мільонів. яких не можна витягнути зусиллями сотень тисяч....