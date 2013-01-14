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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:57
Faceless написав: Тракторист написав:
левые доходы сильно преувеличены: во-первых, половина страны - это дети и пенсионеры, которые как правило не имеют левых доходов; во-вторых, в лучшем случае из второй половины страны половина (25% от населения страны) имеет какие-то левые доходы, но это всего лишь часть населения причём меньшая...
Вы как раз недооцениваете объемы.
И даже среди пенсионеров немало работающих неофициально.
Из остальной половины страны, особенно в небольших городах, реально большинство имеет или серую ЗП или вообще не оформлены - я таких примеров знаю полно. Значительная часть всякого мелкого бизнеса, работающего через соцсети и всякие ОЛХ, не светит своих доходов вообще никак и предпринимателями не оформлены. Все доходы от заробитчан туда же. Все арендодатели жилой недвижимости, может за очень редким исключением, не платят ровным счетом никаких налогов. И это еще не все варианты
даже если я недооцениваю объмы, то в любом случае серые доходы имеет не более 1/3 страны. что касается доходов заробитчан, то какое отношение к ним имеет Украина? если человек более 6 месяцев в году проживает за пределами Украины он не является резидентом Украины, а платит налоги в той стране где он работает - это и логично и вполне законно...
и где же примеры других массовых нарушений законодательства населением?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:07
Puente написав:budivelnik
Та Ви не про те говорите - зарплати чи пенсії і їх розмір не визначає нічого ...
Гляньте - найщасливіші країни ( не штучний рейтинг - а той що перший спробували ) - зовсім не найбагатші - Коста-Ріка , В"єтнам ... Чому ? Причому Коста-Ріка і в штучному рейтингу теж - на 13 місці за минулий рік , хоч по грошам недалеко від нас втекла ...
У нас дуже близький горизонт планування - це дуже негативно впливає .
Ну а про продуктивність праці ...
Ви ж будівельник - невже ніколи не бачили , як будують там , де продуктивність більша за нашу в рази ( так говорять нам ) ...
Чи яка продуктивність праці в торгівлі ?
А у адвокатів наших яка порівняно з американськими продуктивність , чи у бухгалтерів ?
Ще раз
1 Якість життя я пропонував визначати по параметру середня тривалість по державі
Станом на сьогодні якість життя у нас 80% від найкращих
2 Я чітко ( як виробничник ) знаю що таке продуктивність всього процесу, а не відірваного кавалочка процесу
Монтаж з крупновузлових конструкцій за місяці - може бути менш продуктивним - ніж будівництво на протязі років коробки...
Вся проблема в тому що потрібно враховувати всі операції- від будівництва карєру-заводу-перевозки-монтажу....
3 Продуктивність послуг- це взагалі інша тема, адже послуга оцінюється тим хто її отримує , а отже вартість послуги залежить не від того хто надає , а від того хто отримує.
Простий приклад - вартість двірника в ЖЕКу і вартість двірника в олігарха....
Таким чином як кажуть американці
Ми продаємо не продукт -ми продаємо враження від продукту....
Так як основна маса населення є продавцем свого продукту(праці) то від враження від продажу і буде залежати задоволення продавця...
Тому , якщо продавець продає місяць праці за 200 доларів в Україні, а та ж сама праця в Польщі коштує 600 доларів - то наш продавець праці в Україні дуже не задоволений і це незадоволення не перекривається невдоволенням від того що в Польщі ти
а -без сімї
б - живеш як бомжик в гуртожитку
в - працюєш як правило понаднормово
.....
Тому, якщо всередині держави , створяться умови що ти будеш отримувати не 200 доларів , а 400 , навіть якщо при цьому затрати на життя зростуть в тих же 2 рази , середньостатистичний буде більше задоволений своїм життям і не буде пертись в Польщу за зарплатою в 600....
Тепер розумієте. що якість залежить від наших вражень
Якщо я вважаю що в мене життя хороше - мені легко і зручно жити в цій державі
Хтось ( в рази багатший від мене) але вважаючий що йому не дали стати Коломойським - нещасніший від мене
Ця середня по державі щасливість і залежить від порівняння з доходами в успішних( з навязаних нам по зомбоящику)держав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:18
Причины апатии населения?
Коррупция и нефаховисть чиновников -- одни из этих причин.
Апатия же следствие чего-то (имеет ряд причин).
Это если у большинства населения есть эта МАССОВАЯ апатия.
Ведь каждый и так покращуэ себе, как может и хочет.
Создать условия для увеличения заинтересованности населения -- задача влади.
Собственно, над этим и пыхтят лучшие умы...
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detroytred
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:22
Ну Ви знову за рибу гроші ...
До 2013 року у всіх зарплати-пенсії в валюті були в рази більші . І що - набагато щасливіші були ? В 2 рази ? Ото ж ...
Само собою - всі живуть суб"єктивно . У нас зараз про гроші всі думки - чого взагалі не повинно бути . Працююча людина не повинна думати - що їй дуже сильно чогось не вистачає - повинно вистачати просто . Ну не на Мерседес , але на Опель чи Рено . Не на квартиру в центрі - але на аналогічну на масиві .І так далі ... На 8 березня було опитування жінок різних країн ( Європа ) - чого вони від чоловіків хочуть . То грошей хотіли тільки ! виключно ! українки ( ну , там "хороші " всі інші країни були ) ...
А питання рівня зарплат в країні - то не питання населення взагалі . Питання влади в першу чергу .
Он Ісландія як вилізла з кризи 2008 ?
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Puente
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31
detroytred написав:
Создать условия для увеличения заинтересованности населения -- задача влади.
Так влада і створює....
Тільки Ви вважаєте що влада повинна покращити життя...
А влада вважає ( і правильно робить) що її завдання покращити враження
від життя....
Це легше і швидше, потребує менше ресурсів і дає кращі результати на виборах.
І це правильно , адже негр вважаючи що живе в найкращій державі, разом з Маском зранку піднімають прапор Америки і співають гімн , хоча й живуть по різному
Уявляєте скільки потрібно максків і ресурсів, щоб всі негри могли жити так як маски?
Тому ще раз
Перше - влада наводить порядок у фінансах/бюджеті - чим втримує(опускає) курс долара, при зростанні гривневих доходів( і витрат)
Так як зростання гривневих доходів нівелюється зростанням гривневих розходів - то дуже швидко для середньостатистичного зарплату в доларах можна підняти в рази.
Друге - щоб середньостатистичний не вознікав. йому дали безвіз , я кого дві мети
а - зменшити тиск на робочі місця(яких не достатньо бо мало людей які хочуть бути маленькими успішними підприємцями і багато тих які звикли ніфіга не робити на зарплаті)
б - дати можливість пересічним побачити, що не так все добре за бугром і великі зарплати дуже сильно знівельовані ще вищим оподаткуванням і високими цінами
Наступним кроком влади , буде віртуальне покращення підприємницького клімату , яке буде виражатись в тому , що частину тих податків,які сьогодні сплачує підприємець- буде перенесено в обовязок сплати працівником.
Тобто буде все так само як і в Європі
Людина заробить (нарахують) 800-1000 доларів. з яких 300 вона заплатить по медичним/пенсійним страховкам, 150 по прибутковому податку , 200 комунальних ( без субсидій) - і на руках в неї залишиться якихось 150-300 , з яких вона повинна буде оплатити навчання дітей і так далі....
Тобто ми йдемо туди ,де вже давно знаходиться вся Європа, просто там також не все медом помазано . тому йдемо потихеньку щоб всі встигли поміняти свій совковий світогляд на передовий
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:46
Тракторист написав:
даже если я недооцениваю объмы, то в любом случае серые доходы имеет не более 1/3 страны.
Типа мало, да?
Тракторист написав:
что касается доходов заробитчан, то какое отношение к ним имеет Украина? если человек более 6 месяцев в году проживает за пределами Украины он не является резидентом Украины, а платит налоги в той стране где он работает - это и логично и вполне законно...
Заробитчане пересылают деньги в страну. Вы можете показать какой именно пункт какой статьи НК освобождает граждан Украины от уплаты налогов с такого дохода? Формально это ведь тоже нарушение НК.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:58
Faceless написав:
Заробитчане пересылают деньги в страну. Вы можете показать какой именно пункт какой статьи НК освобождает граждан Украины от уплаты налогов с такого дохода
А як же уникнення подвійнго оподаткування? Нелегали повинні сплачувати, але не сплачують, на те вони і нелегали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:06
Puente написав:
Ну Ви знову за рибу гроші ...
До 2013 року у всіх зарплати-пенсії в валюті були в рази більші . І що - набагато щасливіші були ? В 2 рази ? Ото ж ...
Само собою - всі живуть суб"єктивно . У нас зараз про гроші всі думки - чого взагалі не повинно бути . Працююча людина не повинна думати - що їй дуже сильно чогось не вистачає - повинно вистачати просто . Ну не на Мерседес , але на Опель чи Рено . Не на квартиру в центрі - але на аналогічну на масиві .І так далі ... На 8 березня було опитування жінок різних країн ( Європа ) - чого вони від чоловіків хочуть . То грошей хотіли тільки ! виключно ! українки ( ну , там "хороші " всі інші країни були ) ...
А питання рівня зарплат в країні - то не питання населення взагалі . Питання влади в першу чергу .
Он Ісландія як вилізла з кризи 2008 ?
по уровню счастья в 2013 году Украина была на 87 месте в мире, а в 2017 опустилась на 132 место, так что жить в Украине точно не стало лучше...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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