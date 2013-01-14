Додано: Вів 20 бер, 2018 17:07

Puente написав: budivelnik

Та Ви не про те говорите - зарплати чи пенсії і їх розмір не визначає нічого ...

Гляньте - найщасливіші країни ( не штучний рейтинг - а той що перший спробували ) - зовсім не найбагатші - Коста-Ріка , В"єтнам ... Чому ? Причому Коста-Ріка і в штучному рейтингу теж - на 13 місці за минулий рік , хоч по грошам недалеко від нас втекла ...

У нас дуже близький горизонт планування - це дуже негативно впливає .

Ну а про продуктивність праці ...

Ви ж будівельник - невже ніколи не бачили , як будують там , де продуктивність більша за нашу в рази ( так говорять нам ) ...

Чи яка продуктивність праці в торгівлі ?

А у адвокатів наших яка порівняно з американськими продуктивність , чи у бухгалтерів ? Та Ви не про те говорите - зарплати чи пенсії і їх розмір не визначає нічого ...Гляньте - найщасливіші країни ( не штучний рейтинг - а той що перший спробували ) - зовсім не найбагатші - Коста-Ріка , В"єтнам ... Чому ? Причому Коста-Ріка і в штучному рейтингу теж - на 13 місці за минулий рік , хоч по грошам недалеко від нас втекла ...У нас дуже близький горизонт планування - це дуже негативно впливає .Ну а про продуктивність праці ...Ви ж будівельник - невже ніколи не бачили , як будують там , де продуктивність більша за нашу в рази ( так говорять нам ) ...Чи яка продуктивність праці в торгівлі ?А у адвокатів наших яка порівняно з американськими продуктивність , чи у бухгалтерів ?

Ще раз1 Якість життя я пропонував визначати по параметру середня тривалість по державіСтаном на сьогодні якість життя у нас 80% від найкращих2 Я чітко ( як виробничник ) знаю що таке продуктивність всього процесу, а не відірваного кавалочка процесуМонтаж з крупновузлових конструкцій за місяці - може бути менш продуктивним - ніж будівництво на протязі років коробки...Вся проблема в тому що потрібно враховувати всі операції- від будівництва карєру-заводу-перевозки-монтажу....3 Продуктивність послуг- це взагалі інша тема, адже послуга оцінюється тим хто її отримує , а отже вартість послуги залежить не від того хто надає , а від того хто отримує.Простий приклад - вартість двірника в ЖЕКу і вартість двірника в олігарха....Таким чином як кажуть американціМи продаємо не продукт -ми продаємо враження від продукту....Так як основна маса населення є продавцем свого продукту(праці) то від враження від продажу і буде залежати задоволення продавця...Тому , якщо продавець продає місяць праці за 200 доларів в Україні, а та ж сама праця в Польщі коштує 600 доларів - то наш продавець праці в Україні дуже не задоволений і це незадоволення не перекривається невдоволенням від того що в Польщі тиа -без сімїб - живеш як бомжик в гуртожиткув - працюєш як правило понаднормово.....Тому, якщо всередині держави , створяться умови що ти будеш отримувати не 200 доларів , а 400 , навіть якщо при цьому затрати на життя зростуть в тих же 2 рази , середньостатистичний буде більше задоволений своїм життям і не буде пертись в Польщу за зарплатою в 600....Тепер розумієте. що якість залежить від наших враженьЯкщо я вважаю що в мене життя хороше - мені легко і зручно жити в цій державіХтось ( в рази багатший від мене) але вважаючий що йому не дали стати Коломойським - нещасніший від менеЦя середня по державі щасливість і залежить від порівняння з доходами в успішних( з навязаних нам по зомбоящику)держав.