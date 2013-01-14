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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:42
budivelnik написав:
Не можна вимагати 100% виконання законів кимось ,якщо сам і на 50% не виконуєш...
Тому
Поки населення виконує 50% законів, до того часу воно заслуговує на владу яка виконує 45-55% законів
"не я плохой - жизнь такая".
Власть в государстве есть институт ПРИНУЖДЕНИЯ к выполнению законов. Это одна из её прямых и основных функций. Т.е. мало того, что Вы прямо обвиняете власть в нарушении закона, так еще и в полной некомпетентности.
Faceless написав:
Например, не исполнять НК в части декларирования "левых" доходов и уплаты налогов может 100% страны. Чем подавляющее большинство таки и занимается.
Мысль и близко не имеющая ничего общего с реальностью.
Даже на ОЛХ очень много официально работающих предпринимателей. А фантазии о налогообложении за продажу БУ вещей так и останутся фантазиями.
Faceless написав:
Заробитчане пересылают деньги в страну. Вы можете показать какой именно пункт какой статьи НК освобождает граждан Украины от уплаты налогов с такого дохода? Формально это ведь тоже нарушение НК.
Они УЖЕ уплатили налоги по месту работы. А "допомога родичам" неналогооблагается. По крайней мере в объемах зарплат заробитчан.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:47
layer80 написав:
А "допомога родичам" неналогооблагается. По крайней мере в объемах зарплат заробитчан.
Сослаться на конкретную статью НК можете?
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Faceless
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:53
layer80 написав: budivelnik написав:
Ви призиваючи знести існуючу влада яка хоч і повільно ,проте йде в Євросоюз - яку пропонуєте альтернативу?
Два роки повоювати , щоб потім десять років рухатись швидше в Євросоюз доганяючи час згаяний на нову революію?
Чи два роки повоювати - і розвернутись в митний союз ?
В отличие от некоторых, я не считаю 90% украинцев диби...ами, которых нужно уничтожить.
Мы уже шли к коммунизму - теперь идем к европеизму, вся жизнь в пути. Вспоминается старая шутка про "в пути кормить не обещали". Прапорщик может выйти из КПСС, но КПСС из прапорщика - никогда.
Для того щоб кудись потрапити - треба кудись йти
Я тому вас і запитав
Похід в комунізм - закінчився розвалом совка і відставанням від Європи
Зараз ви куди йти пропонуєте?
В Європу не хочете
В комунізм вже ходили
Що реально пропонуєте- чи просто поговорити вийшли?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:55
layer80 написав:
Они УЖЕ уплатили налоги по месту работы. А "допомога родичам" неналогооблагается. По крайней мере в объемах зарплат заробитчан.
Не облагаются только в случае переводов родственникам первой линии - отец, мать, жена, муж, сын, дочь.
И только в случаях, если заробитчанин остается резидентом Украины, например по срокам пребывания за рубежом. Если муж условно работает несколько лет безвылазно в Италии, то его переводы жене однозначно попадут под налогообложение подоходным и военным.
Другое дело, что на сегодня в налоговой не хватает рук контролировать эти переводы, и этим по факту никто не занимается. Хотя есть отдельные случаи судебных решений не в пользу получателя средств. Но там упоминаются достаточно значительные суммы от нескольких десятков тысяч долларов. Мелкие переводы пока мало интересны для контроля.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:03
Faceless написав:
Сослаться на конкретную статью НК можете?
Согласно положениям статьи 9 Конституции Украины действующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины.
25.12.2012 г. действуют международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с 64 странами
Конвенция применяется к налогам на доходы и на имущество, которые взимаются от имени Договорного Государства или его политико-административного подразделения, или местной власти, независимо от способа их взыскания.
Налогами на доходы и на имущество считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода и стоимости имущества или с элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму заработной плат
ы и платы, которые выплачиваются предприятием.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:06
freeze написав:
Если муж условно работает несколько лет безвылазно в Италии
Если муж несколько лет работает в Италии, то это НЕРЕЗИДЕНТ. Какое отношение налоговая Украины имеет к доходам нерезидента, полученных на территории другого государства?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:07
layer80 написав: Faceless написав:
Сослаться на конкретную статью НК можете?
Согласно положениям статьи 9 Конституции Украины действующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины.
25.12.2012 г. действуют международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с 64 странами
Конвенция применяется к налогам на доходы и на имущество, которые взимаются от имени Договорного Государства или его политико-административного подразделения, или местной власти, независимо от способа их взыскания.
Налогами на доходы и на имущество считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода и стоимости имущества или с элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму заработной плат
ы и платы, которые выплачиваются предприятием.
Спасибо, признаю что тут был неправ
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Faceless
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:07
budivelnik написав:
Ви призиваючи знести існуючу влада
Ссылку кинете?
budivelnik написав:
В Європу не хочете
и тут ссылку?
Востаннє редагувалось layer80
в Вів 20 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:10
layer80 написав:
Если муж несколько лет работает в Италии, то это НЕРЕЗИДЕНТ. Какое отношение налоговая Украины имеет к доходам нерезидента, полученных на территории другого государства?
Никакого.
Пока эти доходы нерезидента не оказываются в другом государстве на счету другого человека.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:12
Faceless написав:
Спасибо, признаю что тут был неправ
Частично были правы...
Если налоги меньше, чем в Украине - разницу доплатить. Но в Польше,вроде, 19% у нас 18%+1,5%. Так что - хз. может и нужно доплатить...0,5%
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