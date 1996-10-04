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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3837383838393840>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:16

  layer80 написав:международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с 64 странами
Ось список країн
Австрією (20.05.1999),Азербайджаном (03.07.2000),Алжиром (01.07.2004),
Бельгією (25.02.1999),Білорусією (30.01.1995), Болгарією (03.10.1997),
Бразилією (26.04.2006),Великою Британією (11.08.1993), В’єтнамом (19.11.1996),
Вірменією (19.11.1996),Грецією (26.09.2003),Грузією (01.04.1999),
Данією (21.08.1996), Єгиптом (27.02.2002), Естонією (24.12.1996),
Ізраїлем (20.04.2006),Індією (31.10.2001),Індонезією (09.11.1998),
Іраном (21.07.2001),Ірландією (17.08.2015),Ісландією (09.10.2008),
Італією (25.02.2003),Йорданією (23.10.2008), Казахстаном (14.04.1997),
Канадою (22.08.1996), Кіпром (07.08.2013),Киргиз станом (01.05.1999),
Китаєм (18.10.1996), Республікою Корея (19.02.2002)
Кувейтом (22.02.2004), Латвією (21.11.1996), Ліваном (06.09.2003),
Лівією (31.01.2010), Литвою (25.12.1997), Македонією (23.11.1998),
Марокко (30.03.2009),Мексикою (06.12.2012), Молдовою (27.05.1996),
Монголією (03.11.2006), Нідерландами (02.11.1996),
Норвегією (18.09.1996), Об’єднаними Арабськими Еміратами (09.03.2004),
Пакистаном (30.06.2011), Південно-Африканською Республікою (23.12.2004),
Польщею (11.03.1994), Португалією (11.03.2002),Російською Федерацією (03.08.1999),
Румунією (17.11.1997), Саудівською Аравією (01.12.2012), Сінгапуром (18.12.2009),
Сирією (04.05.2004), Словаччиною (22.11.1996),Словенією (25.04.2007),
США (05.06.2000),Таджикистаном (01.06.2003),Таїландом (24.11.2004),
Туреччиною (29.04.1998),Туркменістаном (21.09.1999),Угорщиною (24.06.1996),
Узбекистаном (25.07.1995),Фінляндією (14.02.1998) Францією (01.11.1999),
ФРН (04.10.1996), Хорватією (01.06.1999),
Чехією (20.04.1999, зі змінами 09.12.2015),
Але в мене кілька запитань
1 Від пенсії батьки виїхавших відмовились?
2 Самі працюючі від пенсії в Україні - відмовились
3 За навчання (обовязкове) своє і дітей - заплатили ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:20

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Ви призиваючи знести існуючу влада
Ссылку кинете?
  budivelnik написав:В Європу не хочете
и тут ссылку?

Мене не цікавить що-хто заявляв
Мене цікавить що/то пропонує
Якщо ви не заявляли про скидання влади -і підтримуєте діючу - я за Вас радий,бо я притримуюсь такої думки
З іншого боку
Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити
Подобається чи ні?
Якщо подобається напрямок і не подобається інструменти - то що можете запропонувати кращого,тільки не з біблейних або комуністичних ідей - це вже проходили - не спрацювало
Зараз проходимо капіталістичні варіанти
Маєте якісь інші ? Які б показали що їх можна використовувати і досвід їх використання привів до процвітання?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:23

  budivelnik написав:Самі працюючі від пенсії в Україні - відмовились?

а зачем отказываться от того что вы уже оплатили в Украине? за то время что вы работали в Украине вы имеете право на украинскую пенсию, а за то время что вы работыли за пределами Украины вы будете получать пенсию той страны или стран где вы работали...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30

  Тракторист написав:и где же примеры других массовых нарушений законодательства населением?...

Ай, маладец ... а налоги в полном объеме вы где платите ? в ДНР ? в ЛНР ? тогда каким боком сюда Украина ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:34

  budivelnik написав:Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити

а - власть много говорит о Европе, но пока слова и дела почему-то не совпадают...
б - основная часть, которая туда якобы хочет, была в первую очередь обманута расказами о зарплатах в 1000 евро и пенсиями в 500 евро, но при этом если вы посмотрите показатели членов ЕС Болгари и Румынии, тотдаже для них этот уровень пока нереален, а их экономическое положенияхе сейчас значительно лучше Украины...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38

  pesikot написав:
  Тракторист написав:и где же примеры других массовых нарушений законодательства населением?...

Ай, маладец ... а налоги в полном объеме вы где платите ? в ДНР ? в ЛНР ? тогда каким боком сюда Украина ? :)

с 1989 года и по сегодняшний день все налоги уплачиваю в Киеве и Киевской области. и при чём здесь ЛНР и ДНР - не чего написать по существу?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Але в мене кілька запитань
1 Від пенсії батьки виїхавших відмовились?
2 Самі працюючі від пенсії в Україні - відмовились
3 За навчання (обовязкове) своє і дітей - заплатили ?

Не понятен ход Вашей мысли.
  budivelnik написав:Мене не цікавить що-хто заявляв

Вы голословно обвиняете в уголовном преступлении? Это тоже преступление - клевета.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:42

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити
а - власть много говорит о Европе, но пока слова и дела почему-то не совпадают...
б - основная часть, которая туда якобы хочет, была в первую очередь обманута расказами о зарплатах в 1000 евро и пенсиями в 500 евро, но при этом если вы посмотрите показатели членов ЕС Болгари и Румынии, тотдаже для них этот уровень пока нереален, а их экономическое положенияхе сейчас значительно лучше Украины...
1 Коли і в якій Європі Ви були ?
2 Як порівнювали де краще, по яким параметрам?
3 Коли приходите влаштовуватись на роботу то питаєте тільки який розмір зарплати чи ще й що потрібно робити за ці гроші ?

Тому в Європі добре , особливо на відпочинку, а як тільки починаєш там жити трошки довше ніж 2 тижні - так відразу вилазить море маленьких і великих проблем.
Тому для кращого сприйняття Європи- спробуйте знайти квартиру по якості аналогічну тій в якій живете, в місті яке аналогічне тому в якому живете+ в ньому ж знайдіть роботу і спробуйте на ній втриматись .працюючи так як дома.... от тоді і зрозумієте що таке чужина і що таке дома.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:52

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Але в мене кілька запитань
1 Від пенсії батьки виїхавших відмовились?
2 Самі працюючі від пенсії в Україні - відмовились
3 За навчання (обовязкове) своє і дітей - заплатили ?
Не понятен ход Вашей мысли.
В цьому світі все взаємоповязане
Якщо держава оплатила ваше навчання і навчання ваших дітей+дитячі садки+якась охорона здоровя - а ви поїхали за бугор - то як на мене Держава має право від вас вимагати хоч якоїсь компенсації
  layer80 написав:
  budivelnik написав:Мене не цікавить що-хто заявляв
Мене цікавить що/то пропонує
Якщо ви не заявляли про скидання влади -і підтримуєте діючу - я за Вас радий,бо я притримуюсь такої думки
З іншого боку
Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити
Подобається чи ні?
Якщо подобається напрямок і не подобається інструменти - то що можете запропонувати кращого,тільки не з біблейних або комуністичних ідей - це вже проходили - не спрацювало
Зараз проходимо капіталістичні варіанти
Маєте якісь інші ? Які б показали що їх можна використовувати і досвід їх використання привів до процвітання?
Вы голословно обвиняете в уголовном преступлении? Это тоже преступление - клевета.
Тут деякі не 10 пожиттєвих наговорили і не переймаються.
Тому в мене ще раз те саме запитанні в коректній формі
1 Ви за рух в Європу чи проти
2 Якщо за - які інструменти , які ще не використані нашою владою - можете запропонувати
3 Хто і як зможе використати запропоновані вами інструменти таким чином щоб ми швидше пройшли цей шлях
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:41

  budivelnik написав:Ви за рух в Європу чи проти?

а что вы понимаете под движением в Европу? у меня Европа в первую очередь ассоциируется со свободой слова, с правами человека, с соблюдением законодательства, но со всем этим в Украине большие проблемы и пока ситуация только ухудшается...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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