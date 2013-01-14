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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3837383838393840
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:48

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити

а - власть много говорит о Европе, но пока слова и дела почему-то не совпадают...
б - основная часть, которая туда якобы хочет, была в первую очередь обманута расказами о зарплатах в 1000 евро и пенсиями в 500 евро, но при этом если вы посмотрите показатели членов ЕС Болгари и Румынии, тотдаже для них этот уровень пока нереален, а их экономическое положенияхе сейчас значительно лучше Украины...

О зарплатах в 1000 евро и пенсиях 500 евро, как раз, ваши регионалы и вещали, в частности, Королевская
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:53

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Ви за рух в Європу чи проти?
а что вы понимаете под движением в Европу? у меня Европа в первую очередь ассоциируется со свободой слова, с правами человека, с соблюдением законодательства, но со всем этим в Украине большие проблемы и пока ситуация только ухудшается...
Це в якій країні Президента поливають на 80% телевізійних каналів
Це в якій країні за прорив кордону дають адмінштраф? та й то не всім

У нас з правами - покраще ніж в Європі, а от з обовязками - якось туговато...
Чомусь пішоходи не мають обовязків пересвідчитись про відсутність транспорту при виході на проїзжу частину ( і в жодному з правил не написано що пішохід має право не дивлячись вискакувати на зебру)
Чомусь працівники з радістю отримують в конвертах і не вважають обовязком сплатити з доходів податки (нагадаю в США Аль-капоне засудили за не сплату податків з сум отриманих рекетом... )
Так що є в нас обмеження прав чи є в нас обмеження обовязків - це якраз тема до дискусії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:59

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Ви за рух в Європу чи проти?

а что вы понимаете под движением в Европу? у меня Европа в первую очередь ассоциируется со свободой слова, с правами человека, с соблюдением законодательства, но со всем этим в Украине большие проблемы и пока ситуация только ухудшается...

Да нуу, я выборочно перечитал ваши сообщения.
Это не желания свободы слова - это желания говорить всякий бред, как про хранилище радиоактивных отходов
Это не права человека, а желание себя считать выше, чем украинцы.
И да, вы правы. Ситуация "ухудшается". Бред распространять не дают. Возвышаться за счёт других, тоже не дают.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:00

  Puente написав:budivelnik
Та Ви не про те говорите - зарплати чи пенсії і їх розмір не визначає нічого ...
Гляньте - найщасливіші країни ( не штучний рейтинг - а той що перший спробували ) - зовсім не найбагатші - Коста-Ріка , В"єтнам ... Чому ? Причому Коста-Ріка і в штучному рейтингу теж - на 13 місці за минулий рік , хоч по грошам недалеко від нас втекла ... ?

У них зимы нет и тёплое море под боком :D
Из-за этого жизнь гораздо дешевле и проще.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:09

  budivelnik написав:
  layer80 написав:международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с 64 странами
Ось список країн?

О, хотя бы в случае США я не нарушал закон. А вот будучи в Швеции и Японии - оказывается, нарушал вовсю :wink: При этом, правда, ввозимую валюту декларировал.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:18

  pesikot написав:И да, вы правы. Ситуация "ухудшается". Бред распространять не дают. .

К сожалению, дают. Вчера жену утешал по поводу "похоронного закона", заверял, что такого, как преподносят СМИ, не может быть, просил не верить всякому бреду.
Сегодня все каналы успокаивали народ, но "осадочек-то остался".

Наши СМИ - это один из главных врагов общества/страны/государства, сеящих панику и пессимизм. Нет незаангажированных информационных каналов, одна желтизна и жареное.
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