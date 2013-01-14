|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:48
Тракторист написав: budivelnik написав:
Вам шлях в Європу,куди нас
а - веде влада
б - основна частина хоче потрапити
а - власть много говорит о Европе, но пока слова и дела почему-то не совпадают...
б - основная часть, которая туда якобы хочет, была в первую очередь обманута расказами о зарплатах в 1000 евро и пенсиями в 500 евро, но при этом если вы посмотрите показатели членов ЕС Болгари и Румынии, тотдаже для них этот уровень пока нереален, а их экономическое положенияхе сейчас значительно лучше Украины...
О зарплатах в 1000 евро и пенсиях 500 евро, как раз, ваши регионалы и вещали, в частности, Королевская
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:53
Тракторист написав: budivelnik написав:
Ви за рух в Європу чи проти?
а что вы понимаете под движением в Европу? у меня Европа в первую очередь ассоциируется со свободой слова, с правами человека, с соблюдением законодательства, но со всем этим в Украине большие проблемы и пока ситуация только ухудшается...
Це в якій країні Президента поливають на 80% телевізійних каналів
Це в якій країні за прорив кордону дають адмінштраф? та й то не всім
У нас з правами - покраще ніж в Європі, а от з обовязками - якось туговато...
Чомусь пішоходи не мають обовязків пересвідчитись про відсутність транспорту при виході на проїзжу частину ( і в жодному з правил не написано що пішохід має право не дивлячись вискакувати на зебру)
Чомусь працівники з радістю отримують в конвертах і не вважають обовязком сплатити з доходів податки (нагадаю в США Аль-капоне засудили за не сплату податків з сум отриманих рекетом... )
Так що є в нас обмеження прав чи є в нас обмеження обовязків - це якраз тема до дискусії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19203
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 1766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:59
Тракторист написав: budivelnik написав:
Ви за рух в Європу чи проти?
а что вы понимаете под движением в Европу? у меня Европа в первую очередь ассоциируется со свободой слова, с правами человека, с соблюдением законодательства, но со всем этим в Украине большие проблемы и пока ситуация только ухудшается...
Да нуу, я выборочно перечитал ваши сообщения.
Это не желания свободы слова - это желания говорить всякий бред, как про хранилище радиоактивных отходов
Это не права человека, а желание себя считать выше, чем украинцы.
И да, вы правы. Ситуация "ухудшается". Бред распространять не дают. Возвышаться за счёт других, тоже не дают.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:00
Puente написав:budivelnik
Та Ви не про те говорите - зарплати чи пенсії і їх розмір не визначає нічого ...
Гляньте - найщасливіші країни ( не штучний рейтинг - а той що перший спробували ) - зовсім не найбагатші - Коста-Ріка , В"єтнам ... Чому ? Причому Коста-Ріка і в штучному рейтингу теж - на 13 місці за минулий рік , хоч по грошам недалеко від нас втекла ... ?
У них зимы нет и тёплое море под боком
Из-за этого жизнь гораздо дешевле и проще.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14726
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2086 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:09
budivelnik написав: layer80 написав:
международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с 64 странами
Ось список країн?
О, хотя бы в случае США я не нарушал закон. А вот будучи в Швеции и Японии - оказывается, нарушал вовсю
При этом, правда, ввозимую валюту декларировал.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14726
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2086 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:18
pesikot написав:
И да, вы правы. Ситуация "ухудшается". Бред распространять не дают. .
К сожалению, дают. Вчера жену утешал по поводу "похоронного закона", заверял, что такого, как преподносят СМИ, не может быть, просил не верить всякому бреду.
Сегодня все каналы успокаивали народ, но "осадочек-то остался".
Наши СМИ - это один из главных врагов общества/страны/государства, сеящих панику и пессимизм. Нет незаангажированных информационных каналов, одна желтизна и жареное.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14726
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2086 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|13262
|
|
|183
|78649
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4713
|
реклама
|