Тракторист написав:

budivelnik написав: Вам шлях в Європу,куди нас

а - веде влада

б - основна частина хоче потрапити Вам шлях в Європу,куди наса - веде владаб - основна частина хоче потрапити

а - власть много говорит о Европе, но пока слова и дела почему-то не совпадают...б - основная часть, которая туда якобы хочет, была в первую очередь обманута расказами о зарплатах в 1000 евро и пенсиями в 500 евро, но при этом если вы посмотрите показатели членов ЕС Болгари и Румынии, тотдаже для них этот уровень пока нереален, а их экономическое положенияхе сейчас значительно лучше Украины...