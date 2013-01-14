Украина в международном рейтинге Индекс свободы человека (The Human Freedom Index — HFI) занимает 132-е место из 159 стран, в которых проводится исследование...
Государства оценивались по 79 показателям, касающимся личной и общественной свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития, свободы слова, развития гражданского общества, правовой системы и права собственности, доступа к деньгам, возможности свободной торговли с другими государствами и тому подобное...
Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния — 28-е место, Польша — 32-е, Словакия — 33-е, Венгрия — 44-е, Молдова — 83-е, Российская Федерация — 129 место...