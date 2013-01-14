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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3838383938403841
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:53

  pesikot написав:Это не желания свободы слова - это желания говорить всякий бред...

Украина в международном рейтинге Индекс свободы человека (The Human Freedom Index — HFI) занимает 132-е место из 159 стран, в которых проводится исследование...

Государства оценивались по 79 показателям, касающимся личной и общественной свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития, свободы слова, развития гражданского общества, правовой системы и права собственности, доступа к деньгам, возможности свободной торговли с другими государствами и тому подобное...

Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния — 28-е место, Польша — 32-е, Словакия — 33-е, Венгрия — 44-е, Молдова — 83-е, Российская Федерация — 129 место...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:03

  Тракторист написав:во-первых, регионалы не мои, с вопросами о партии регионов обращайтесь к основателю партии регионов порошенко;


Бред номер раз.

во-вторых, подобный бред кроме королевскойв говорил и яценюк при разогреве майдана перед государственным переворотом...


Бред номер два.

Хотя есть плюс, ватники по подобному бреду очень хорошо вычисляются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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