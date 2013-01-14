Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Это не желания свободы слова - это желания говорить всякий бред...
Украина в международном рейтинге Индекс свободы человека (The Human Freedom Index — HFI) занимает 132-е место из 159 стран, в которых проводится исследование...
Государства оценивались по 79 показателям, касающимся личной и общественной свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития, свободы слова, развития гражданского общества, правовой системы и права собственности, доступа к деньгам, возможности свободной торговли с другими государствами и тому подобное...
Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния — 28-е место, Польша — 32-е, Словакия — 33-е, Венгрия — 44-е, Молдова — 83-е, Российская Федерация — 129 место...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист написав:во-первых, регионалы не мои, с вопросами о партии регионов обращайтесь к основателю партии регионов порошенко;
Бред номер раз.
вам стоит извиниться перед Тракторист:
«Па́ртія регіонів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].
budivelnik написав:1 Ви за рух в Європу чи проти 2 Якщо за - які інструменти , які ще не використані нашою владою - можете запропонувати 3 Хто і як зможе використати запропоновані вами інструменти таким чином щоб ми швидше пройшли цей шлях
За Европу, против свержений законно избранной власти. Но такая возможность должна быть. Власть сама является препятствием. Для неё, движение в Европу - декларация, а не цель. Лучший инструмент (к сожалению), билет на поезд. Инструментов нет. Как при коллективизации, возможность изменить строй, отсутствовала. Просто не нужно петь осанны власти. Все законные методы давления на власть хороши.
budivelnik написав:1 Ви за рух в Європу чи проти 2 Якщо за - які інструменти , які ще не використані нашою владою - можете запропонувати 3 Хто і як зможе використати запропоновані вами інструменти таким чином щоб ми швидше пройшли цей шлях
За Европу, против свержений законно избранной власти. Но такая возможность должна быть. Власть сама является препятствием. Для неё, движение в Европу - декларация, а не цель. Лучший инструмент (к сожалению), билет на поезд. Инструментов нет. Как при коллективизации, возможность изменить строй, отсутствовала. Просто не нужно петь осанны власти. Все законные методы давления на власть хороши.
1 Як там- хрестик зніміть,або труси вдягніть. Поки влада Януковича декларувала( а не йшла) в Європу - доти її ніхто не виганяв. Як тільки декларації закінчились і змінився вектор руху, народ користуючись Вашої підказкою що має право - зніс владу яка робила не те що народ (разом з частиною олігархів)хотів 2 Ви вважаєте владу перепоною- я ні Як аргументація З цією у нас безвіз, з тією був безвіз тільки з педерацією 3 Якщо ви важаєте що маєте право тиснути на владу, то я маю право вважати що маю право заважати Вам тиснути (бо вважаю що ви лєте воду на млин совка і педерації) і підтримувати владу в тому що вона робить 4 Влада по тому які середні настрої в суспільстві перемагають і приймає рішення як по напрямку руху так і по швидкості реформ Якщо збільшити швидкість- то це болючіше відібється на тих хто хотів рухатись в педерацію Тому напрямок стабільний- на Європу Швидкість залежить від можливостей суспільства переварити зміни.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення